Российский посол в Соединенном Королевстве (UK) предлагает оправдание бомбардировок Алеппо своей страной, несмотря на негодование Запада.

‘Спустя год после того как Россия послала в Сирию свои ВКС в ответ на просьбу законного правительства Сирии Игил отступает’.

Российские самолеты в марте этого года возвращаются после выполнения миссии в Сирии. Фотография: TASS / Barcroft Media

Александр Яковенко. Alexander Yakovenko





Sunday 16 October 2016 00.05 BST Last modified on Sunday 16 October 2016 11.23 BST







Новый подход к дипломатии, предложенный секретарем по иностранным делам (главой внешнеполитического ведомства UK, перев.) Борисом Джонсоном, до сих пор реализовался в появлении у нашего посольства единственного джентльмена с плакатом (для не посвященного в терминологию русского читателя добавлю, что не джентльменов рядом тоже не наблюдалось, перев.) – совсем не то, что я приписал бы к большой дипломатической победе. Но сам факт, когда прибегают к организации кампании с несуществующими участниками, чтобы взять это за правило, по моему мнению, служит признаком государственной политики Британии в Сирии. Кто-то скажет, что российская история пребывания в Сирии тоже противоречива – но здесь я категорически не соглашусь.





Мы вступили в конфликт 30 сентября 2015. Западная коалиция уже действовала там в течение нескольких лет, сбрасывая бомбы и ракеты, и поддерживая чрезвычайно расхваливаемую “умеренную оппозицию” против радикалов – как они говорят. И все-таки, Сирия была на краю краха. Игил, побочный продукт неуклюжей социальной инженерии в Ираке, получила новую площадку, оттеснив сирийскую армию, также как и антиправительственные силы.





Они довели конфликт до новой степени варварства и жестокости, невиданной со времен нацистской Германии. Резня, публичные пытки и казни и работорговля в промышленных масштабах стали повседневной реальностью в районах, удерживаемых террористами – не говоря уже о разрушениях многих исторических мест и артефактов. И, казалось, они вышли в военный поход: готовясь взять Дамаск и управлять страной по праву победителей. Установление террористического государства в Сирии представляло бы большую угрозу России и Европе.







Спустя год после того как Россия послала в Сирию свои ВКС в ответ на просьбу законного правительства Сирии картина выглядит по-другому. Игил отступает, потеряв более 4600 квадратных миль территории и до 35000 боевиков. Сирийская армия и местная милиция освободили 586 городов и селений от Игил. Их лидеры – кто год назад обещали распространить резню и хаос на другие регионы, включая Европу - заметно замолчали.





Но Россия пришла в Сирию не для того, чтобы вести войну. Мы пришли освободить страну от террористов и экстремистов и создать условия для мирного процесса. Когда банды Игил больше не угрожают Дамаску и многим другим городам, сирийцы получили шанс решить свои политические, этнические и религиозные разногласия за столом переговоров. Начались переговоры между правительством и многими группами патриотической оппозиции. На местном уровне многие деревни и города при посредничестве российских военных присоединились к режиму прекращения огня (783 и это число растет с каждым днем).







В Алеппо идет жесткое сражение, в котором сирийская армия борется с мятежниками, больше половины которых принадлежит к Джабхат аль-Нусре, ответвлению аль-Каеды, признанной на международном уровне террористической организацией. После долгих переговоров США согласились употребить свое влияние на умеренных, чтобы отделить их от террористов, объявленных вне закона. Это не случилось.

Россия защищает политическое решение, которое обеспечит будущее Сирии как светской, плюрастической нации.





Те, кто сражается в восточном Алеппо, бесстыдно успользуют население как живой щит, блокируют выход гражданских лиц в безопасное место по установленным гуманитарным коридорам и мешают доставке гуманитарной помощи (они говорят, что не нуждаются в прекращении огня и гуманитарной помощи). Наши военные делают что могут, перепроверяя цели, чтобы убедиться, что это не гражданские объекты, желая исключить потери в человеческих жизнях и ограничить разрушения гражданской инфраструктуры. (Мы всегда готовы признать конкретные доказательства, что наши удары поразили гражданские цели и соответственно их расследовать – но до сих пор таковых не последовало). Человеческие страдания, ужасный побочный продукт всякой войны (выражение “сопутствующий ущерб” было изобретено не нами или президентом Асадом), экслуатируются для сплочения в пользу террористов. Предложение Британии и Франции о бесполетной зоне привело бы как раз к этому – сохранению террористов на территории и при власти. Наша же цель – ликвидировать террористов, что обеспечит гуманитарное облегчение для всех.





Россия спасла Сирию от террористического переворота. Мы защищаем политическое решение, которое будет включать все политические силы в Сирии и обеспечит ее будущее как светской, плюралистической нации. Мы оказываем гуманитарную помощь. И вспомните, что не Россия была той страной, которая оставила попытки установить перемирие в Алеппо, которое не может быть достигнуто на условиях террористов.







Вот на чем мы стоим. Мы не стыдимся быть частью комплексного решения в Сирии и призываем других присоединиться к нам. Для этого нашим западным партнерам нужно забыть о смене режима в Сирии и предоставить сирийцам решать самим. В конце концов, террористы не предлагают сирийцам право голоса. Их правление – это конец истории, без какого бы то ни было выбора.





От переводчика

Статья сопровождалась 512 комментариями читателей Гардиан. Мною выбраны несколько, из получивших наибольшее одобрение других читателей или реплик на эти комментарии. Об отношении английских читателей к событиям в Сирии вообще и роли в этих событиях России в частности можно прочитать еще по ссылке: http://perevodika.ru/articles/1165843.html

Примечание: Из двух чисел в начале комментария (под заголовком) первое число показывает число ‘лайков’

comments (512)

greatapedescendant

9h ago

195

Больше правды, чем нам обычно дают по Сирии, спасибо.

И самая кульминация в предсказуемом предупреждении … “наши западные партнеры должны будут забыть о смене режима в Сирии и предоставить решение самим сирийцам”

Мистер Путин, конечно, не святой. Однако, как это ни печально для нас и довольно стыдно, он остается более достоверным источником правды, чем оба других – наши собственные СМИ и трансатлантическая команда.



Dreikaiserbund

9h ago

67

Это, конечно, новый подход, который применен Россией: “бороться с террористами”, бомбя население, первые респонденты и медики прибывают в королевство. Но как вы сами говорите, мистер Яковенко, вы не стыдитесь этого.

ApfelD Dreikaiserbund

9h ago

113

А вы уверены, что информация о жертвах среди гражданских приходит не от террористов?

ID6986005

19h ago

165 166

Гардиан хорошо сделала, что дает, наконец, и другую сторону для рассказа.

Большинство новостей, касающихся ранений и смертей в восточном Алеппо, приходят от поддерживающего террористов медиа-центра в Алеппо в сговоре с Белыми Касками, и это полностью сектантские, предвзятые источники. Оба финансируются британским, французским и американским правительствами (которые все хотят “смены режима”), так же, как Сирийская Обсерватория по правам человека, которая представляет группу из одного человека в небольшом доме в Ковентри, не бывавшего в Сирии 15 последних лет. Известно, что террористы похищают детей, чтобы использовать их как реквизит в своей пропагандистской кампании. Фото и видео выдергиваются из контекста и иногда являются постановочными (одна маленькая девочка ‘была спасена’ предположительно 3 раза). Террористы в восточном Алеппо хорошо обучены и финансируются Западом, чтобы манипулировать восприятиями общественности.

MMGALIAS ID6986005

19h ago

37 38

Террористы в восточном Алеппо хорошо обучены и финансируются Западом, чтобы манипулировать восприятиями общественности

Верно, приятель, Запад обучил этих детей в Алеппо, как хоронить своих братьев и сестер, родителей и других членов семьи и попадать под Путинские бомбы, которые никогда не падают в густо населенные районы с гражданским населением.

Impulse MMGALIAS

19h ago

89 90

Вы все беспокоитесь об Алеппо? Или только интересуетесь теми участками, которые бомбит Россия? А ведь 60%, которые контролируются Асадом, также ежедневно обстреливаются умеренными мятежниками … Последний раз они атаковали автобусную остановку со школьниками. Но вы, возможно, не узнали об этих нападениях, не так ли?

UrsulaAdams

20h ago

115 116

Удачи вам, мистер Яковенко, в вашей военной кампании … Давайте надеяться, что она придет к быстрому завершению с минимальным числом жертв … если вы сомневаетесь, то позвольте мне уверить Вас, что большинство людей считают Бориса Джонсона придурком.

jonnyross UrsulaAdams

19h ago

9 10

Армия Асада и союзники шииты не способны победить. Даже при подавляющем и неразборчивом использовании авиации Асад контролирует меньше 20% Сирии. Асад в конце концов проиграет. Менее очевидно то, как много невинных сирийцев погибнет в кровопролитии.

neillwa UrsulaAdams

19h ago

30 31

Согласен. Я думаю, что Борис Джонсон пошел от плохого к худшему, сначала Брексит, а теперь его внешняя политика.

Ploppos Millas jonnyross

19h ago

50 51

Очень неправильная и указывающая на будущие беды западная интервенция. Асад имеет поддержку большинства народа по сравнению с Игил и аль-Каедой. Вот почему он держался против международных террористов, вооруженных США, Израилем, саудовцами и Турцией, даже до того, как пришла Россия. Большинство территории страны – это пустыня, так что относительно неважно, кто контролирует эти территории. Важно, что сирийская власть контролирует Дамаск, Хомс, большую часть Алеппо плюс средиземноморское побережье.

garyh001

20h ago

80 81

Российский ответ нужно рассматривать оправданным в свете полного провала западной политики на Среднем Востоке после некомпетентной реакции Буша и Блера на 9/11 (организованной саудовскими террористами операцией). Можем ли мы говорить, что российскими военными было убито больше гражданских лиц, чем в том ужасе, который был развязан в этом регионе Бушем и Блером. Вспомните, что Буш и Блер создали Игил, а не Россия. Россия пытается принести в регион подобие порядка.

Dreikaiserbund garyh001

20h ago

16 17

Это было бы действительно так, если бы отражало реальность.Если бы Россия действительно боролась с Игил, она бы бомбила Раку, а не Алеппо.

GeeDeeSea Dreikaiserbund

20h ago

67 68

Аль-Каеда/аль-Нусра в восточном Алеппо.

LiBeRaCl Dreikaiserbund

20h ago

55 56

Позвольте мне напомнить вам, что Россия бомбит аль-Нусру (аль-Каеду), которая не так давно обрушила башни-близнецы в Нью-Йорке, убив тысячи, что послужило предлогом для США и ее пуделей для интервенции в суверенные государства.

Iconoclastick

21h ago

78 79

В эту пору в прошлом году Россия корректно и в то же время, совершенно перехитрила, нашла уязвимые места и обошла США, саудовцев и Израиль в их гегемонии в регионе, так что никто не увидел, как она туда приходит. Это был мастерский ход в решении; большие парни пришли на площадку, чтобы, наконец, начать разбираться с беспорядком, но ВПК, НАТО и другие связанные с регионом интересанты не могли принять такое развитие событий.

Россия сказала «нет», «нет» отстранению Асада, «нет» вторжению в Иран. Лучшее, что США теперь могли бы сделать – это сконцентрироваться на домашнем протекционизме, в противовес постоянному продвижению (чужими руками) программы колонизации западных ценностей.

Russia went to Syria to fight terrorists. We are succeeding

crusaderknight

21h ago

70 71

Это правильный путь. Продолжайте делать хорошую работу.

Amanzim

21h ago

49 50

Какая-то правда есть в том, о чем говорит автор. Если Запад годами колобродил в этом регионе без успеха, фактически делая все хуже, чем было, нам нужно по достоинству оценить то, что делает Россия, поддерживая, пусть плохой, но светский режим Асада. Россия пыталась делать то же самое в Афганистане, когда послала туда свои войска для спасения светского режима. Давайте посмотрим, что тогда произошло. США поддержали Пакистан, чтобы позволить моджахедам воевать с против российских военных. Они обучали этих религиозных фанатиков как пользоваться оружием и боеприпасами. Да, Россия все поняла и вывела войска. Остальное – уже история. Афганистан стал осиным гнездом с еще большим числом фанатиков, которые продолжали воевать со всяким, кто попадался на их пути. Пакистан тоже стал небезопасным местом. Если Россия вычистит Игил и других отморозков из Сирии, Сирия станет лучше, и там наступит мир. Возможно, что многие беженцы из живущих в разных частях мира вернутся в ставшую безопасной страну. Чего же хочет Запад?

polytropic

21h ago

60 61

Россия спасает мир от банкротства, нищеты и террора, тогда как мы не делаем ничего, чтобы помочь.

Harif_

20h ago

18 19

Россия пришла в Сирию, чтобы бороться с террористами. И мы добиваемся успеха

Что за постыдная статья – Россия добивается успеха, убивая больше населения, чем Игил – империалистическая, разжигающая войну Россия по колена в крови сирийцев, когда она беспорядочно бомбит, выцеливая госпитали, погребая под руинами детей – и каждый день подпирая гнусный режим величайшего убийцы из всех них – массово убивающего, забрасывающего химическим оружием … мясника Сирии – президента Асада.

ApfelD Harif_

19h ago

49 50

Вы слышите это от террористов.

В районах, удерживаемых террористами, нет независимых источников информации.

richardjwilliams ApfelD

1d ago

· 6 7

Что, не считая ВВС и других операторских групп?

Waterkanter richardjwilliams

24h ago

46 47

В Алеппо нет операторских групп БиБиСи. Джереми Боуэн (ближневосточный обозреватель Би-би-си) был вынужден признать это в программе «Завтрак» на ВВС в субботу. Все видеосюжеты получаются от террористов.

GeeDeeSea

1d ago

96 97

На местном уровне многие деревни и города при посредничестве российских военных присоединились к режиму прекращения огня (783 и это число растет с каждым днем) при посредничестве российских военных.

Разнонаправленные подходы России определенно выглядят очень эффективными. Атаки на террористов. Договоренности с местными жителями в поселениях. Защита населения. Оказание помощи там, где в ней нуждаются. Работа с сирийскими правительственными органами. Создание пунктов снабжения питанием. Я также заметил, что Россия недавно собрала вместе многих священников и религиозных лидеров со всего Среднего Востока, чтобы поощрить диалог и осудить экстремистов.

США все еще должны заняться отделением террористов от так называемой “умеренной оппозиции”, о чем Россия просит с конца прошлого года. Кажется, это разумное требование, которое смущает Керри все это время.

SHappens

1d ago

68 69

Рад услышать голос с другой стороны, от тех, кто непосредственно вовлечен правительственным приглашением. Голос разума посреди шума западной пропаганды. Может быть, сирийцы вскоре решат собственную судьбу, как только Алеппо будет освобожден от террористов.

Ploppos Millas

1d ago

67 68

Так держать, Россия. Мы на Западе с нашими собственными мнениями знаем, что вы боретесь за весь мир вашей славной кампанией в Сирии

Народу же Сирии – продолжайте вашу вдохновляющую борьбу с международным терроризмом.

Штатам – вы лжецы и империалисты. Вы не приносите ничего, кроме боли, разлада и страданий. Кроме того, вы совершенно ничего не понимаете в этом регионе. Сложность того, что происходит, за пределами вашего понимания, и вы поддерживаете Игил и аль-Каеду. Вы марионетки Катара и Саудитов.

АМЕРИКА, УЙДИ В СТОРОНУ

Kholrabi

1d ago

54 55

Нет никакого негодования с Запада. Только от западных главных СМИ, идиотов министров иностранных дел и одного или двоих упертых недоумков здесь на сайте.

Люди на Западе приветствуют действия России. Они различают коварную ложь США и в душе сознают, что делаются, наконец, правильные вещи, чтобы покончить со страданиями бедных невинных людей на Среднем Востоке, так долго рассматриваемых как расходный материал дьявольскими последователями Янки.

Они питаются ужасами невинных жертв террористов, США и их банда головорезов. Потоки лжи больше не смываются. (Взгляните - разруха в домашнем хозяйстве в США, крах инфраструктуры, апартеид, отсутствие культурной преграды стрелялкам shoot-em-up "Hollywood,", посмешище выборов).

Эти закоренелые задиры будут лгать, грабить , красть и убивать в ночи, но побегут и отступят перед лицом носителей правды.

Россия дала нам лидера, когда мир в этом нуждается.

neillwa

1d ago

60 61

Спасибо Гардиан за то, что начала давать более сбалансированный взгляд на конфликт. Россия существенно уменьшила угрозу от джихадистов. Один бог знает, как могла бы пасть несчастная Сирия, если бы не Россия вместе с участившимися нападениями джихадистов в Европе.

Запад играет в очень опасную игру, надеясь, что исламские экстремисты продлят их влияние на Среднем Востоке. После Ирака, Афганистана и Ливии вы думаете, что Запад мог научиться чему-то по поводу смены режима и последующей анархии и экстремизма, которые от этого происходят. К сожалению, я думаю, западные политики слишком коррумпированы, чтобы поставить интересы общественной безопасности впереди своих собственных интересов.

Powerspike

24h ago

36 37

Российский посол ставит несколько очень хороших пунктов, какие Борис Джонсон не в состоянии опровергнуть никакими фактами. Причина, почему только один человек стоял у посольства в “знак протеста”, в том, что огромное большинство людей в Британии поддерживает то, что делает Россия в Сирии. СМИ, такие, как Гардиан, никогда не заказывают никакой независимый опрос, чтобы проверить, есть ли кто-нибудь, кто действительно верит в болтовню, исходящую от политиков в UK, и в небылицы, которые они плетут. Когда или если придет война, не удивляйтесь, когда никто не захочет пойти на военную службу - мэйнстрим масс-мидиа сможет тогда торговать историями об “отсутствии партиотизма” и т.д.

Andrew Williams

24h ago

27 28

Кажется, что это акции Запада принесли так много несчастий и страданий на Средний Восток, Ираку, Ливии и теперь Сирии. Почему мы поддерживаем террористов в Сирии? Если бы мы поддерживали Асада в его борьбе с террористами, в Сирии, возможно, теперь был бы мир. Вместо этого мы снова пытаемся сменить режим. На пользу кому? Конечно, не христианам и не другим меньшинствам, которых защищает Асад. Россия делает то, что должны были бы делать мы.

PaddyCannuck

24h ago

27 28

У каждой истории есть, по меньшей мере, две стороны, и очень приятно видеть как Гардиан изредка печатает ту сторону, которая отличается от показываемой госдепартаментом США по ситуации в Сирии. Хотя статья и содержит очевидный уклон в пользу России – например, заявление ‘Мы всегда готовы признать конкретные доказательства, что наши удары поразили гражданские цели и соответственно их расследовать – но до сих пор таковых не последовало” звучит несколько натянутым, но в целом статья представляется в высшей степени основанной на фактах. Ведь только читая разные стороны представления истории, можно сформировать осмысленное мнение, и предлагаемая тема давно бы должна была появиться.

NowheretoHideQC PaddyCannuck

23h ago

12 13

Да, Гардиан рискует потерять доверие, если судить по многим комментариям, которые очень критичны по поводу роли США, Британии и Франции. Люди - не всегда идиоты, которые готовы поверить тому, что они видят по телевидению или в новостях.

aucourant

24h ago

29 30

Точно. Возможно, у русских и имеются скрытые мотивы, но они борются против исламских террористов. США, Британия и Франция, все заняты поддержкой исламских террористов в Сирии, потому что в их реальной повестке смена светского правительства Асада на исламское суннитское государство, как в Саудовской Аравии..

peprah

23h ago

40 41

Русские, кажется, следуют единственно возможному логическому плану по будущему Сирии. В первую очередь, разгромить/уничтожить эти экзотические продукты 7-го столетия (fruitcakes) и вернуть страну к светскому управлению (и это должно случиться во всех странах – США, возьмите на заметку). Я нахожу в особенности обескураживающими агрессивно вызывающие заявления по поводу Путина/России Хилари Клинтон по любому поводу. США и UK – главная причина беспорядка на Среднем Востоке (оставляя в стороне Израиль), и меньшее, что СМИ этой страны должны были бы сделать – это точно разъяснить позицию России. Запад и Россия должны объединиться для уничтожения Игил, кто представляют, по-моему, очень реальную и серьезную угрозу свободному миру. И пока они едины, им следовало бы изменить их отношение к Саудовской Аравии, очень опасной стране.

tritisto

21h ago

48 49

В Ливии и Сирии США и западные страны изначально поддерживали радикальных исламистов в надежде иметь их в качестве союзников в регионе, теперь они должны благодарить Россию, так как Россия расчищает тот хаос, который они сами создали.