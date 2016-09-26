В Швеции стали очень популярны курсы обучения сотрудников охраны порядка. Полиция отсеивает половину кандидатов





13.07.16

Перевод со шведского





Себастиан, сотрудник охраны порядка, – Нельзя всерьез предполагать, что в массовом порядке удастся обучить приемам работы полиции новых сотрудников охраны порядка и сразу допускать их к полноценной работе с людьми–.





Сотрудник охраны порядка ударил 25-летнего Франсуа так, что тот потерял сознание. Всё произошедшее зафиксировала камера наблюдения полиции.

Осенью прошлого года острая потребность в сотрудниках охраны порядка привела к тому, что полицейские стали выдавать сертификационные разрешения на право обучения таких сотрудников. То есть частные образовательные учреждения, получив сертификаты, начали массово учить людей. Но только малой части кандидатов в дружинники удается впоследствии успешно пройти тестирование в полиции.





— Поначалу 90 процентов экзаменовавшихся получали «неуд», — рассказывает Ларс Шёберг из Юридического отдела полиции.

В прошлом году с увеличением потока беженцев потребность в сотрудниках по охране порядка увеличилась настолько, что полиция не успевала их обучать.

— Миграционному управлению чуть ли не сразу потребовалось примерно 1000 сотрудников по охране порядка, — рассказывает Ларс Шёберг, уполномоченный Юридического отдела Подразделения административной юрисдикции.

Было принято решение – предоставить частным лицам право обучать сотрудников охраны порядка.

— Если делать всё по - нормальному, когда осуществляешь такие крупные нововведения, следует сначала спокойно и вдумчиво составить план мероприятий. Но в нашем случае всё происходило быстро, потому что это кризисная ситуация государственного масштаба. Мы сделали всё, что было в силах и поначалу положение развивалось не очень хорошо, — продолжает Ларс Шёберг.

Частные подрядчики организовали к началу этого года полноценные курсы обучения, которые быстро стали популярными:

В одной из фирм, предоставляющих образовательные услуги, список желающих на обучение на следующем потоке, начинающемся с начала августа, набран уже полностью. Обучение стоит 11 500 крон, что на 3 750 крон дороже курсов, которые проводит сама полиция. На вебсайте компании можно скачать бланк заявления на получение кредита для оплаты учебы у банка-партнера компании.

Но лишь малая часть тех, кто к этому времени прошел обучение, может сдать тестирование в полиции. Поэтому они получают отказы при заявке о назначении на должность сотрудника охраны порядка — несмотря на то, что заплатили за учебу несколько тысяч.

— Когда к нам пришли ученики, они получали у нас неудовлетворительные отметки, потому что их обучали не тому и не так. Это примерно выглядит, как будто ты ходил в автошколу, где тебя всему необходимому для сдачи вождения просто не учили, — объясняет Ларс Шёберг.

Нас много здесь таких, кто недоволен квалификацией потенциальных коллег, которые в будущем придут нам на поддержку.

У полиции отсутствуют цифры, сколько всего человек проходит обучение в сторонних учреждениях, за стенами полиции. Но есть информация, что у одного из частных подрядчиков, занимающегося подготовкой сотрудников охраны порядка, за первое полугодие 2016 г . было около 500 курсантов, из которых, по сведениям Юридического отдела полиции, сдали полицейские тесты только 85 %.

В Стокгольме 250 человек, прошедших обучение в частных учреждениях, написали рапорта на сдачу теста в полиции. И из них только 130, включая прошедших переэкзаменовку, получили во время теста удовлетворительные и хорошие отметки.

Газета побеседовала со многими сотрудниками охраны порядка, которые критически относятся к подобной приватизации процесса обучения. Они считают, что это снижает доверие людей ко всей полиции.

– Этого вида деятельности не должна касаться приватизация. Сейчас слишком легко поступить сюда и зачастую уровень подобного обучения не выдерживает никакой критики, – объясняет Себастиан.

По соображениям служебной этики он не хочет называть газете свое имя, но «Дагенс Нюхетер» удалось проверить его послужной список и согласно документам, у него большой опыт работы в известной охранной компании.

У него много коллег, прошедших обучение в частных фирмах.

– Многие из них рассказывали, что преподавание шло только в классах, там была лишь простая доска белого цвета, как в обычных школах, и не использовались никакие специализированные обучающие материалы.

– Мы, прошедшие настоящее обучение в полиции, тщательно изучали предмет, который называется «Юриспруденция для сотрудников охраны порядка». Частные конторы манкируют этой дисциплиной, что подрывает доверие к нам, сотрудникам охраны порядка, – считает он.

Он также полагает, что государственные органы полиции, в чьи обязанности входит надзирать за уровнем подготовки сотрудников охраны порядка, утратили контроль за ситуацией:

– Вот к чему приводит коммерциализация подготовки кадров в органах. Компании, занимающиеся обучением, наживаются на людях, которые платят деньги за плохое образование. Поначалу полиция многих выгоняла и отсеивала без разговоров, но сегодня принимают даже с тем уровнем подготовки, с которым раньше не допускали. Мой опыт подсказывает, что многие не пригодны для принятия в органы охраны порядка, – заявляет Себастиан.

Ларс Шёберг подтверждает, что всё больше и больше людей сейчас получают сертификат на право работать сотрудником охраны порядка.

По его словам, это происходит из-за того, что нет конкретного нормативного документа, который бы точно регламентировал необходимый объем знаний и навыков курсантов.

– Мы никогда не отступали от требований качества. Мы совершали ошибки, но они не выливались в плохую подготовку сотрудников охраны порядка, просто очень много людей, прошедших наши курсы, получали «неуд» и не допускались к работе, – говорит Ларс Шёберг, который хочет, чтобы полицейская система контроля усилилась по сравнению с прежними временами.

ФАКТЫ. ТРЕБОВАНИЯ К КАНДИДАТУ

НА ДОЛЖНОСТЬ СОТРУДНИКА ОХРАНЫ ПОРЯДКА

Быть законопослушным, иметь подходящую, хорошую физическую форму, достаточно хорошо говорить по-шведски, возраст – не моложе 20 лет. Эти требования к поступлению на курсы сотрудников охраны порядка.



Список нормативов, которые в настоящий момент требуют с курсантов полиция и частные компании, подготавливающие сотрудников охраны порядка:

1. Что нужно, чтобы стать сотрудником охраны порядка?

Полных 20 лет, отсутствие судимости и наличие профпригодности. Ты должен пройти тест по физподготовке, языковой тест и собеседование.

Тест по физподготовке – пробежать 2000 метров максимум за 12 минут, протащить на себе человеческий манекен весом 77 кг не менее 15 метров.

Языковой тест – продемонстрировать достаточно хорошее владение шведским языком.

Собеседование определит твою общую профпригодность по специальности.

2. В чем состоит обучение?

Базовое обучение: 80 часов. До поступления на курс базового обучения, полиция должна определить твою пригодность.

Стоимость курса 7 800 крон.

После обучения ты получаешь сертификат на право занимать должность сотрудника охраны примерно 3 года. Затем следует пройти новый курс подготовки для продления сертификата.

3. Кто занимается обучением?

Полиция или частные образовательные компании.

У частных компаний полиция не проводит проверки профпригодности перед началом обучения курсантов. Абитуриенты должны сами удостоверить, что не имеют судимости, за последние пять лет не подвергались штрафам и другим административным взысканиям.

После обучения полиция проводит проверку профпригодности, которая и станет решающей при получении сертификата.

Если полиция отклонит заявку на получение сертификата на охранную деятельность, у тебя будет 14 дней на апелляцию решения.

4. Чем занимается сотрудник охраны порядка?

В его задачу входит оказание помощи полиции в поддержании порядка в общественных местах. Он имеет право вмешиваться в конфликтные ситуации и задержать лиц, совершивших правонарушение (задержать и временно содержать под стражей).

5. Сотрудник охраны порядка и охранник – это одно и то же?

Нет. Сотрудник охраны порядка обладает более широкими полномочиями и в его компетенцию входит докладывать полиции о произошедшем правонарушении. Его деятельность регулируется Законом о сотрудниках охраны порядка 1980 года ( LOV 1980:578).

Марийана Драгич

Ульрика Бю

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