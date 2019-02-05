Как музей может вылечить человека

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Арт-терапия может помочь людям понять себя с помощью музейных экспонатов

Психотерапия в музее может показаться необычной. Однако арт-психотерапевты все чаще обращаются к музеям и галереям для своей работы. Арт-терапия, или арт-психотерапия, заключается в том, что люди выражают свои чувства и переживания через искусство, а также (или вместо этого) через слова. Такое лечение подходит для людей всех возрастов.

Арт-психотерапевты NHS (Национальная служба здравоохранения) обычно работают в специальных терапевтических кабинетах в больницах или амбулаторных центрах. Но в данном исследовании мы захотели изучить то, как арт-психотерапия в музее может повлиять на людей со сложными психическими расстройствами. Исследования показали, что люди «видят себя» в музейных предметах, а их размышления о реакциях на эти предметы могут рассказать им о себе. Например, объект может вызывать сильные эмоции или символизировать текущий или прошлый опыт. Мы хотели использовать музеи, чтобы помочь нашим участникам развить лучшее самопознание. Насколько нам известно, это был первый случай, когда музейные предметы применялись для данного вида арт-психотерапии для взрослых.

На основании результатов исследований в области искусства в здравоохранении и арт-терапии мы предположили, что музейная обстановка может пробудить в людях творческий потенциал. Также есть свидетельства того, что не клиническое пространство помогает людям чувствовать себя более связанными друг с другом и менее «другими» из-за их проблем с психическим здоровьем.

Работая в «²gether NHS Foundation Trust», мы создали программу для семи взрослых в возрасте 18–25 лет в двух музеях в Глостере на 18 недель. Каждый сеанс длился 90 минут, а начинался и заканчивался в частной учебной комнате в музеях.

Члены группы изучали музейные экспозиции, а затем и сами занимались творчеством, используя различные материалы. Вначале мы предложили им некоторые задачи (например, поиск трех объектов, представляющих их прошлое, настоящее и будущее). Через несколько недель они чаще находили объекты, с которыми они связаны. В конце каждого сеанса оставалось время для размышлений в группе.

Обращаясь к членам группы и наблюдая за сеансами, мы обнаружили, насколько эффективно может быть использование музейных предметов, особенно для самостоятельного изучения. Сьюзи (все имена были изменены для защиты личности) увидела свое желание «стереть прошлое и начать все заново», отраженное в викторианском письме, и нарисовала современное устройство для создания изображений, а затем их стирания. Ее также вдохновили модели поперечного сечения Земли: она изобразила себя в трех слоях, отметив «что я показываю другим», «что видят близкие мне люди» и «что я чувствую, но никто об этом не знает ».

Другой человек, который присутствовал на сеансах, Элли, был вдохновлен восстановленным римским горшком. Она сделала коллаж, который выразил ее чувство того, что она «соединяет кусочки жизни». Кэролайн, тем временем, сделала график своей жизни (включая некоторые очень травмирующие события), сказав, что «я бы не сделала этого, если бы не увидела график на выставке, но его обязательно нужно было сделать - как положить вещи на место, прежде чем идти дальше».

Хотя не все члены группы выполняли творческие работы во время сеансов, но все они находили терапевтическую ценность в знакомстве с объектами музея.

Несколько членов группы сказали, что выставки поднимали настроение, а также вдохновляли на творческую работу. Некоторые говорили, что они меньше чувствовали себя «другими» из-за своих проблем с психическим здоровьем, потому что занятия проходили не в NHS. Наши музейные сеансы также поощряли независимость и помогали участникам почувствовать себя ценными и связанными с миром.

Как сказал один участник:

Вы чувствуете, что вы настоящий человек, который работает над своими личными целями, а не просто пациент, который проходит курс лечения ... Вам не нужно обязательно думать о том, что музейные предметы и прогулки среди них, помогут вам почувствовать себя лучше, но вы будете удивлены.

С тех пор, опираясь на эту работу, арт-психотерапевты из «²gether Trust» организовали еще две музейные терапевтические группы для взрослых всех возрастов. Мы также написали о нашем опыте работы в таких условиях. Мы стремимся и дальше развивать нашу практику, выходя из привычных терапевтических пространств.

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