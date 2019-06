архив



опубликовано редакцией на Переводике 20.06.19 16:50 скаут: Lilu ; переводчик Lilu “Press TV”,

"US planning ‘tactical assault’ on Iran nuclear site to reciprocate 'tanker attack': Report" Иран - 18 июня 2019 г. США планируют "тактическую операцию" против иранского ядерного объекта как симметричный ответ на "атаку на танкеры": СМИ

Военнослужащие ВВС США стоят рядом с американским самолетом А-10, входящим в авиационную эскадрилью, которая прибыла на авиабазу Кандагара, Афганистан, 23 января 2018 г. (Фото - Рейтер)

Источники ООН раскрыли, что Соединенные Штаты планируют провести "тактическую операцию" против иранского ядерного объекта в ответ на недавние атаки на два танкера в Оманском заливе, в которых Вашингтон и некоторые его союзники обвинили Тегеран, не предоставив никаких достоверных доказательств. Дипломатические источники в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке сказали израильской газете "Maariv", выходящей на иврите, что они обдумывают планы Соединенных Штатов о проведении атаки.

Согласно официальным лицам, Белый дом проводит непрерывные дискуссии с участием старших военных начальников, представителей Пентагона и советников президента США Дональда Трампа с пятницы, сообщила газета "Jerusalem Post". Газета привела слова чиновников, что военная операция США будет, вероятно, включать воздушную бомбардировку иранского объекта, связанного с ядерной программой страны.

"Бомбовый удар будет массированным, но ограниченным конкретной целью", - сказал один западный дипломат. Согласно источникам, сам Трамп не был полон энтузиазма в отношении военного удара против Ирана, но он потерял терпение по этому вопросу и уступил давлению госсекретаря Майка Помпео, который добивается военной атаки. У Помпео запланировано посещение Центрального командования США на базе ВВС МакДилл в Тампа, Флорида, во вторник для обсуждения "проблем региональной безопасности и идущих операций". Принадлежащий Японии танкер и принадлежащий Норвегии танкер подверглись взрывам рядом со стратегическим Ормузским проливом 13 июня. Токио заявил, что оба судна перевозили "относящийся к Японии" груз. Эти атаки произошли как раз, когда премьер-министр Японии Синдзо Абэ встречался с лидером Исламской революции аятоллой Сейед Али Хаменеи в Тегеране. Иранский министр иностранных дел Мохаммед Джавад Зариф обратил внимание на выбор времени для инцидентов на море, подчеркнув, что эти атаки являются подозрительными. Вскоре после этих инцидентов госсекретарь США обвинил Иран, не предоставив никаких достоверных доказательств. Тегеран категорически отверг это, дав понять, что эти инциденты могли являться операциями "под чужим флагом", задуманными США для того, чтобы оказать еще больше давления на Иран.

США опубликовали зернистое видео всего через несколько часов после атаки, которое якобы показывало "иранских моряков", убирающих мину с корпуса принадлежащего Японии судна "Kokura Courageous" ранее в тот день.

Это видео - которое должно было послужить "доказательством" иранской причастности к инцидентам - было поставлено под сомнение экспертами и собственными союзниками Вашингтона. Министр иностранных дел Германии Хайко Маас сказал, что этого видео недостаточно, чтобы доказать утверждение, что Иран стоит за этими атаками. Токио, в свою очередь, отверг утверждение США, что Иран атаковал танкеры, согласно японским чиновникам. Один источник в японском правительстве сослался на иракскую войну, которую Соединенные Штаты начали после того, как анализ разведывательных данных ложно утверждал, что эта страна обладает оружием массового уничтожения. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков также напомнил США об иракской истории, сказав, что история должна послужить предостережением в отношении нового ввязывания в войну. "Мы не забыли о пробирках с белым порошком. Мы помним, и потому научились проявлять сдержанность в наших оценках", - сказал Песков. В поддержку своих утверждений Вашингтон в понедельник обнародовал новые изображения мнимой операции снятия мин после того, как его "доказательства" не убедили международное сообщество в предполагаемом участии в этом Ирана. Эти изображения, однако, не представляют собой какой-то новой информации. Напряженность в регионе сильно выросла, когда Соединенные Штаты недавно заняли почти воинственную позицию против Ирана. Пентагон объявил в понедельник, что США отправят дополнительно 1000 американских солдат и больше военных ресурсов на Ближний Восток. Такие размещения войск начались в мае, когда США отправили авианосную ударную группу в регион вместе с ракетными батареями "Пэтриот", среди прочих подкреплений, ссылаясь на предполагаемые иранские угрозы.

Тегеран не единожды заявлял, что он не станет начинать войну с каким-либо государством, но даст сокрушительный ответ на любую агрессию и будет защищать интересы страны.