опубликовано редакцией на Переводике 16.10.16 10:00 скаут: Lilu ; переводчик Lilu “The Local”,

"French pastry wars: Pain au chocolat versus chocolatine" Франция - 07 октября 2016 г. Кондитерские войны во Франции: булочка с шоколадом против шоколадной булочки Фото: Raphaël Gabbay/Flickr Этот спор существует во Франции столетия - как называть кондитерское угощение с шоколадом внутри? Когда вы заходите в булочную на углу, жаждая купить эту культовую, маслянистую, слоистую кондитерскую булочку с начинкой из темного шоколада, вы спрашиваете pain au chocolat или chocolatine? (Переводится как "булочка с шоколадом" или "шоколадная булочка" - прим. перев.) Большинство французов скажут pain au chocolat, по крайней мере, согласно одному веб-сайту, полностью посвященному этой теме. Опрос сайтом более чем 110000 французов установил, что почти 60% из них скажут pain au chocolat, а 40% - chocolatine.

Веб-сайт спрашивает у посетителей их регион Франции и показывает интерактивную карту, на которой видно, что голосовавшие за "chocolatine" собраны в большом количестве на юго-западе страны.

Так откуда эта путаница? Согласно одной теории, это широко распространенное французское угощение берет начало в 1830-е годы, когда один австриец по имени Аугуст Занг открыл самую первую венскую булочную по адресу улица Ришелье, 92, в районе, который сегодня является вторым округом Парижа.

Согласно кулинарному историку Джиму Шевалье, автору работы "Аугуст Занг и французский круассан: Как венская выпечка появилась во Франции", это был schokoladencroissant, то есть сладкая булочка с шоколадом в виде рогалика, которая медленно трансформировалась в прямоугольную булочку chocolatine. По мере того, как французы постепенно включали венскую выпечку в свою культуру, раскатывая слои булочки, chocolatine стала тем же самым, что и pain au chocolat, которая традиционно была любой булкой с шоколадом, которую дети ели в качестве легкой закуски в школе. Юго-западный регион Франции, тем временем, как полагают, остался со словом chocolatine из-за его схожести с провансальским chicolatina. Существует другая теория, согласно которой во время английского правления над регионом Франции Аквитания в 15-м веке англичане приходили в булочные и спрашивали "chocolate in bread, please!" ("шоколад в хлебе, пожалуйста!" - англ.), что французы понимали просто как "шоколад внутри". Однако эта теория оспаривается в связи с тем фактом, что шоколад прибыл в Европу из Америки только в 1528 году. Другие страны по всему миру придумали свои обозначения, например, в Соединенных Штатах это "шоколадные круассаны", а в Испании - "napolitanas de chocolate". Но сами французы, возможно, никогда не договорятся по этому крайне спорному вопросу. Но Франция может согласиться с тем, что это НЕ называется шоколадным круассаном?