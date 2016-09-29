Гитлер и Наполеон подтвердят: почему у США не смогут победить в мировой войне

Федеральное агентство новостей представляет перевод статьи War as a Business Opportunity («Война как коммерческая возможность»), опубликованной информационно-аналитическим ресурсом antiwar.com.

Месяц назад у Forbes вышла статья под заголовком «Армия США готовится к полномасштабной войне в ближайшие пять лет, но денег на подготовку нет». В ней прорабатываются всевозможные варианты развития событий на мировой арене, в том числе гипотетические войны США с Россией, Северной Кореей и Ираном, однако, существует реальная угроза того, что в самый ответственный момент у Штатов может не оказаться необходимого количества финансовых ресурсов, чтобы противостоять противнику.

И это несмотря на то, что каждый год США тратят в среднем 700 миллиардов долларов на «оборонку» и военные конфликты за рубежом.

Дело осложняется еще и тем, что вероятность будущих военных конфликтов, в которые будет вовлечена Америка, совсем не обязательно будет зависеть от стратегической или геополитической необходимости. Просто кому-то в определенный момент могут понадобиться деньги.

Дважды награжденный медалью «за Отвагу» генерал Смедли Батлер однажды сказал: «Война — это рэкет». Войны будут существовать до тех пор, пока люди будут видеть в них смысл. Иначе - возможность заработать денег. При капитализме перед жаждой заработать нивелируются все моральные и этические принципы человечества, и жизнь человека в данном случае отнюдь не является исключением. Позиция Пентагона является ярчайшим примером такого мышления: пока там искусственно создают «уязвимости» для страны, деньги из госбюджета будут успешно осваиваться.

Но вернемся к статье из Forbes. Существует ли у Америки хоть одна достойная причина, чтобы развязывать войну с одной из потенциально опасных стран (или со всеми этими странами сразу)?

Можно по пунктам:

1: Упаси вас господь ввязаться в открытое военное противостояние с Россией (Чарльз XII, Наполеон и Гитлер не дадут соврать)

2: Северная Корея — это марионеточный режим, не способный прокормить своих собственных граждан. Война ему может понадобиться только для того, чтобы избавить бедный народ от своего существования.

3: Иран? Сильнейшая держава в своем регионе, проамериканские настроения в которой последе время все сильнее набирают обороты. Если Штаты думают, что противостоять ядерной державе будет просто, можно просто вспомнить «блицкриги» в Ираке, Афганистане, Ливии, Сирии…

С точки зрения бизнеса все очевидно: в настоящий момент американское правительство просто не способно тратиться в тех же объемах на оборонную промышленность. Никто в здравом уме не будет убеждать автовладельца поменять его трехлетнюю Ауди или Лексус на автомобиль 2016 года, просто потому что это абсолютно бессмысленно.

Но в оборонном секторе американской экономики именно это и происходит. И происходит это, в первую очередь, намеренно. Самым ярким примером за последнее время является эпопея американских ВВС с F-35, на которые было потрачено 1,4 миллиона долларов. Каким бы современным ни было американское оружие, «новое поколение» не заставит себя должно ждать.

Мантра Пентагона о необходимости непрерывно модернизировать (читай - вносить незначительные изменения, тратя на это миллиарды) оборонную промышленность - выгода для ничтожно малой части американского населения. При этом она разрушает сам принцип демократии.

Военная доктрина США неминуемо приведет страну к экономическому (и моральному) банкротству.

Алексей Громов