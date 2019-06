архив



опубликовано редакцией на Переводике 05.06.19 10:40 скаут: Lilu ; переводчик Lilu “UPI.com ”,

"Russian involvement in U.S. high-tech businesses is commonplace" США - 23 мая 2019 г. Российское участие в американских высокотехнологичных бизнесах - обычное явление Л. Тодд Вуд



Мария Бутина участвует в митинге, требовавшем расширения прав граждан на ношение оружия в России. Архивная фотография пресс-службы Общественной палаты Российской Федерации/EPA-EFE 23 мая (UPI) - Одним побочным результатом дела Мюллера стало расследование в отношении иностранных граждан в Соединенных Штатах, особенно тех, у кого есть связи с иностранными столицами, желавших познакомиться с важными американскими бизнесменами и чиновниками. Именно здесь на сцену справа вышла российская сторонница прав на владение оружием Мария Бутина. Подружившись с вашингтонским инсайдером Полом Эриксоном, президентом аналитического центра Дмитрием Саймсом и многими другими известными вашингтонцами, Бутина стала российской привратницей и доверенным человеком в столице США. В то же время у нее имелись и деловые связи. Создавая свой имидж убежденной активистки за право на владение оружием в России, где она создала движение "Право на оружие", она попала в поле зрения военной производственной компании "Промтехнологии" и в итоге сопровождала американскую делегацию НСА (Национальной стрелковой ассоциации) на завод компании в 2015 году для встречи с руководством. "Промтехнологии" в то время занималась разработкой винтовок для ожидаемых госконтрактов, которые так и не материализовались, не пойдя дальше пробного заказа от служб безопасности. Однако продукт компании все же попал в руки пророссийских сепаратистов в Донбассе, предоставив "Промтехнологиям" большую информационную поддержку в Российской Федерации.

И здесь история становится интересной, если посмотреть на людей, владеющих заводом. Михаил Абызов, бывший министр по делам открытого правительства России, и миллиардер и совладелец железнодорожного перевозчика "Глобалтранс" Константин Николаев создали компанию в 2010 году. Абызов лично встречался с тогдашним российским премьер-министром Владимиром Путиным на выставочном стенде "Промтехнологий" во время Сочинского инвестиционного форума в 2010 году, чтобы продемонстрировать продукты компании. Заместителем генерального директора "Промтехнологий" на тот момент являлся Алексей Рогозин, сын вице-премьера по вопросам военно-промышленного комплекса Дмитрия Рогозина.

Абызов позднее оставил оружейный бизнес и эмигрировал на Запад, где он создал структуру для инвестирования в высокие технологии под названием Bright Capital Fund, чтобы управлять своим состоянием, и начал вкладывать деньги в американские высокотехнологичные компании. Однако связь с Бутиной укрепилась.

Бутина также переселилась в Соединенные Штаты и стала получать высшее образование в Вашингтоне, а также вела жизнь любовницы Эриксона, который познакомил ее со многими руководителями Национальной стрелковой ассоциации и должностными лицами Республиканской партии из партийных кругов в Вашингтоне. Бутина пиарила российское огнестрельное оружие в Вашингтоне, включая снайперские винтовки, изготовленные компанией Абызова. Для Бутиной остальное является историей, так как она теперь сидит в федеральной тюрьме, осужденная за работу как незарегистрированный иностранный агент.

А вот деятельность Абызова в научно-техническом секторе США продолжилась. В 2011 году фонд Bright Capital инвестировал 75 миллионов долларов в производителя гибких панелей солнечных батарей Alta Devices, сообщил журнал "Секрет фирмы". Alta разрабатывала солнечные батареи для установки на беспилотники, самолеты и т.д., чтобы позволить летательному аппарату находиться в воздухе длительные периоды времени. Компания сотрудничала с научно-исследовательской лабораторией ВМС США в Вашингтоне, хотя Bright Capital вывел свои инвестиции после того, как вступили в силу санкции в отношении России в 2014 году. В 2016 году фонд Bright Capital перешел к Augmented Pixels, украинскому стартапу программного обеспечения в Кремниевой долине. Эта фирма занимается технологиями и разрабатывает алгоритмы автоматической навигации для беспилотных летательных аппаратов. Эти технологии широко используются для подготовки сил спецназа и улучшения точности наведения БПЛА. В 2018 году управляющий директор Bright Capital Михаил Чучкевич был арестован в России по подозрению в хищении денег. Следственный комитет России считает, что он присвоил незаконным путем 20 миллионов долларов Российской венчурной компании через базирующуюся в США Alion Energy. Эта компания изготавливает роботов для автоматической сборки солнечных фотоэнергетических установок. Bright Capital вложил 15 миллионов долларов как первый инвестор этой компании. Несмотря на его успех за границей, удача недавно отвернулась от Абызова, когда его заманили обратно в Москву на празднование дня рождения друга и он был арестован. Судя по всему, российские службы безопасности не любят российских магнатов и бывших членов кабинета министров, живущих за границей и знающих секреты Москвы в области национальной безопасности и обороны. Его арест также может являться кампанией Кремля против людей, связанных с премьер-министром Дмитрием Медведевым и его союзниками. Против клана Медведева произошел ряд атак со стороны правоохранительных органов, бизнеса и бюрократии.

Во всей этой истории есть одна основная мысль. Помните те современные российские винтовки, что попали в руки пророссийских сепаратистов, воюющих против украинской армии в Донбассе? Примечательно, что беспилотные технологии, в которые инвестировал Абызов, пришлись бы очень кстати в этом конфликте, в котором БПЛА играют главную роль. А Абызов явно был заинтересован в новейших американских технологиях военного применения. ФБР предупреждало американские компании в прошлом, что российские олигархи с инвестициями могут иметь иные планы, помимо экономической прибыли.

Пока неясно, что будет с Абызовым в России. Но одно можно сказать наверняка, что российский - и китайский, кстати говоря - интерес к американским высоким технологиям военного применения не уменьшится. Репрессивные страны не могут угнаться за американскими инновациями, поэтому им приходится их красть.

Л. Тодд Вуд - бывший вертолетчик сил спецназа и участник торгов на Уолл Стрит долговыми инструментами, который пишет для Fox Business, The Moscow Times, National Review, New York Post и многих других изданий. С ним можно связаться через его веб-сайт LToddWood.com.