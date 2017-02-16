Эксперт предупреждает ЕС: более 50 миллионов мусульман поддерживают террористов

· Голландский профессор Рюд Купманс в понедельник обратился к ЕС с предупреждением о необходимости отказа во въезде беженцам, чья личность не может быть однозначно подтверждена.

· По словам Купманса, половина из миллиарда мусульман планеты придерживаются радикальных убеждений

· По крайней мере, 50 миллионов из них, если не больше, одобряют насилие.

· Исследователь миграционных процессов подчеркивает, что не каждый из этих 50 миллионов сам готов к непосредственным насильственным действиям.

Эксперт по вопросам миграции предупреждает, что более 50 миллионов мусульман считают приемлемым насилие и поддерживают террористов, осуществляющих свои акции под предлогом защиты религии.

В понедельник профессор Рюд Купманс из Нидерландов посоветовал ЕС не пускать на свою территорию беженцев, чьи личности не могут быть однозначно подтверждены.

Купманс заявил, что из миллиарда проживающих на планете мусульман «половина придерживается сверхконсервативного ислама, с позиции которого смешно говорить о каких-то правах женщин, гомосексуалистов или представителей иных вероисповеданий».

В интервью немецкому новостному сайту он подчеркнул, что из этих 500 миллионов консервативных мусульман, по крайней мере, 50 миллионов, если не больше, поддерживают насильственные проявления.

Купманс, профессор берлинского Университета Гумбольта и заведующий направлением интеграционных исследований Берлинского центра общественных наук (WZB Berlin Social Science Centre), подчеркнул, что не каждый из этих людей сам готов к прямому применению насилия.

Вместе с тем профессор добавил, что «они поддерживают радикалов, одобряют их действия, укрывая таковых при необходимости, или просто держат язык за зубами, когда становятся свидетелями радикальных проявлений».

Он также заявил, что 50 миллионов – весьма сдержанная оценка, сославшись на исследования, согласно которым восемь процентов живущих в Германии мусульман поддерживают насилие против «неверных», а в родной стране профессора одиннадцать процентов мусульман согласны с утверждением, согласно которому «бывают ситуации, когда я могу применить насилие, опираясь на свои религиозные убеждения».

В некоторых мусульманских странах до 14 процентов местных жителей полагают, что самоубийственные теракты против невинных людей «иногда» или «часто» являются оправданными с позиции защиты ислама, - рассказал Купманс, подкрепив заявление ссылкой на результаты изысканий Исследовательского центра Пью (Pew Research Center), находящегося в США.

И добавил: «Я очень сдержан, оценивая число приверженцев насилия среди мусульман в 50 миллионов».

Эксперт видит «четкую разницу» между антиисламской истерией и обоснованной критикой ислама.

«Нет ничего плохого, - продолжает он, - в других культурах, по крайней мере, пока их представители стремятся к взаимодействию с большинством нашего общества и фактически обогащают нашу культуру. Но ни в коем случае нельзя проявлять никакой терпимости к тем, кто приезжает сюда, намереваясь распространять свои средневековые предрассудки, которые, к сожалению, широко представлены в мусульманских странах».

Он подчеркнул, что Евросоюзу следует проявлять большую осторожность, позволяя возможным исламистам свободно передвигаться по Европе и за ее пределами.