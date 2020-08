Санкции с одним "но": Европа не горит желанием толкать Беларусь в объятия России или Китая

14.08.2020

У европейцев с американцами трудный выбор – наказать санкциями Беларусь так, чтобы не наказать население, простых людей. Над этой задачей внешнеполитические ведомства членов ЕС будут думать до конца августа.

Арман Ванескегян, политический обозреватель Sputnik Армения

Пока на Западе обсуждают возможные санкции против Минска, можно выдвинуть более оригинальную идею. Можно Беларусь не трогать, а очередными санкциями наказать Россию. Как говорится, Москве не привыкать…

"Поле идеологической битвы" - Беларусь

Кажется, санкции, которыми грозят Беларуси западные страны, больше пугают их самих, нежели белорусов. При всей жесткой риторике, которой придерживаются лидеры европейских государств (в первую очередь это поляки и представители прибалтийских стран), перейти к делу они особо не спешат.

После первых эмоций, вызванных кадрами разгонов демонстраций, которыми достаточно щедро продолжают делиться белорусские, российские и западные телеграмм-каналы, вдруг начало приходить другое понимание. Понимание того, что жесткие экономические санкции могут вызвать совершенно не тот эффект, на который рассчитывают на Западе. И желание перетянуть Беларусь на "свою строну" в идеологической борьбе с Россией может обернуться полной неудачей. Как минимум на ближайшие годы.

В этом плане аналитики подчеркивают несколько обстоятельств. Во-первых жесткие экономические санкции наподобие тех, к которым прибегают Соединенные Штаты в отношениях с Россией, прежде всего ударят по рядовым гражданам Беларуси. Ведь у страны отнюдь нет такого экономического потенциала, который позволяет России не только держаться "на плаву", но еще и неплохо развиваться.

Развивать свое сельское хозяйство, например. Или же, как минимум, продавать Европе и Китаю энергоносители. Такой своеобразной "экономической" прокладки и Беларуси нет, и санкции ударят по белорусам так сильно, что действительно мало не покажется. В первую очередь в финансовом плане. В плане доходов среднестатистического белоруса, то есть "социалки".

Ну и второй аспект, сугубо идеологический. Те же европейские дипломаты и аналитики попросту не могут не учитывать следующего обстоятельства. Жесткая санкционная политика, сродни американской, направленной против, скажем, Ирана, даст совершенно обратный эффект. Толкнет Беларусь либо в объятия России (чего, собственно, Запад пытается избежать), либо (с меньшей степенью вероятности) - в объятия Китая. А это и для Европы, и для США тоже очень и очень нежелательно.

Ведь та же Москва (ну или Пекин) тоже дают себе отчет в том, что идет серьезная идеологическая война между ними и Западом. И Беларусь в этом плане сегодня является, образно говоря, еще одним "полем битвы". То есть в случае с применением жестких санкций те же европейцы имеют все шансы попросту остаться у разбитого корыта.

Уже потирали руки по обе стороны океана, однако, кажется, не срослось…

Весьма интересным видением в этом плане поделилось международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings (S&P).

"Отмечаем увеличивающуюся вероятность международных санкций в ответ на действия властей по мере развития ситуации. ... Мы отмечаем, что санкции, связанные с предполагаемым нарушением прав человека, неоднократно вводились в отношении Беларуси в прошлом. Помимо политических последствий, новые санкции могут оказать негативное влияние на экономический рост и доверие со стороны инвесторов", - говорится в заявлении агентства.

Фактически S&P предупреждает, что "рубить с плеча" в данном случае не стоит, поскольку жесткие политические санкции обязательно отразятся на экономике страны, которая и так не в идеальном состоянии.

В этом плане основная проблема для Беларуси – отсутствие в достаточном количестве собственных энергоносителей. Вкупе с наличием серьезной инфраструктуры по переработке нефти недостаток "черного золота" всегда создает для страны проблемы. И сейчас если вдруг окажется, что тот же самый "коллективный Запад" в лице европейских стран и Соединенных Штатов вводит жесткие санкции, то Минску действительно не останется ничего другого, как обернуться лицом к Москве.

А ведь те же американцы приложили множество усилий (как политических, так и экономических), чтобы предложить Беларуси другие, альтернативные российским, поставки нефти. Очевидно, что делалось это для того, чтобы ослабить традиционно крепкие связи этих двух стран.

Уже начали поступать первые объемы американской нефти. Десятого апреля в Клайпеду прибыл второй танкер из-за Атлантического океана. Более того оказывается, что эта партия была разработана в качестве аналога российского Urals для европейских (белорусских) нефтеперерабатывающих заводов.

Уже начали потирать руки по обе стороны океана – и американские нефтяники, и руководство корпорации "Белнефтехим". И тут такой облом – оказывается, государственный секретарь Соединенных Штатов Майк Помпео отнюдь не исключает, что будут введены санкции и его страна прекратит поставки нефти.

Рубя с плеча, перечеркнут результаты кропотливой работы на годы вперед

Говорит об этом руководитель американского внешнеполитического ведомства достаточно сдержанно и осторожно.

"Уверен, что мы рассмотрим все варианты. И здесь важно обозначить критерии. Что именно мы, по нашему мнению, можем сделать - и не только США односторонне, но и в многостороннем порядке - на благо народа Беларуси. Будут ли это санкции, или это будут решения по поставкам - это еще только предстоит определить. Выборы состоялись совсем недавно, и мы наблюдаем, как будет развиваться ситуация в ближайшем будущем", - говорит Помпео.

Видимо, в Госдепе также понимают, что рубя с плеча, могут на долгие годы перечеркнуть весь тот объем работы, которая была ими проведена в Беларуси.

Однако самое смешное в сложившейся ситуации то, что депутат Европарламента от Польши Яцек Сариуш-Вольский требует, чтобы из-за Беларуси Евросоюз ввел очередные санкции против… России. Так и сказал: "Если бы нейтрализовать роль российского вмешательства или даже аннексии, то, думаю, белорусы сами справятся со строительством демократии".

Логики в сказанном, конечно же, с гулькин нос, однако следует понимать политический подтекст такого, явно притянутого за уши, заявления. И удивляться этому отнюдь не стоит. Вот если бы польская дипломатия в сложившейся ситуации такого "громкого" заявления не сделала – это бы было удивительно. А когда депутат от Европарламента утверждает, что санкции против Беларуси "похожи на наказание меча, а не руки", имея ввиду, что "рука" - это Москва, то это нормально…

На самом деле проблемы с санкциями против Беларуси, с их целенаправленностью и жесткостью будут решаться не в один день. Сегодня на видеоконференцию приглашены министры иностранных дел Евросоюза, которые будут вырабатывать совместную стратегию. И хотя уже известно, что Германия, Литва, Латвия, Австрия и Швеция высказались "за" введение санкций, а Венгрия, наоборот, призвала "избегать остракизма", все решаться будет не сегодня и отнюдь не на этой неделе.

Неназванные источники утверждают, что санкций не избежать. Однако будут они исключительно точечными, заденут только руководство Беларуси, членов ЦИК и командования силовых структур. И реально они заработают не раньше конца августа. Называют даже конкретные сроки – 27-28 августа, когда состоится встреча министров в Берлине.

