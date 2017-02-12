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опубликовано редакцией на Переводике 12.02.17 23:00
скаут: Lilu; переводчик Lilu;
   
 

Как следующий указ Трампа может ударить технологические компании по больному месту

Джефф Данн, Business Insider

У президента Трампа плохой старт с технологической индустрией. Его временный запрет на въезд граждан семи в основном мусульманских стран вызвал осуждение почти всех главных игроков Кремниевой долины, что почти сразу сделало реальными имевшиеся у этих фирм опасения в отношении него во время его предвыборной кампании.

Теперь этот раскол, по-видимому, усилится. "Блумберг" сообщил в понедельник, что следующий указ Трампа будет нацелен на оказание воздействия на программу рабочих виз, которой часто пользуются технологические компании, чтобы нанимать тысячи сотрудников каждый год. Эта мера станет еще одним шагом в жесткой националистической повестке дня Трампа с целью заставить технологические компании отдавать приоритет не иммигрантам, а американским работникам. 

Как мы отмечали ранее, сам Трамп изменил свое мнение по этому вопросу, но его близкий помощник и назначенец на пост генерального прокурора, сенатор от Алабамы Джефф Сешнс, давно является критиком этой программы. Противники программы обычно считают, что технологические компании злоупотребляют рабочими визами H-1B, чтобы, наряду с прочим, экономить деньги на сотрудниках.    

Но, как показывает этот график Statista, крупнейшие технологические компании, пользующиеся программой, платят не такие уж низкие зарплаты этим работникам. Тот факт, что Apple, Google, Microsoft, Facebook и IBM входят в 30 самых известных соискателей рабочей силы по рабочим визам H-1B - согласно отслеживающему это сайту MyVisaJobs.com - должен означать, насколько технологическая отрасль зависит от программы. Тот факт, что средние зарплаты, указанные в заявлениях на рабочие визы H-1B, состоят по большей части из шести цифр, вроде бы опровергает представление, что эти фирмы используют визы для заполнения малоквалифицированных позиций. 

Вместе с тем это лишь самые крупные технологичекие компании, которые используют программу. Самыми большими пользователями программы являются по-прежнему такие базирующиеся в Индии фирмы информационных технологий как Infosys, Tata и Wipro; позиции, которые они обычно заполняют получателями виз, не являются такими уж доходными. И опыт работы некоторых таких получателей виз также не всегда бывает беспроблемным.

Как технологические компании зависят от иностранных кадров

Заявки на получение рабочих виз Н-1В, поданные определенными технологическими компаниями в 2016 финансовом году

 

Statista

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теги: США, Кремниевая долина  
   
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