Когда Буши играют против Трампа

От Лорен до Билли и Джорджа У. Буша, семья Бушей, одна из самых знаменитых политических семей Америки, не содействовала предвыборной кампании Дональда Трампа.



Дональд Трамп смело атаковал Джеба Буша на предварительных выборах, он нападал на бывшего президента Джорджа У. Буша за Ирак или 11 сентября, но в конечном итоге еще один Буш оказал, возможно, наибольшее влияние на его кампанию. Речь идет о ... Билли. Телеведущий Билли Буш является кузеном Джеба и Джорджа У. и племянником бывшего президента Джорджа Г. У. Буша (1989-1993). Это его слышно, как он шутит с Дональдом Трампом, говорящим женоненавистнические вещи на видео 2005 года, которое было обнародовано в пятницу вечером газетой "Вашингтон Пост".



Джордж Буш в поездке вместе с Бараком и Мишель Обама

С самого начала предвыборной кампании Дональд Трамп не поладил с семейством Буш, одним из самых крупных американских политических семейств. Во время предварительных выборов он несколько раз насмехался над Джебом из-за его скучности или в связи с тем, что тот вел кампанию вместе со своей семьей: "Я вижу, как он сейчас приведет своего брата. Он пытался это сделать с помощью своей матери, которая, я уверен, хороший человек. Но теперь будет его брат". После победы Дональда Трампа Джеб Буш отказался поддержать кандидата от республиканцев в противоположность своему сыну Джорджу П. Бушу, который работает в государственной структуре в Техасе. До сегодняшнего дня это единственный Буш, объявивший о своей поддержке Дональда Трампа.

41-й президент США Джордж Г. У. Буш, которому 91 год, впервые после окончания своего президентства отказался поддержать кандидата от республиканцев на пост главнокомандующего. Более того, дочь Бобби Кеннеди, Кэтлин Хартингтон Кеннеди, дала понять в Фейсбуке, что он сказал ей, что он "будет голосовать за Хиллари". Представитель бывшего президента отказался подтвердить или опровергнуть это.

Со своей стороны, Джордж Буш-младший не присутствовал на съезде Республиканской партии в отличие от такой традиции для бывших президентов. Он также появился недавно на торжественном открытии музея вместе с Бараком и Мишель Обамой, с которой он казался очень близким.

(Reuters)

А дочь Джорджа У. Буша, Барбара, посетила в Париже ужин для сбора средств в пользу Хиллари Клинтон, где присутствовала Хума Абедин, очень близкая советница кандидата от Демократической партии.

Еще одним членом семейства Буш, поддержавшим Клинтон, является Лорен, племянница 43-го президента США и внучка 41-го президента. Она опубликовала сообщение в Инстаграм, чтобы объяснить, что она поддерживает бывшего сенатора от Нью-Йорка.

Микаэль Блок - leJDD.fr

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