«Деловой Петербург»: у российской экономики есть лишь одна сторона – тёмная, как жители ЮАР

Весьма интересно порой читать экономические заметк и на независимых ресурсах: согласно общему интонационному фону подобных статей вырисовывается крайне плачевная ситуация для финансовой стабильности Российской Федерации в долгосрочной перспективе. Многие доморощенные «эксперты» всерьёз рассуждают о неминуемом крахе, рассматривают экономическое поле государства в одностороннем ключе и не приемлют видимых альтернатив, понятных если не всем, то многим финансовым деятелям.

Именно поэтому «вонючая похлёбка» из собственных умозаключений порой выглядит как дырявый носок, натянутый на глобус: в попытке охватить весь спектр финансовых показателей, их влияние на общий экономический фон и дальнейшее развитие того или иного внутреннего сегмента рынка выливается в сумбурную дырявую «простыню» из ничего.





Подобным несостоятельным подходом к анализу внутренней экономики Российской Федерации не упустил возможности прибегнуть информационный портал «Деловой Петербург», выдав на свет совершенно противоречивую статью под названием «Разделяй и властвуй. Экономика России имеет шанс стать похожей на ЮАР времен апартхейда». Как указано в шапке данного «эпоса», своими рассуждениями с читателями поспешил поделиться некий экономист Дмитрий Прокофьев, слова которого, по всей видимости, главный редактор портала принял за чистую монету.





Весь текст ориентирован на преувеличение негативных предпосылок в российской экономике: согласно заявлениям Прокофьева, признание населением наличия экономического кризиса в стране, 6% безработицы, падение ВВП сулит долгосрочную рецессию вплоть до 2019 года. Дмитрий Прокофьев также отмечает, что никаких грамотных решений со стороны Министерства финансов, Минэкономразвития и Центробанка не следует.





В этом он, как и в обозначенных предпосылках, весьма сильно заблуждается, и с его заявлениями можно весьма резко поспорить. Разумеется, кризис 2015 года не обошел стороной Российскую Федерацию, но финансист почему-то умалчивает о том, что данная ситуация была характерна для всего мирового экономического сообщества и развивалась где-то сильнее, а где-то слабее.





Касаемо России, данный спад прошел сравнительно спокойно, отчасти на фоне курса на импортозамещение, отчасти от роста внутренних производственных мощностей, в том числе и в добывающей сфере. Падение ВВП на десятые доли процента также не является критичным: это стандартная ситуация в условиях долгосрочной волатильности в общемировом экономическом масштабе. Что же до безработицы – показатель в 6% это очень хороший фон – население государство трудоустроено и может позволить себе полноценное внутреннее потребление, что положительно сказывается на развитии внутренних предприятий различных направлений и их планомерный рост.





В конце статьи Дмитрий Прокофьев проводит аналогию экономической ситуации в России с экономикой Южно-Африканской Республики. По его мнению, наличие «белой» и «цветной» экономики есть прямой аналог действующей экономической модели в стране. Разумеется, это грубейшая ложь. Как можно сравнивать развитое государство с мощнейшей экономикой, колоссальными запасами природных ископаемых и крупнейшим в мире ВПК с ЮАР, основным производством которой является горнодобывающая промышленность, внутренний мелкий бизнес и курорты? Ориентируясь на номинальное значение валового внутреннего продукта, Россия занимает 12 место в мире, а Южно-Африканская Республика всего лишь 33. Причём внешний долг по состоянию на 2016 год в процентном соотношении к ВВП у них одинаковый. То есть это как поставить на ринг третьеклассника против профессионального боксера.





Подобные популистские заявление в электронных СМИ служат для реакционной части населения Российской Федерации в качестве катализатора недовольства. Однако если же конкретно разобраться в предоставленном материале становится ясно, что за мнимым налётом правды из вполне реальных фактов скрывается наглая ложь, ими прикрывающаяся. «Деловому Петербургу» не помешало бы заняться конкретикой, а не хвататься за первого встречного «экономиста», который привык анализировать финансовый сектор мощнейшего государства лишь с одной точки зрения – отторжения любых позитивных тенденций и непринятия любых, даже самых стандартных для своего периода, изменений.





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