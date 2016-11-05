навигатор и справочник
статьи
сообщество
проекты сообщества
 
быстрый поиск:
анонсы проектов  
Проект - Хиханьки

Хиханьки
Проект -

МОО "Вече". Постоянное представительство
Проект - Копаем глубже

Большая мировая шахматная доска
Проект -

Акция «Георгиевская ленточка»

популярные материалы  
05.11.16   Редакция

Россия способна дать НАТО достойный отпор

(0)
04.11.16   Редакция

Мишель Аум – ливанский сценарий ближневосточного урегулирования

(0)
 
03.11.16   Редакция

Как Федеральный резервный банк Нью-Йорка совершил ошибку в отношении кражи денег у Банка Бангладеш

(0)
02.11.16   Редакция

Исламское государство в Германии

(0)

последние за вчера, 04.11.16  
19:55   Редакция

Мишель Аум – ливанский сценарий ближневосточного урегулирования

(0)
17:07   Редакция

Экс-генсек НАТО Расмуссен: США должны стать «мировым жандармом»

(0)
12:12   Редакция

Асад устоял! Террористы бегут из Алеппо…

(0)
переводика рекомендует  
Война и Мир
Терра Аналитика
Усадьба Урсы
Хуторок
Сделано у нас, в России!
ПОБЕДИТЕЛИ — Солдаты Великой Войны
Вместе Победим
Российская газета
последние темы на форуме  
05.11.16 11:58    
Олька Просто стихи (659)
01.11.16 12:08    
timnhachoban Северная Корея: по пути реформ (7)
31.10.16 15:28    
anygen Весёлые картинки (251)
29.10.16 23:22    
dimka43 Юристы (1)
28.10.16 02:27    
EvgenV Кто хочет жить вечно? Учёный считает, что старение будет исцелено (9)
28.10.16 02:14    
EvgenV Хорошо ли живут русские за пределами России? (17)
28.10.16 02:04    
EvgenV Кто знает? Мне родителям нужно купить русские каналы. (15)
27.10.16 23:03    
kinvich Отдых (4)
 
опубликовано редакцией на Переводике 05.11.16 11:53
скаут: Miroslav;
 
 

Россия способна дать НАТО достойный отпор

Всем известна нездоровая тяга представителей ряда европейских стран к моделированию и широкому обсуждению сценариев вооруженного вторжения России в Европу. Разумеется, подобные инфоповоды нацелены на укрепление негативного имиджа агрессора вокруг нашей Родины и поддержание всеобщей международной истерии.

Также ни для кого не секрет, что такой информационный фон создается, прежде всего, для оправдания укрепления и возможного расширения НАТО на Восток, но сейчас не об этом.

Примечательно то, что когда всевозможное эксперты и аналитики, преимущественно иностранного происхождения, моделируют различные сценарии прямого вооруженного столкновения России и стран-членов НАТО, они, как правило, дают весьма интересные оценки военного потенциала обеих сторон.

В этой связи стоит отметить, что большой резонанс в информационной среде вызвала опубликованная шведским изданием Aftonbladet статья под названием «Превосходство российской армии». Статья написана обозревателем издания Никласом Вентом, но базируется она на материалах и комментариях, предоставленных военным аналитиком Шведского института оборонных исследований Фредриком Вестерлундом.

Вент утверждает, что российской армии, по большому счету, ничего не стоит занять приграничные и балтийские европейские страны в течение нескольких дней, если это потребуется. Автор пишет, что развернув масштабное наступление сразу по нескольким направлениям, российские войска попросту сметут со своего пути контингент НАТО, базирующийся там.

Автор статьи приходит к выводу, что в случае возникновения кризиса, российское командование будет делать ставку на «высокоинтенсивную регулярную войну», в ходе которой такие страны как Польша, Латвия, Литва, Эстония, Украина, Финляндия (наиболее близкие к границам России) будут заняты в течение первых 60-90 часов войны. Вслед за ними, по мнению Вента, будут захвачены Швеция, Норвегия, Дания, Чехия, Румыния, Словакия и Венгрия с Молдовой, на эту задачу у Москвы максимум уёдет неделя, уверяет автор.

В статье отмечается, что, несмотря на то, что Россия в долларовом эквиваленте тратит на свою армию во много раз меньше, по сравнению с совокупностью военных бюджетов Великобритании (55 млрд. долларов), ЕС (240 млрд. долларов), Франции (51 млрд. долларов) и США (598 млрд. долларов), и по этой причине, кстати, именуется некоторыми экспертами «военным карликом», комплексная картина ситуации говорит отнюдь не в пользу Запада. При описанном автором развитии событий, российская армия все равно будет намного эффективнее вести войну в Европе, и блок НАТО ничего не сможет ей противопоставить.

Ключевыми факторами, руководствуясь которыми Вент приходит к подобным заключениям, здесь выступают профессиональная подготовка армий обоих сторон, степень их интеграции и слаженности взаимодействия. Дело в том, что личный состав большинства европейских армий на текущий момент имеет крайне низкую степень военной подготовки (мужчины-«запасники», проходившие армейскую службу 8-10 лет назад), и, по большому счету, существует в известном высшему командованию виде лишь на бумаге!

Уже очень давно в большинстве европейских стран не проводились масштабные учения и мобилизация, по итогам которых можно было бы объективно оценивать военный потенциал европейской армии в её нынешнем состоянии. Россия же в этом смысле на шаг впереди, считает автор.

Однако если же война получится затяжной (а это скорее всего), то в таком случае преимущество, по мнению Ванта, безусловно сохранится за странами НАТО, костяк которых составляет высокотехнологичная армия США. Данный прогноз актуален, добавляет автор, только если Москва откажется от применения ЯО, что маловероятно в условиях столь масштабного кризиса.

В конце концов, Никлас Вант приходит к неутешительному выводу: Россия не только может эффективно отразить практически любые наступательные операции противника на собственные рубежи, но и выступает неотъемлемой частью коллективной системы европейской безопасности, не учитывать позицию которой по ключевым региональным вопросам просто нельзя.

Илья Новицкий


статью прочитали: 27 человек

   
теги: Россия, Европа, НАТО  
   
Комментарии  Материалы по теме 
  01.11.2016 16:20  
-

Колхоз «Литовский Партизан»
Военный, даже стратегический смысл распространения новой версии прошлогодней брошюры с инструкциями по сопротивлению агрессии в Литве есть, но очень маленький.

читали: 576

читать далее
  01.11.2016 10:48  
-

Наши счёты с НАТО
Российский оборонный экспорт — один из сильнейших и наиболее прибыльных в мире.

читали: 791 , обсуждали: 1

читать далее
  28.10.2016 19:37  
-

Наш «Буратино» против бармалеев
Мосул — крупный город. Террористы за два года построили укреплённый район. Брать города, как известно, для армий часто оказывается очень трудной задачей.

читали: 3443

читать далее
  28.10.2016 16:40  
-

Ходарковский слышал звон
Так говорили бы: слышал звон, да не знает, где он. Но не скажут, тут другой случай, и звон Майкл слышал — тот, который сам же и издавал.

читали: 1305

читать далее
  27.10.2016 19:27  
-

Сеута и суета — натовская интрига
В новостях последних дней уже много раз сообщалось, что наши в Сеуту не пойдут.

читали: 657

читать далее

Комментарии возможны только от зарегистрированных пользователей, пожалуйста зарегистрируйтесь
﻿
навигатор и справочник
статьи
сообщество
проекты сообщества

© “Переводика”, 2009-2016
Все права защищены законом. При размещении материалов сайта в сети ссылка на perevodika.ru - обязательна.
об авторских правах		 о проекте | реклама
Написать нам
Интересные статьи
 ﻿﻿ Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой и нажмите

© 2009-2016  Создание сайта - "Студия СПИЧКА" , Разработка дизайна - "Арсента"

 