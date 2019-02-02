Гипертония: спорт столь же эффективен, как и лекарства

Стефани Бенз





Бег, но также ходьба или велосипедный спорт рекомендуются для профилактики гипертонии или для ее лечения.

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Сюрприз: чтобы понизить слишком высокое кровяное давление, лучше немного побегать трусцой, чем принимать таблетки, согласно британскому исследованию.



Врачи давно знают: физическая активность оказывает благоприятное воздействие на давление. Но может ли движение само по себе являться эффективным лечебным средством от повышенного кровяного давления? Это важнейший вопрос для 14 миллионов французов, страдающих от этой патологии, характеризующейся слишком большим повышением кровяного давления на стенки артерий. Потому что это болезненное состояние, часто связанное с возрастом, с малоподвижным образом жизни, с алкоголем или табаком, или же с несбалансированным питанием, слишком богатым солью, является важным фактором риска сердечно-сосудистых заболеваний (инсульта, инфаркта...) и почечной недостаточности.

Абсолютно новое научное исследование

Сегодня артериальная гипертония лечится, главным образом, лекарствами - гипотензивными средствами или диуретическими. До сегодняшнего дня ни одно исследование не пыталось сравнить результаты терапии с результатами регулярных занятий спортом. Группа британских и американских ученых решила узнать об этом побольше, собрав результаты около 400 клинических исследований, включавших в общей сложности около 40000 участников. И результаты таковы: согласно этой работе, опубликованной в Британском журнале спортивной медицины, спорт, по крайней мере, так же эффективен, как и большинство таблеток, чтобы снизить давление пациентов-гипертоников до нормального уровня, то есть ниже 14/9 сантиметров ртутного столба (cmHg).

Любая физическая активность, по-видимому, оказывает положительное воздействие. Занятия спортом на выносливость (ходьба, бег трусцой, велосипедный спорт, плавание), а также более интенсивные упражнения, такие как силовые тренировки с гантелями и весом, или сочетание этих двух видов. "Эти результаты не означают, что пациенты должны немедленно перестать принимать лекарства, но мы надеемся, что они позволят им обсудить это с их врачом. И что это сподвигнет их, как минимум, больше двигаться", - сказал главный автор этого исследования д-р Хусейн Наси с кафедры здравоохранения Лондонской школы экономики, в сообщении, сопровождающем исследование.

Избежать длительных назначений врача

Этими выводами исследователи надеются, прежде всего, побудить самих врачей предписывать их пациентам физическую активность, а не медикаменты. Это было бы тем более полезным, что гипертония увеличивается с возрастом. У больных, которых это касается, также более повышенный риск других патологий, а отсюда - длительных назначений врача. Некоторое уменьшение числа лекарств может оказаться тем более интересным, что прием нескольких лекарств также увеличивает риск побочных явлений, связанных с лечением. Решение прекратить принимать какое-то лекарство должно приниматься, тем не менее, в каждом конкретном случае. С другой стороны, некоторые пациенты с плохим здоровьем могут в действительности испытывать трудности с возвращением к физической активности. И здесь врач должен оценить, какие спортивные упражнения являются наиболее подходящими и в каком ритме - но, главное, удостовериться, что у пациента достаточно мотивации, чтобы заставить себя делать это продолжительное время.



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