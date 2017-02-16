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опубликовано редакцией на Переводике 16.02.17 18:10
скаут: Miroslav;
 
 

Трамп и его команда становятся заложниками конфликта

В Америке разгорается целый спектакль. Администрация нового президента США Дональда Трампа подвержена травле, как, собственно, и он сам. Такой поворот событий, когда лидеру страны «связывают руки», лишний раз подтверждает наличие в Штатах третьей силы, которая и управляет внешней и внутренней политикой государства. И не факт, что Трамп в этой «игре» выйдет победителем.

Не так давно своего высокопоставленного поста лишился Майкл Флинн – правая рука американского президента в сфере внешней политики. В официальной версии причина отставки обоснована якобы допущенными им «этическими нарушениями». Но на самом деле больше эта ситуация похожа на «слив» – увольнение под формальным предлогом. Это расправа со стороны того политического истеблишмента, который всего лишь избавляется от неугодного «чужака». А еще это отличный недвусмысленный сигнал всем тем, кто поддерживает пророссийские взгляды – это занятие крайне опасное.

Так скажем «-1» уже есть. И скорее всего, Майкл Флинн, не проработавший на должности советника президента США по национальной безопасности и месяца, не последний чиновник, который в ближайшее время «вылетит» из команды Трампа.

При этом самому Дональду Трампу даже не найти времени, чтобы защищать своих сторонников. Против него самого развернута масштабная война: Америку регулярно наводняют митинги, американские спецслужбы скрывают от Трампа секретные данные, Конгресс США выносит на рассмотрение законопроект, запрещающий снимать санкции с России, а глава Пентагона Мэттис и вовсе призывает говорить с Россией «с позиции силы».

Таким образом, Дональда Трампа отодвигают даже не на второй, а на третий план и фактически подтверждают, что его мнение никому не интересно, а внешняя политика США будет вершиться по указу политического истеблишмента, предпочитающего управлять Америкой, не выходя из тени.

И если Дональд Трамп не изменит ситуацию в свою пользу, то он станет всего лишь очередной марионеткой в руках западных гегемонов. И, как ни странно, используют против него всё то же пресловутое мнение о российской агрессии. Именно сотрудничеством с Россией не угодил гегемонам Трамп. Остается надеяться, что у Трампа хватит политических сил и влияния, чтобы выстоять и не стать заложником этого конфликта.

Антон Орловский


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теги: Дональд Трамп, США  
   
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