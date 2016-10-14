Недавно Соединенные Штаты, Россия и противоборствующие стороны договорились о прекращении огня в Сирии. А вот сейчас Россия производит самые мощные за все время этой войны бомбардировки гражданского населения. Чего же на самом деле хочет добиться Путин действиями России в Сирии? Действительно ли он желает мира? То, что Россия любой ценой стремится сохранить режим Асада в силе, мы уже знаем. Если Асад исчезнет, ​​Россия опасается, что она потеряет свою военно-морскую базу в Сирии и, таким образом, упустит свою единственную морскую базу на Ближнем Востоке. Это имело бы катастрофические последствия для Путина, который хочет восстановить Россию в качестве мощной военной державы.

Сохранить Асада у власти - эту цель Россия начала преследовать еще в марте, когда Путин заявил, что военные миссия России в Сирии была в принципе закончена. К тому времени российские бомбежки, которые уже в течение почти шесть месяцев укрепляли позиции Асада на поле боя, привели к тому, что риск того, что Асад проиграет войну, уже был сведен к нулю. Это дало России место за международным столом переговоров.

Однако уже летом этого года Россия снова активизировала войну в Сирии. Перемирие не продлилось даже и недели. Сейчас русские совместно с ВВС Сирии вдребезги бомбят Алеппо, жертвы среди гражданского населения насчитывают сотни,- люди просто не могут покинуть осажденный город. Но ведь у этих бомбардировок должны быть и другие мотивы.

Остановить санкции

Санкции становятся яснее, если происходящее в Сирии рассматривать не в изоляции, а с учетом действий Путина с точки зрения международного положения России. Экономика России находится в стадии рецессии из-за низких цен на нефть и санкций, которые ЕС и США ввели в качестве наказания за аннексию Крыма и за войну на востоке Украины. Повлиять на цену нефти невероятно трудно. Тем не менее, Путин хочет избавиться от санкций. Ведь его сила внутри России строится на том, сможет ли он обеспечить лучший уровень жизни для русских. При условии высокого уровня материальной обеспеченности, многим россиянам будет совершенно наплевать на то, что Путин истребляет само понятие демократии.

Но он хочет избавиться не только от санкций. Путин хочет сломать изоляцию страны и продемонтировать старый мировой порядок, где США является бесспорным хозяином. Чтобы добиться успеха, он должен вбить клин между странами ЕС и посеять смуту среди руководства США.

В США Путин нашел "полезного идиота", Дональда Трампа. И хотя Трамп еще не стал президентом, в настоящее время в США есть целая категория людей, которая считает, что с Россией лучше сотрудничать, чем быть с ней в состоянии постоянной конфронтации. Эти люди считают, что Крым - это плата за такое сотрудничество.

Расколоть ЕС

Неслучайно, что Россия дала большие кредиты таким правым популистам Европы, как Национальный фронт во Франции. Как и неслучайно Россия культивирует определенные контакты со странами- изгоями в составе ЕС, как Греция и Венгрия. Для поддержания санкций против России требуется, чтобы все страны ЕС проголосовали за это. Сохранить единство мнения стран ЕС с каждым месяцем становится все труднее.

Одним из излюбленных методов Путина - делать то, что от него никто не ожидает, т.е. его непредсказуемость. Асимметричное ведение войны, которое выполняет функцию дымовой завесы, усложняет процесс противостояния всего оставшегося мира интересам России. Возможно, Путину нравится играть роль крутого ковбоя, который делает все, что ему только захочется. Либо же он просто-напросто без всякого на то плана реализовывает все, что ему только стукнет в голову.

Путин очень хочет, чтобы окружающий мир побаивался России. Ему уже удалось отпугнуть Соединенные Штаты и Европу от продолжения их попыток введения всех бывших советских республик в состав ЕС и НАТО, так как Путин рассматривает это как действия НАТО окружить Россию. Мало кто все еще заикается о членстве Украины в ЕС или о вхождении Грузии в НАТО.

Замороженные конфликты

Так и будет продолжаться до тех пор, пока обе страны борются со своими внутренними замороженными конфликтами, конфликтами, которые были созданны Россией и ею исподтишка подпитываются. Возможно, именно этого Путин добивается и в Сирии - замороженного конфликта, который, как ожидается, продлится в течение длительного времени и дестабилизирует весь регион.

Конфликт, который ослабит Соединенные Штаты и дает России шанс продемонстрировать свои военные мускулы. Этот интерес объединяет Путина с диктатором Асадом. Он считает, что легче выжить в войне, чем жить в мире.

Если Асаду удастся преуспеть в том, чтобы взять полный контроль над Алеппо, то на практике это будет означать, что повстанцы будут контролировать практически все сельские районы. При таком развитии событий, свергнуть Асада станет практически невозможно.

Все войны, которые развязал Путин и все войны, в которые он с энтузиазом ввязался, не навредили его популярности в самой России. Даже наоборот. Этот бывший агент КГБ стал еще более популярным, чем когда-либо среди тех россиян, которые стремятся восстановить величие Советского Союза в мире, пусть и без возвращения коммунизма.

Национализм расцветает в России, как и во многих других частях мира. Россия может и говорит о том, что она хочет мира в Сирии, но не расчитывайте на то, что русские будут действовать, исходя из своих заявлений. Путин, возможно, против мира ничего и не имеет. Но это только до тех пор, пока все будет на его условиях.

Шесть целей Путина, которые он решает с помощью войны в Сирии

1. Демонтировать старый мировой порядок

В планы Путина входит то, что Соединенные Штаты больше не будут чувствовать себя единственным петухом в куриной стае. Для того, чтобы добиться мира и перемен им придется вести переговоры с Россией.

2. Сохранить Асада у руля власти

Путин хочет сохранить Асада у власти вовсе не потому, что Путину лично нравится этот диктатор, а потому, что единственная военная база России на Ближнем Востоке находится именно в Сирии.

3. Внести раздор между Европой и США

Путин хочет вбить клинья между различными странами ЕС и внести разногласия внутри руководства США. Именно таким образом Путин надеется избавиться от санкций и заставить мир признать аннексию Крыма.

4. Восстановить России как великую державу

Военные успехи России - это способ показать, что бывшая великая сила возвращается на мировую арену, и что никто больше не может ей перечить.

5. Укрепить свою власть внутри России

Российские успехи в Сирии увеличили популярность Путина у себя дома. До тех пор, пока Россия просто атакует с воздуха, риск их собственных потерь невелик.

6. Продажа российского оружия

Сирия уже является большим клиентом в делах закупки российского оружия. Война в Сирии - это витрина, которая помогает России продемонстрировать ее военные технологии.