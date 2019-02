архив



все за сегодня



темы недели



актуальные



популярные

опубликовано редакцией на Переводике 10.02.19 01:30 скаут: Lilu ; переводчик Lilu “Euractiv.com”,

"France ‘steps on the gas’ in eurobudget talks" Европейский Союз - 08 февраля 2019 г. Франция "надавила на газ" на переговорах о евробюджете Георги Готев

Архивная фотография. Строительство газопровода "Северный поток" рядом с Любессе, Германия, 14 апреля 2011 г. [Jens Buettner/EPA/EFE] Франция пошла на неожиданные шаги туда-сюда по газопроводу "Северный поток-2", которые можно объяснить попыткой этой страны добиться поддержки Германии и Нидерландов по совершенно другому вопросу. В четверг (7 февраля) Франция всех удивила, разойдясь с Германией по важному вопросу "Северного потока-2", непосредственно перед важным голосованием по изменениям в Газовой директиве. Без поддержки Франции весь проект мог перестать быть заведомо прибыльным. И снова удивительным образом Франция в пятницу вернулась к прежней позиции. Теперь и Париж, и Берлин согласны гарантировать, что контроль будет осуществляться с "территории и территориальных вод государства-члена ЕС, где расположен первый пункт соединения", согласно копии проекта, полученной агентством AFP.

В проекте текста заменена старая формулировка, в которой говорится, что правила ЕС в отношении импорта газа будут применяться в соответствии с "территорией государств-членов" и/или "территориальными водами государств-членов". Проект компромисса был представлен на встрече послов ЕС, обсуждавших изменение правил для газового рынка блока из 28 стран, сказали дипломаты. "Северный поток-2" сталкивается с сопротивлением многих стран в восточной и центральной Европе, Соединенных Штатов и особенно Украины, так как это может создать риск усиления зависимости Европы от российского природного газа. Вкупе с запланированным трубопроводом "Турецкий поток" через Черное море "Северный поток-2" будет означать, что Россия сможет также обойти Украину при поставках газа в Европу, лишив нового недруга Москвы транзитных сборов и крупного стратегического актива. В проекте компромиссного решения рассматривалась эта обеспокоенность, в нем было сказано: "Мы считаем директиву [по газовым правилам] в этом аспекте необходимой для плодотворной дискуссии о будущем газовом транзите через Украину". Сохранение части транзита через Украину вполне вероятно, хотя переговоры все еще продолжаются. Французский дипломатический источник сказал агентству AFP в четверг, что Париж "не за и не против "Северного потока-2"." Но источник сказал, что Франция стремилась получить "гарантии в отношении безопасности Европы и безопасности и стабильности Украины". Козырь для торга Дипломат из восточноевропейской страны сказал EURACTIV, что объяснение этих французских колебаний не имеет ничего общего с газом. В понедельник министры еврозоны будут впервые обсуждать планы касательно бюджета еврозоны, и эта тема имеет важное значение для Парижа. На веб-сайте Совета Европы сказано, что "министры проведут первый обмен мнениями о дальнейших шагах касательно инструмента бюджетной политики для сближения экономических показателей и конкурентоспособности еврозоны и государств-членов Европейского механизма валютных курсов ERM II на добровольной основе". Евросаммит в декабре предписал Еврогруппе начать работу над бюджетом еврозоны на добровольной основе и как частью долгосрочного бюджета ЕС. Одним из главных вопросов, которые должны быть обсуждены, является размер бюджета еврозоны. Нидерланды являются самой скептически настроенной страной еврозоны касательно идеи бюджета еврозоны, но это также страна, наиболее заинтересованная в доступе к российскому газу через "Северный поток-2", так как она постепенно сворачивает внутреннее производство газа. Строительство "Северного потока-2" успешно продвигается. Инвесторами являются германские Wintershall и Uniper, голландско-британская Shell, французская Engie и австрийская OMV. статью прочитали: 2 человек Комментарии