«Дорогие соотечественники! Я рад сообщить вам сегодня, что подписал указ об объявлении России вне закона на вечные времена. Бомбардировка начнется через пять минут»

Фото: J. Scott Applewhite

В этот день, субботу 11-го августа 1984 года, президент Рональд Рейган готовился к своему еженедельному прямому выступлению в эфире в 9:00, которое, в этом случае, должно было транслироваться с его ранчо del Cielo, под Санта-Барбарой, Калифорния. Сотрудники National Public Radio попросили Рейгана, бывшего радиокомментатора, проверить микрофон.

«Дорогие соотечественники! Я рад сообщить вам сегодня, что подписал указ об объявлении России вне закона на вечные времена. Бомбардировка начнется через пять минут», — заявил президент США Дональд Рейган в прямом эфире на американском радио. Таким образом он решил проверить, работает ли микрофон.

Микрофон работал, а «холодная война» была в самом разгаре. Слова, которые в тот конкретный момент звучали как шутка, стремительно облетели заголовки мировой прессы и вызвали крайне резкий ответ СССР.

«ТАСС уполномочен заявить, что в Советском Союзе с осуждением относятся к беспрецедентно враждебному выпаду президента США, — гласила отповедь главного советского инофрмагентства. — Подобное поведение несовместимо с высокой ответственностью, которую несут руководители государств, прежде всего обладающих ядерным оружием, за судьбы собственных народов, за судьбы человечества».

Рональд Рейган, возможно, и не планировал провокацию такого масштаба, но как бывший актер не мог не отдавать себе отчет в том, насколько опасен вовремя не выключенный микрофон. В современном мире, когда звукозаписывающие устройства встроены в каждый первый мобильник, скандалы такого рода уже не редкость. Нередко такие фразы «не под запись» говорят о политическом процессе гораздо больше, чем многочасовые официальные заявления.

Глава отечественного МИДа Сергей Лавров по праву считается одним из опытнейших дипломатов в мире. Поэтому неосторожных слов о бомбардировках США себе не позволял никогда. Тем не менее, и он стал главным героем «микрофонного» скандала, причем тоже 11 августа, — но 2015 года.

Во время пресс-конференции с саудовским коллегой Аделем аль-Джубейром, пока переводчик переводил заявление о сирийской оппозиции, Лавров, с раздражением качнув головой, отчетливо сказал в микрофон: «Дебилы!», приправив слово другим, еле слышным нецензурным междометием.

После официальный представитель МИД Мария Захарова утверждала, что ничего не слышала. Если бы микрофон у дипломата был выключен — как обычно и происходит во время последовательного перевода — слов Лаврова не услышал бы никто.

До сих пор непонятно, что именно вызвало резкую реакцию главы МИДа. Из последующих комментариев самого Лаврова в интервью «Комсомольской правде» ясно только одно: дипломат сказал про «дебилов», сохраняя полный самоконтроль.

«Я не выходил из себя. Извините, ну не я один попадаю в ситуацию, когда микрофон оказывается не выключен», — объяснил он.

В марте 2012 года диалог между президентом США Бараком Обамой и российским президентом Дмитрием Медведевом тоже не должен был проходить при работающей аудиотехнике. Тем не менее, их недолгая, но яркая беседа после закрытых 1,5-часовых переговоров в Сеуле записалась и обильно цитировалась.

Медведев и Обама обсуждали проблему американской системы ПРО в Европе, от которой Москва была не в восторге.

Обама сказал российскому коллеге, что вопрос о ПРО может быть решен. «Но очень важно, чтобы он дал мне время, — объяснял президент США. — Это мои последние выборы. После них у меня будет больше возможностей».

«Я понял. Я передам это Владимиру», — коротко ответил президент Медведев.

«Эй, Блэр, как делишки?», — так начал разговор американский президент Джордж Буш-младший, встретившись с британским премьером Тони Блэром в 2006 году на саммите «большой восьмерки» в Санкт-Петербурге. Это были относительно спокойные времена, когда Россия еще входила в эту группу стран.

Пользуясь тем, что микрофоны выключены, Буш вел диалог с Блэром так, как привык: без обиняков, с парой крепких словечек, давая понять, кто в британско-американском союзе играет ведущую роль. Например, по словам Буша, ООН должна повлиять на Сирию и запретить «Хезболле» «заниматься этим дерьмом». Речь шла об атаках ливанской экстремистской организации на израильские территории.

Однако Буш-младший ошибся: микрофон был включен, и содержание скандального диалога стала достоянием СМИ. В Великобритании «Эй, Блэр!» стало крылатой фразой и даже попало в лексикографический каталог Оксфорда от 2007 года.

Неосторожным высказыванием «не для прессы» Барак Обама отметился не один раз.

В ноябре 2011 года на саммите G20 он и тогдашний президент Франции Николя Саркози вели беседу по поводу израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху. Первые двое политиков тогда обсуждали, как им не нравится третий.

Журналистам удалось подслушать беседу из-за путаницы с электронными портативными переводчиками, которые им раздали перед конференцией.

«Я больше не могу его видеть, он лгун», — делился Саркози своими мыслями о Нетаньяху. «Если уж он вам надоел, но что говорить обо мне? Мне приходится иметь с ним дело каждый день», — сочувственно добавил Обама.

Французская пресса некоторое время замалчивала об инциденте. Но когда об этом узнали израильские журналисты, скандала избежать не удалось.

Впрочем, в этом контексте стоит напомнить, что только жесткий переговорщик Нетаньяху до сих пор остается у власти в своей стране. Обама и Саркози ушли на покой.

Утечки аудиофайлов иногда обнаруживаются спустя годы после произнесенных слов. Тем не менее, урон от них не становится меньше.

Так произошло с нынешним президентом США Дональдом Трампом. Одна старая запись его голоса чуть не принесла Трампу поражение на выборах. В октябре прошлого года The Washington Post опубликовала разговор Трампа с аудио— и телеведущим Билли Бушем.

Беседа происходила во время поездки на съемочную площадку мыльной оперы «Дни нашей жизни», где Трамп играл самого себя в одном из эпизодов. Трамп рассуждал, как надо домогаться женщин. Его рассуждения о том, за что и как надо хватать представительниц прекрасного пола вызвали шквал общественного возмущения.

За отстранение Трампа от президентской гонки выступали, кажется, все правозащитные организации Америки. В тот момент политологи сходились на том, что у Трампа нет шансов на победу.

Сегодня, когда Трамп хозяйничает в Белом доме, очевидно одно. Этот шоумен, бизнесмен и президент с нулевым политическим опытом знает о микрофонах и своей аудитории нечто важное, о чем многие до сих пор не догадываются.

От скаута: выделенные курсивом места добавлены из

Reagan ‘jokes’ about bombing Soviet Union, Aug. 11, 1984





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