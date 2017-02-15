Австралийцы бегут из районов, где селятся мусульмане, «чтобы защитить своих дочерей», - заявляет сенатор

Джек Монтгомери

В Австралии, «стала реальностью добровольная сегрегация», при которой люди «бегут из районов, где возникают поселения мигрантов, особенно мусульман», - утверждает сенатор Малкольм Робертс.

«Это не только исход белого населения, это всеобщий исход. Все австралийцы бегут из этих новых гетто», - заявил представитель партии «Одна нация», ссылаясь на исследования факторов, влияющих на социальную сплоченность и расслоение, из которых следует, что единство общества и поддерживающие его структуры начинают трещать по швам.

«Перед австралийцами встал вопрос культуры и идентичности», - сказал он коллегам по верхней палате австралийского парламента, упрекнув «политические элиты», отказывающиеся это признавать, в «равнодушии и самонадеянности».

«В нашем распадающемся обществе реальностью стала самосегрегация. Мы ищем возможности защитить наших детей, дочерей, собственность, свободу», - резко высказался сенатор.

С начала миграционного кризиса в Европе стали широко распространены нападения на сексуальной почве. Жесткой критике подверглись попытки скрыть вспышку сексуального насилия, случившуюся в новогоднюю ночь 2016 года, со стороны немецких властей и СМИ; при этом количество аналогичных преступлений в соседней Австрии в 2016 году выросло на 133 процента. Кроме того, Швеция совсем недавно была шокирована видеозаписью группового изнасилования, выложенной на «Фейсбуке», а итальянский политик Маттео Сальвини призвал к введению химической кастрации за преступления сексуального характера после обвинения мигранта из Нигерии в попытке изнасилования шестидесятидвухлетней сотрудницы центра размещения беженцев.

«Если нам приходится ассимилировать иммигрантов, нужно выбирать представителей тех культур, о которых мы знаем, что они могут быть ассимилированы», - утверждает сенатор Робертс, указывая на то, что у австралийцев не будет особого недовольства по поводу приезда «буддистов, сикхов, индусов, евреев, католиков, протестантов и так далее».

«Как мы можем ожидать от приверженцев религиозной идеологии, которая исключает всякую ассимиляцию, что они ассимилируются и интегрируются в наше общество? – вопрошает он. – Никак не можем».

Выступавшая на том же заседании независимый депутат Джеки Ламби (Jacqui Lambie) одобрила решение президента Дональда Трампа временно ограничить въезд в США выходцев из семи государств с преимущественно мусульманским населением, которые получили оценку «проблемных», но администрацией Обамы считались «следующими правильным путем».

Далее Ламби предложила впредь отказывать во въезде в Австралию лицам, которые «не разделяют наших демократических убеждений и не уважают [наши] свободы».

На сторонников шариатского права, - системы четких религиозных предписаний, практикуемых Исламским Государством (запрещено в России – прим. перев.) и Саудовской Аравией, - было указано как на людей, которые в особенности могут стать источником проблем.

«Шариат – это антидемократическая опухоль, которая не совместима со свободным обществом», - заявила она.

«Как может кто-то, считающий нормальным взгляд на женщину как на собственность мужчины и как на существо второго или третьего сорта, разделять демократические убеждения австралийцев?» - вопрошает Ламби.

«Законы шариата…антидемократичны. Покажите мне успешную демократию на Ближнем Востоке, - там, где геев казнят за то, что они геи, женщин - за неверность мужьям, где отрицается право евреев спокойно жить в Израиле».

«Если [люди] поддерживают шариатское правление и хотят навязать его Австралии – просто не пускайте их сюда, - заключила Ламби. – Они очевидные сторонники террористов, их законов и их культуры».

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