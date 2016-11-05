Россия способна дать НАТО достойный отпор

Всем известна нездоровая тяга представителей ряда европейских стран к моделированию и широкому обсуждению сценариев вооруженного вторжения России в Европу. Разумеется, подобные инфоповоды нацелены на укрепление негативного имиджа агрессора вокруг нашей Родины и поддержание всеобщей международной истерии.

Также ни для кого не секрет, что такой информационный фон создается, прежде всего, для оправдания укрепления и возможного расширения НАТО на Восток, но сейчас не об этом.

Примечательно то, что когда всевозможное эксперты и аналитики, преимущественно иностранного происхождения, моделируют различные сценарии прямого вооруженного столкновения России и стран-членов НАТО, они, как правило, дают весьма интересные оценки военного потенциала обеих сторон.

В этой связи стоит отметить, что большой резонанс в информационной среде вызвала опубликованная шведским изданием Aftonbladet статья под названием «Превосходство российской армии». Статья написана обозревателем издания Никласом Вентом, но базируется она на материалах и комментариях, предоставленных военным аналитиком Шведского института оборонных исследований Фредриком Вестерлундом.

Вент утверждает, что российской армии, по большому счету, ничего не стоит занять приграничные и балтийские европейские страны в течение нескольких дней, если это потребуется. Автор пишет, что развернув масштабное наступление сразу по нескольким направлениям, российские войска попросту сметут со своего пути контингент НАТО, базирующийся там.

Автор статьи приходит к выводу, что в случае возникновения кризиса, российское командование будет делать ставку на «высокоинтенсивную регулярную войну», в ходе которой такие страны как Польша, Латвия, Литва, Эстония, Украина, Финляндия (наиболее близкие к границам России) будут заняты в течение первых 60-90 часов войны. Вслед за ними, по мнению Вента, будут захвачены Швеция, Норвегия, Дания, Чехия, Румыния, Словакия и Венгрия с Молдовой, на эту задачу у Москвы максимум уёдет неделя, уверяет автор.

В статье отмечается, что, несмотря на то, что Россия в долларовом эквиваленте тратит на свою армию во много раз меньше, по сравнению с совокупностью военных бюджетов Великобритании (55 млрд. долларов), ЕС (240 млрд. долларов), Франции (51 млрд. долларов) и США (598 млрд. долларов), и по этой причине, кстати, именуется некоторыми экспертами «военным карликом», комплексная картина ситуации говорит отнюдь не в пользу Запада. При описанном автором развитии событий, российская армия все равно будет намного эффективнее вести войну в Европе, и блок НАТО ничего не сможет ей противопоставить.

Ключевыми факторами, руководствуясь которыми Вент приходит к подобным заключениям, здесь выступают профессиональная подготовка армий обоих сторон, степень их интеграции и слаженности взаимодействия. Дело в том, что личный состав большинства европейских армий на текущий момент имеет крайне низкую степень военной подготовки (мужчины-«запасники», проходившие армейскую службу 8-10 лет назад), и, по большому счету, существует в известном высшему командованию виде лишь на бумаге!

Уже очень давно в большинстве европейских стран не проводились масштабные учения и мобилизация, по итогам которых можно было бы объективно оценивать военный потенциал европейской армии в её нынешнем состоянии. Россия же в этом смысле на шаг впереди, считает автор.

Однако если же война получится затяжной (а это скорее всего), то в таком случае преимущество, по мнению Ванта, безусловно сохранится за странами НАТО, костяк которых составляет высокотехнологичная армия США. Данный прогноз актуален, добавляет автор, только если Москва откажется от применения ЯО, что маловероятно в условиях столь масштабного кризиса.

В конце концов, Никлас Вант приходит к неутешительному выводу: Россия не только может эффективно отразить практически любые наступательные операции противника на собственные рубежи, но и выступает неотъемлемой частью коллективной системы европейской безопасности, не учитывать позицию которой по ключевым региональным вопросам просто нельзя.

Илья Новицкий