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опубликовано редакцией на Переводике 13.02.17 17:33
скаут: Miroslav;
 
 

Самая масштабная проверка боеготовности за десять лет показала, чему научила ВКС РФ война в Сирии

На прошлой неделе Воздушно-космические силы России прошли внезапную проверку, решение о начале которой принял лично президент РФ Владимир Путин. Инспекция ВКС оказалась самой масштабной за последнее десятилетие: в ней были задействованы более 50-ти тысяч военнослужащих и 1700 единиц военной техники. В ходе маневров отрабатывалось взаимодействие для отражения вражеских атак.

ВКС на протяжении всей недели находились в состоянии наивысшей боеготовности, при этом по результатам учений не выявлено каких-либо нарушений. Подразделения ПРО и ПВО продемонстрировали отлично взаимодействие, авиация точно поразила все условные цели и отбила атаки потенциального противника.

Внезапные проверки – объективная оценка текущего состояния армии. Только за прошедший год таковых набралось одиннадцать. Однако лучшим образом эффективность российской авиации показала совместная операция армии САР и ВКС РФ против боевиков террористических организаций в Сирии.

Российские ВКС включились в антитеррористическую борьбу осенью 2015-го года. Уже к декабрю 2016-го, согласно данным, предоставленным министром обороны России Сергеем Шойгу, авиация нанесла по позициям боевиков более 70000 ударов, уничтожив тысячи единиц бронетехники, живой силы противника, укреплений, складов с вооружением и боеприпасами, а также объектов нефтяной инфраструктуры.

Поддержка Москвы всего за год повернула ситуацию в Сирии вспять – армия САР взяла под контроль сотни населенных пунктов и впервые с начала войны перешла в наступление. Нынешняя наземная операция резко отличается от той, что бойцы Асада демонстрировали ранее, предпочитая бросать практически все силы на одну-единственную цель.

Теперь действия армии САР тактически выверены и отлично скоординированы, а основной задачей войск является неспешное прагматичное вытеснение боевиков с их позиций с сохранением уже отвоеванных территорий. В результате войска САР при поддержке ВКС РФ наступают на террористов по всей ширине фронта, возвращая под контроль все больше территорий в западной части Республики. Также важнейшие позиции не так давно были отвоеваны у террористов в окрестностях Пальмиры.

В то же время российские дипломаты активно работали на поприще достижения мира с сирийской оппозицией. В результате к сегодняшнему дню число бандформирований, решивших сложить оружие, начитывает 109 группировок, а количество населенных пунктов, присоединившихся к режиму прекращения огня, достигло 1203-х. В целом, российской стороной в Сирии проделана огромная и продуктивная работа, в результате которой Сирия, наконец, встала на путь стабилизации и, без сомнений, на путь победы над общей мировой угрозой.

А.М.Василевский


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теги: Россия, Сирия  
   
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