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опубликовано редакцией на Переводике 16.10.16 10:00
скаут: Lilu; переводчик Lilu;
   
 

Кондитерские войны во Франции: булочка с шоколадом против шоколадной булочки

 

Фото: Raphaël Gabbay/Flickr

Этот спор существует во Франции столетия - как называть кондитерское угощение с шоколадом внутри?

Когда вы заходите в булочную на углу, жаждая купить эту культовую, маслянистую, слоистую кондитерскую булочку с начинкой из темного шоколада, вы спрашиваете pain au chocolat или chocolatine? (Переводится как "булочка с шоколадом" или "шоколадная булочка" - прим. перев.

Большинство французов скажут pain au chocolat, по крайней мере, согласно одному веб-сайту, полностью посвященному этой теме.  

Опрос сайтом более чем 110000 французов установил, что почти 60% из них скажут pain au chocolat, а 40% - chocolatine


 

Веб-сайт спрашивает у посетителей их регион Франции и показывает интерактивную карту, на которой видно, что голосовавшие за "chocolatine" собраны в большом количестве на юго-западе страны.

Так откуда эта путаница?

Согласно одной теории, это широко распространенное французское угощение берет начало в 1830-е годы, когда один австриец по имени Аугуст Занг открыл самую первую венскую булочную по адресу улица Ришелье, 92, в районе, который сегодня является вторым округом Парижа. 

Согласно кулинарному историку Джиму Шевалье, автору работы "Аугуст Занг и французский круассан: Как венская выпечка появилась во Франции", это был schokoladencroissant, то есть сладкая булочка с шоколадом в виде рогалика, которая медленно трансформировалась в прямоугольную булочку chocolatine

 

По мере того, как французы постепенно включали венскую выпечку в свою культуру, раскатывая слои булочки, chocolatine стала тем же самым, что и pain au chocolat, которая традиционно была любой булкой с шоколадом, которую дети ели в качестве легкой закуски в школе. Юго-западный регион Франции, тем временем, как полагают, остался со словом chocolatine из-за его схожести с провансальским chicolatina.  

Существует другая теория, согласно которой во время английского правления над регионом Франции Аквитания в 15-м веке англичане приходили в булочные и спрашивали "chocolate in bread, please!" ("шоколад в хлебе, пожалуйста!" - англ.), что французы понимали просто как "шоколад внутри". Однако эта теория оспаривается в связи с тем фактом, что шоколад прибыл в Европу из Америки только в 1528 году.   

Другие страны по всему миру придумали свои обозначения, например, в Соединенных Штатах это "шоколадные круассаны", а в Испании - "napolitanas de chocolate". Но сами французы, возможно, никогда не договорятся по этому крайне спорному вопросу.  

Но Франция может согласиться с тем, что это НЕ называется шоколадным круассаном?

Исабель Миллер-Боттом - The Local (news.france@thelocal.com)

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теги: Франция, Культура, Кулинария  
   
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