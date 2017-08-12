Guardian: для жителей Алабамы Путин — классный мужик, с которым у них много общего

11 августа 2017

GUARDIAN

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Материал представлен в переводе ИноТВ

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Корреспондент британской The Guardian Пол Льюис отправился в американский штат Алабама, чтобы узнать у местных жителей, которые как раз готовятся к выборам в сенат, как они относятся к президенту России Владимиру Путину. Как выяснил журналист, несмотря на «российское дело», в Алабаме к Путину относятся скорее положительно, и в особенности — среди христиан.

ПОЛ ЛЬЮИС, журналист: Что думаете о Владимире Путине?

УЧАСТНИК ФЕСТИВАЛЯ: Это тот мужик из России?

ВТОРОЙ УЧАСТНИК ФЕСТИВАЛЯ: Классный мужик.

ТРЕТИЙ УЧАСТНИК ФЕСТИВАЛЯ: Катается верхом, ходит на охоту и всё такое… Он вроде ничего.

ПОЛ ЛЬЮИС: Говорят, что ему удалось повлиять на исход американских выборов.

ЧЕТВЁРТЫЙ УЧАСТНИК ФЕСТИВАЛЯ: (Смеётся).

УЧАСТНИЦА ФЕСТИВАЛЯ: У нас тут поважнее есть дела!

ПОЛ ЛЬЮИС: Важнее, чем российский скандал?

УЧАСТНИЦА ФЕСТИВАЛЯ: Важнее, чем российский скандал!

ПОЛ ЛЬЮИС: США с Россией ведь были врагами, но, похоже, ситуация меняется.

МУЖЧИНА: Надеюсь, надеюсь.

Это — «Трампова Америка», и популярность Путина здесь растёт. Чтобы выяснить почему, я отправился в Алабаму, где как раз проходят дополнительные выборы в сенат. Первую остановку я сделал на благотворительной акции республиканцев. Все разговоры там были о попытках заменить генерального прокурора Трампа Джеффа Сешнса. Но я хотел поговорить о России.

ПОЛ ЛЬЮИС: Рейтинг Путина среди республиканцев вырос втрое. Вас это беспокоит?

БРЕДЛИ БИРН, конгрессмен-республиканец: Беспокоит, так ведь нельзя, чтобы он хоть у кого-то в США пользовался популярностью. Россия представляет для нас огромную угрозу. Русские действительно пытались вмешаться в ход наших выборов. Эти попытки не увенчались успехом, но они пытались. И даже тот факт, что они пытались, меня уже очень беспокоит.

Таково мнение республиканского истеблишмента, вынудившего Трампа без особого желания подписать закон о новых санкциях против России. Но рядовые республиканцы смотрят на вещи иначе.

ПОЛ ЛЬЮИС: Что думаете о расследовании, связанном с Россией?

МУЖЧИНА: Я думаю, что это галиматья, и она нужна, чтобы отвлечь общественность от реальных проблем, от того, что (Трамп) хочет сделать для своей страны.

ЖЕНЩИНА: Я вообще не понимаю, что за историю раздули вокруг России! Господи, да нам дружить с ней надо!

ПОЛ ЛЬЮИС: Как думаете, президент Путин — сильный лидер?

ЖЕНЩИНА: Да, безусловно! Я считаю, что он сильный лидер.

ПОЛ ЛЬЮИС: Как, на ваш взгляд, отнёсся бы к сближению США и России Рональд Рейган?

МУЖЧИНА: Ему бы это вообще не понравилось.

ПОЛ ЛЬЮИС: Но почему?

МУЖЧИНА: Мне кажется, это был лучший президент за всю нашу историю.

ПОЛ ЛЬЮИС: Он сейчас, небось, в гробу ворочается.

МУЖЧИНА: Наверное. Знаете, что он бы сделал? Он бы отправился в Овальный кабинет, усадил бы Трампа и сказал ему: «Рот закрой, мать твою!»

ПОЛ ЛЬЮИС: А ведь это — не простое мероприятие республиканцев, а съезд ветеранов. Не так давно люди в подобных местах были бы переполнены ненавистью к России. Это же враг! Удивительно, как меняется большая политика.

Республиканцы, которые относятся к Путину всё теплее, вероятно, вдохновляются примером Трампа, который российским лидером восхищается. Однако отчасти причина этого феномена может заключаться и в России: Путин создал себе образ поборника традиционных ценностей, выступая против морального упадка на Западе. Придерживаясь жёсткой позиции по поводу равноправия сексуальных меньшинств, он снискал похвалу у американских проповедников, включая того самого христианского лидера, который прочёл молитву на инаугурации Трампа.

ФРЭНКЛИН ГРЭМ, проповедник: …во имя Иисуса, аминь!

ПРИХОЖАНЕ: (поют) Боже, благослови Америку — мой дом, милый дом!В баптистской церкви Роя Мура воскресенье, и мне выпал шанс прощупать настроения евангельских христиан.

ПОЛ ЛЬЮИС: Вам разве не хотелось бы, чтобы кто-то, кто подал бы лучший пример христианам, чем нынешний президент?

РОБЕРТ ГАРДНЕР, помощник пастора: Я бы хотел, чтобы Иисус Христос. Я серьёзно.

ПОЛ ЛЬЮИС: Его вам не видать!

РОБЕРТ ГАРДНЕР: Я знаю.

ПОЛ ЛЬЮИС: Но Дональд Трамп же не лучший после Иисуса, правда? Есть множество людей, которые стали бы более подходящей суррогатной фигурой для него…

РОБЕРТ ГАРДНЕР: Я считаю, что ситуация была такова, что им не удалось бы одержать победу (на выборах).

ПОЛ ЛЬЮИС: Вот если задуматься над законом, запрещающим, так сказать, пропаганду прав геев и гомосексуализма в школах — такую норму приняли в России, — интересно, что думают верующие христиане в вашей стране по поводу того, что этот сдвиг произошёл там, а не здесь?

РОБЕРТ ГАРДНЕР: Говорить за всех христиан я, конечно, не могу, но я убеждён, что в государственных школах нет места социальному инжинирингу, там не должно проводиться создание или изменение культуры.

ПОЛ ЛЬЮИС: Но ту же критику можно услышать от Владимира Путина — он утверждает, что западные общества потеряли связь с традиционными христианскими ценностями.

РОБЕРТ ГАРДНЕР: Насколько я понимаю, он достаточно тесно сотрудничает с Русской православной церковью, а я не имею ничего против своих тамошних братьев (улыбается).

Послушав евангельских христиан наподобие пастора Гарднера, понимаешь, почему в гонке за место в сенате ведущим республиканским кандидатом выступает вот этот человек. Роя Мура я обнаружил на закрытом собрании белых и чёрных пасторов, которых объединило то, что они выступают против гей-браков.

РОЙ МУР, кандидат в сенаторы от Республиканской партии: Почему же, на ваш взгляд, наши дети растут такими, какие они есть? Потому что мы потеряли самую важную вещь, о которой я хочу рассказать на своём политическом пути: моральные ценности. Вы знаете, что разделения церкви и государства без участия Бога не произошло бы? Каждая организация принадлежит Богу: правительство — Божья территория, церковь — Божья территория, семья — тоже Божья территория. Всё это — разные юрисдикции, но над всеми ними знаете кто? Да, Бог.

Мур прославился в 2001 году, когда его вынудили покинуть пост председателя Верховного суда Алабамы за отказ демонтировать памятник десяти заповедям, установленный им в здании суда штата.

РОЙ МУР: Это десять заповедей. Самый старый экземпляр, который вам когда-либо посчастливится увидеть.

ПОЛ ЛЬЮИС: То есть это, правда, оригинал?

РОЙ МУР: Да, это, правда, оригинал.

ПОЛ ЛЬЮИС: Значит, у вас на стене десять заповедей. Сколько из них за свою жизнь нарушил Трамп, как считаете?

РОЙ МУР: Не знаю, наверное, вам придётся у него самого спросить, мне-то откуда знать.

ПОЛ ЛЬЮИС: У кого спросить?

РОЙ МУР: У Бога.

ПОЛ ЛЬЮИС: Вряд ли у меня найдутся такие каналы связи.

РОЙ МУР: Вот и я думаю, что не найдутся. У меня тоже нет, поэтому ответить на ваш вопрос я не могу.

ПОЛ ЛЬЮИС: Ну, помните, есть же вот эти «не прелюбодействуй», «не кради»…

РОЙ МУР: А сколько заповедей, по-вашему, нарушил Давид в Библии? А его королём сделали. В общем, я думаю, что Господь — сердцеведец всех.

ПОЛ ЛЬЮИС: Вы ведь сказали, что Дональда Трампа в Белый дом привёл Бог?

РОЙ МУР: Ну, а все остальные думают, что это русские сделали. А я думаю, что это было провидение, Божья воля. Да, я действительно думаю, что он попал туда по воле провидения.

ПОЛ ЛЬЮИС: Я так понимаю, вы поддерживали в восьмидесятые Рональда Рейгана? Как бы он оценил те тесные отношения, которые теперь сложились между американским и российским президентами, как думаете?

РОЙ МУР: Знаете, я в политике усвоил одну вещь: думать за других — непросто. И на вопрос «как бы мыслил Рональд Рейган» я даже начать отвечать не могу.

ПОЛ ЛЬЮИС: А он ведь говорил, что Россия — центр зла в современном мире.

РОЙ МУР: Так это можно было бы и про Америку заявить, правда?

ПОЛ ЛЬЮИС: Вы так думаете?

РОЙ МУР: Ну, знаете ли, мы продвигаем немало нехорошего.

ПОЛ ЛЬЮИС: Например что?

РОЙ МУР: Однополые браки.

ПОЛ ЛЬЮИС: Но такой же аргумент приводит и Владимир Путин.

РОЙ МУР: Ну так значит Путин, может быть, и прав. Быть может, мы с ним больше похожи, чем я думаю.

ПОЛ ЛЬЮИС: Что бы вы ему сказали?

РОЙ МУР: (говорит по-русски) Здравствуйте! Как вы поживаете сегодня?

ПОЛ ЛЬЮИС: Придётся вам перевести.

РОЙ МУР: «Здравствуйте, как поживаете?» Я в своё время изучал русский язык.

ПОЛ ЛЬЮИС: Серьёзно?

РОЙ МУР: Да, в Военной академии США — в Вест-Пойнте. Больше, правда, ничего ему сказать не смогу. (по-русски) Как вы поживаете?

Командировка в Алабаму позволила мне одним глазком взглянуть на интригующий политический сдвиг — сближение между американскими верующими правыми и их товарищами в Москве. Но эту связь увидел не я один.

ДЖЕЙ ДИ КРОУ, карикатурист: Путин стал бы идеальным кандидатом для Алабамы. Он — мачо, может дать по шее Обаме, и ненавидит геев (показывает карикатуру с соответствующими надписями и изображением Путина).

Эту карикатуру Джей Ди Кроу нарисовал четыре года тому назад. Сейчас он рисует кандидатов в сенаторы.

ПОЛ ЛЬЮИС: Кто больше всего совпадает по взглядам с Владимиром Путиным?

ДЖЕЙ ДИ КРОУ: (Смеётся). В моих карикатурах — Рой Мур. Рой Мур и Владимир Путин — родственные души и борцы с геями (показывает карикатуру с Роем Муром и Владимиром Путиным, где они в обнимку катаются на коньках). Рой Мур и Владимир Путин — единомышленники по вопросу прав геев, вот я и подумал: нарисую их вместе и пусть немножко на коньках покатаются. (изображая «русский акцент») «Меня зовут Владимир Путин, и я поддерживаю это послание!» Прошу прощения за русский акцент в моей деревенской интерпретации, но вот так вот.