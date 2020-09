архив



опубликовано редакцией на Переводике 20.09.20 04:51 скаут: Игорь Львович ; переводчик Игорь Львович “NBCNews.com”,

"Pentagon sending troops to Syria after clashes between U.S., Russian military" США - 18 сентября 2020 г. После столкновений между американскими и российскими военными Пентагон отправляет дополнительные войска в Сирию Эти войска призваны отбить у русских охоту входить в восточные районы, где действуют США, коалиция и сирийские демократические силы, говорят официальные лица. Бронемашина США патрулирует возле нефтяных месторождений Румайлан (Рмейлан) в сирийской северо-восточной провинции Хасаке, контролируемой курдами, 17 сентября 2020 года.Delil Souleiman / AFP - Getty Images Sept. 18, 2020, By Courtney Kube WASHINGTON - По словам трех официальных представителей министерства обороны США, после серии эскалации столкновений между американскими и российскими военными, Пентагон дополнительно развертывает в Сирии небольшой контингент американских военнослужащих. По словам официальных лиц, войска и транспортные средства будут служить демонстрацией присутствия, чтобы противодействовать попыткам российских военных входить в восточную зону безопасности, где действуют США, коалиция и сирийские демократические силы. Дополнительный контингент войска будет включать в себя шесть боевых машин Bradley и немногим менее 100 солдат, которые будут оперировать на северо-востоке Сирии в течение 90 дней. Официальный представитель США заявил: «Эти действия и подкрепления являются четким сигналом для России, чтобы она придерживалась процессов взаимного разрешения конфликтов, а для России и других сторон - избегать непрофессиональных, небезопасных и провокационных действий на северо-востоке Сирии». При том что американские военные и российские силы, в течение 2020 года, вступали в контакт на контрольно-пропускных пунктах и ​​вдоль шоссе M4 в Сирии, 17 августа, США и Сирийские демократические силы (СДС), после прохождения через контрольно-пропускной пункт недалеко от Таль-аль-Захаба в Сирии, подверглись обстрелу из стрелкового оружия. У США и группировки СДС было разрешение сил сирийского режима (которыми был укомплектован блокпост) на прохождение блокпоста, но затем их начали обстреливать находящиеся поблизости неустановленные силы. США и SDF не понесли никаких потерь и открыли ответный огонь. Официальные лица США заявили, что огонь из стрелкового оружия, скорее всего, велся сирийскими и российскими войсками. Самый серьезный инцидент в этом году произошел несколько дней спустя, - семь американских солдат были ранены, когда российские военные машины врезались в борт американской военной машины на северо-востоке Сирии. Трое американских чиновников заявили, что российские машины намеренно столкнулись с американцами, а затем несколько российских вертолетов пролетели низко и быстро над местом происшествия, что, по словам одного из официальных лиц, было «крайне провокационным». По словам официальных лиц, российские бронемашины без предупреждения вышли за пределы их оперативной, ранее согласованной зоны. Представитель Центрального командования США капитан Билл Урбан охарактеризовал их действия как «заведомо провокационные и агрессивные». В эксклюзивном интервью NBC News командующий Центральным командованием США осудил недостойное поведение и непрофессионализм России на местах, заявив, что это «поставило нас в опасную ситуацию, когда российский наземный патруль фактически вошел в зону безопасности восточной Сирии, область, в которой им не разрешено находиться». Солдаты и военная техника США рядом с ударным вертолетом после того, как тот совершил вынужденную посадку недалеко от города Тал-Хаддад в отдаленной местности северо-восточной сирийской провинции Хасаке 15 сентября 2020 года Delil Souleiman / AFP - Getty Images «Нам очень повезло, что нашим парням на земле удалось не допустить, чтобы это превратилось в более серьезный инцидент, - сказал генерал Фрэнк Маккензи. - Это был тревожный момент. И если бы все пошло по другому, у нас могли бы быть проблемы там, и у них могли бы быть неприятности тоже». Это столкновение США и России в Сирии было самой провокационным с февраля 2018 года, когда сотни вооруженных до зубов бойцов российской частной военной компании, поддержанных танками и артиллерией, атаковали район, где совместно действовали США и Сирийские демократические силы. США использовали “летающую батарею” - самолеты АС-130 и другую боевую авиацию, чтобы остановить нападение, в результате чего погибло до 300 российских наемников.все они, как считается, работали на российскую частную военную компанию Wagner Group. Маккензи сказал, что США продолжают совместное патрулирование с СДС, но большую часть тактических операций и реальных боевых действий фактически проводят сирийские партнеры. Вы никогда не увидите, чтобы американский элемент двигался один, при оперативном выдвижении он всегда будет связан с СДС». «Оперативный темп там довольно высок, и они довольно активны», - сказал он. Решение о направлении дополнительных войск в Сирию было принято после того, как администрация Трампа объявила, что, в ближайшие несколько недель, выведет почти половину войск, служащих в Ираке и Афганистане К концу сентября численность войс США в Ираке сократится с 5200 до, примерно, 3000, а в Афганистане (к ноябрьским выборам) - с 8600 до, примерно, 4500 человек. «Мы постоянно оцениваем и переоцениваем тактические позиции и вносим в них коррективы призванные дать войскам на земле то, что им нужно для лучшей защиты при выполнении своей миссии, - сказал Маккензи. - Поэтому наши силы в Сирии, и мы считаем, что даем им то, что им нужно для выполнения задач, которые они выполняют и мы уделяем пристальное внимание силовой защите, когда они это делают».