Орбан: Венгрия приютит европейцев, бегущих с мультикультурного запада





Мнение Орбана: Меркель и ее единомышленники из числа глобалистов-интернационалистов тащат в Европу огромное количество людей, являющихся носителями культуры, которая считает свою модель общества и управления превосходящей все прочие. Многие из «беженцев» прибывают с целью и решимостью заменить правовую систему и общественное устройство Европы нормами шариата.Неизбежен конфликт между ними и теми, кто поддерживает существующую систему. Глобалисты поставили Европу на грань гражданской войны. Почему же тогда люди, не желающие жить в репрессивном социалистическом мультикультурном шариатском раю, не могут рассчитывать на убежище, подобно тем, кто якобы бежит от войны в Сирии?





«Орбан: Венгрия будет приютит европейцев, бегущих с мультикультурного Запада», сообщает Джек Монтгомери, автор Breitbart , 11 февраля 2017:





"Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что его страна распахнет объятья жителям Западной Европы, бегущим от масс иммигрантов и «идолов политики глобализма».





«Мы должны принять настоящих беженцев, - под аплодисменты публики сказал господин Орбан: немцев, датчан, французов, итальянцев, запугиваемых политиков и журналистов, которые хотят обрести здесь, в Венгрии, Европу, потерянную ими на родине».





Фактически, национальный лидер выступил в качестве лидера стран Центральной и Восточной Европы, противостоящих политике открытых границ, проводимой Евросоюзом (ЕС) и ведущими западными странами континента.





По утверждению господина Орбана, политики-глобалисты стремятся «вымести демократию, основанную на дебатах, и заменить ее на демократию [политической] корректности», где «настоящая власть, решения и влияние находятся не в руках избранных правительств, а у невыборных глобалистских структур, гуру средств массовой информации и международных организаций».





Он указал на результаты голосования в Великобритании по выходу из Евросоюза и избрание Дональда Трампа в Соединенных Штатах как на эпизоды набирающего обороты восстания простых людей, у которых слишком долго «были заткнуты рты», против «высокомерия и снисходительности» глобальных элит.

Он заявил, что отклонение истории с «заданного ей курса» в 2016 году – «насмешка над пророками либеральной политики», благодаря которым народ словно бы «стал угрозой демократии».





«Как видим, из контрабандистов, занимающихся переправкой людей, активистов-правозащитников и элиты европейской политики возникло самое странное в мире объединение, определенно стремящееся к наводнению Европы миллионами мигрантов», сказал Орбан…"

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