опубликовано редакцией на Переводике 06.06.19 16:20 скаут: Lilu ; переводчик Lilu “CNBC”,

"Insys Therapeutics founder, former executives found guilty in criminal fentanyl bribery case" США - 02 мая 2019 г. Основатель Insys Therapeutics, бывшее руководство признаны виновными по уголовному делу о фентаниловом подкупе Эшли Тёрнер - Присяжные в Бостоне признали виновным основателя компании Insys Therapeutics Джона Капура и других бывших руководителей в вымогательстве и других преступлениях. - Федеральные прокуроры говорят, что фентаниловое дело о подкупе помогало подпитывать опиоидную эпидемию в США. - Прокуроры обвинили Капура и четырех бывших руководящих сотрудников в подкупе врачей, чтобы те неоправданно назначали их обезболивающее средство Subsys.

Джон Н. Капур, слева, ответчик на судебном процессе компании Insys, покидает здание суда Джона Джозефа Мокли в Бостоне 29 января 2019 г.

Крэйг Ф. Уокер / Boston Globe / Getty Images Присяжные заседатели в Бостоне признали основателя компании Insys Therapeutics Джона Капура виновным в вымогательстве и других преступлениях по делу о фентаниловом подкупе, которое, как утверждают федеральные прокуроры, помогало подпитывать опиоидную эпидемию в США. Прокуроры обвинили Капура и других руководителей компании в подкупе врачей, чтобы те неоправданно назначали их обезболивающее лекарственное средство Subsys. Министерство юстиции заявило, что подкуп принимал различные формы, чаще всего это были "фальшивые" программы, которые должны были повышать известность их медикамента. Вместо этого, как утверждали прокуроры, компания Insys использовала эти программы как способ оплаты практикующим врачам, чтобы те прописывали слишком много Subsys. Бывших руководителей компании также обвинили в обмане страховых и других компаний, плативших за лекарство. Капур и его коллеги были признаны виновными в четверг, после 15 дней заседания присяжных, сообщила в Твиттере окружная прокуратура Массачусетса. Капур, бывший председатель Insys, является самым высокопоставленным руководителем фармацевтической компании, которого судили по делу, связанному с опиоидной эпидемией.

"Точно так же, как мы оставляем без работы наркоторговцев, мы будем привлекать к ответственности руководителей фармацевтических компаний за поддержку опиоидной эпидемии посредством безрассудного и незаконного распространения этих лекарств, особенно при наличии еще и сговора с целью вымогательства", - сказано в заявлении федерального прокурора Эндрю Леллинга. Subsys является наркотическим средством на основе фентанила, предназначенным для лечения больных раком. Прокуроры говорят, что бывшие руководители Insys подкупали врачей, чтобы те выписывали большое количество средства пациентам, у многих из которых не было рака.

Другими руководителями, признанными виновными, являются Ричард Саймон, бывший национальный директор по продажам; бывшие региональные директора по продажам Санрайз Ли и Джозеф Роуэн; и Майкл Герри, бывший вице-президент по регулируемым рынкам. Майкл Л. Бабич, бывший главный администратор и президент, заявил о признании вины в январе и приговор в его отношении должен быть вынесен в сентябре. Алек Бурлакофф, бывший вице-президент по продажам, также признал себя виновным в январе по одному пункту обвинения - сговоре о вымогательстве, и приговор по его делу должен быть вынесен позднее в этом году. В заявлении компании Insys Therapeutics сказано, что акции Капура были помещены и останутся в независимом доверительном фонде, с которым Капур не связан. Компания добавила, что "действия немногих избранных сотрудников компании не отражают трудную работу, проводимую" ей сегодня. Акции Insys снизились на 1,6% в четверг после закрытия рынков. Опиоидная эпидемия стала основным вопросом, с которым стремятся разобраться законодатели. Более 130 человек умирают по стране каждый день в результате передозировки опиоидными средствами. Согласно Центру по контролю и профилактике заболеваний США, около 218000 человек умерли от передозировок, связанных с опиоидами, отпускаемыми по рецепту, с 1999 по 2017 год. Федеральные прокуроры начали недавно принимать крутые меры в отношении производителей медикаментов, обвиняемых в усугублении опиоидной эпидемии. В апреле Rochester Drug Cooperative согласилась выплатить 20 миллионов долларов в рамках компромиссного соглашения после того, как ей предъявили обвинения в незаконном распространении оксикодона и фентанила и в сговоре с целью обмана Управления по борьбе с наркотиками. Прокуроры также предъявили обвинения 60 врачам, фармацевтам и другим медицинским работникам в апреле в незаконном назначении более 32 миллионов обезболивающих таблеток. - Статья написана при содействии "Рейтер".

