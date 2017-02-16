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опубликовано редакцией на Переводике 16.02.17 12:00
скаут: Lilu; переводчик Lilu;
   
 

Израиль просит США признать его суверенитет над Голанами

Нетаньяху сделал запрос Трампу в Белом доме

 

(ANSAmed) - ТЕЛЬ-АВИВ, 16 февраля - Израильский премьер-министр Беньямин Нетаньяху попросил в среду президента США Дональда Трампа признать израильский суверенитет над Голанскими высотами. "Я бы не сказал, что он был удивлен моим запросом", - сказал Нетаньяху журналистам после встречи в Белом доме.  

Израильский премьер сделал такой же запрос тогдашнему президенту Бараку Обаме в ноябре 2015 года, но получил отказ.

Израиль захватил Голанские высоты у Сирии во время шестидневной войны, и администрация США официально считает их оккупированной сирийской территорией, передавая этот вопрос для решения посредством мирного соглашения между двумя странами.

(ANSAmed).

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теги: Беньямин Нетаньяху, Дональд Трамп, Ближний Восток, Сирия, Израиль  
   
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