опубликовано редакцией на Переводике 15.02.17 23:49 скаут: fontan2040; переводчик fontan2040; “Express.co.uk”,

"Swedish police being ATTACKED as they struggle in 'NO GO ZONES' as migrant crime rockets" Великобритания - 05 февраля 2017 г. Шведская полиция подвергается нападениям мигрантов в "запретных зонах" Зои О'Брайен, Лиззи Стромм Шведская полиция подвергается нападениям, пытаясь справиться с преступностью в т.н. «запретных» районах страны ("no-go"areas), где проживает большое количество мигрантов, - сообщается в полицейском докладе. Страна столкнулась с огромным всплеском преступности после возникновения миграционного кризиса в Европе, обусловившего, в частности, рост преступлений на сексуальной почве, наркоторговли и случаев хранения оружия несовершеннолетними. В секретном докладе Национальной службы уголовных расследований Швеции (National Criminal Investigation Service) раскрываются подробности нападений на сотрудников полиции, включая инциденты с забрасыванием полицейских машин камнями группами злоумышленников, скрывающихся под масками. Сформирован «черный список» из 52 районов, которые делятся на три категории: от «опасных» до «серьезно уязвимых». В докладе показано, что в шведской столице Стокгольме имеется более 20 «запретных зон» с населением свыше 75 тысяч человек. Данный доклад был обнародован после того, как руководители правоохранительных органов страны заявили о необходимости набора дополнительных сотрудников, признав невозможность противостоять нарастающей преступности имеющимися силами. Комиссар национальной полиции Дан Эляйсон (DanEliasson) заявил, что для противодействия всплеску инцидентов, обусловленных приездом в страну мигрантов, он просит введения более 4100 дополнительных штатных должностей. «Приходится работать по беспорядкам, происходящих в центрах приема беженцев, которые наносят куда больший урон, чем может показаться, - сказал он. - В некоторых районах Швеции это отвлекает значительные силы полиции. Кроме того, из некоторых источников поступают сведения о низкой готовности сотрудников к противодействию проявлениям насилия, угрозам и конфликтным ситуациям – при том, что их еще и слишком мало». Так, в прошлом месяце шведские полицейские, ехавшие спасать 10-летнего мальчика, который якобы был изнасилован, и 22-летнюю Александру Межер (Alexandra Mezher), зарезанную 15-летним сомалийским подростком, были вынуждены спасаться бегством от окружившей их разъяренной толпы мигрантов Число фиксируемых в Швеции инцидентов, связанных с центрами приема беженцев, значительно возросло: в 2014 году их было 148, в 2015 – уже 322. По данным вышеуказанного доклада, в проблемных районах преступники открыто плюют на закон, а жители не станут обращаться в полицию. Также в нем утверждается, что во всех 52 районах «черного списка» высоки показатели миграции и безработицы, плохие условия проживания. Согласно докладу, в пригородах Стокгольма Халюнде (Hallunda) и Норсборге (Norsborg) 12-летние дети осуществляют хранение оружия для преступников старшего возраста; за последний год в этих районах отмечен всплеск поджогов: 70 раз поджигались автомобили и здания. Ситуация стала настолько сложной, что на каждый вызов в эти районы выезжает не менее двух полицейских машин. В Ронне (Ronna), Генетте (Geneta) и Лине (Lina) люди так запуганы, что не хотят общаться с полицией, - говорится в докладе. Преступники отказываются оплачивать счета в ресторанах, открыто принимают наркотики, торгуют контрабандой, кидаются камнями в полицейских. Доклад сообщает, что в Хюсби (Husby) осуществляется свободная продажа наркотиков, люди боятся выйти в город после пяти вечера, а предприниматели покидают этот район. В мае 2015 года жертвы семи и пятидесяти шести лет погибли в центре города в результате бандитской перестрелки. Шведские миграционные службы заявляют, что в этом году ожидается более 100 тысяч новых прошений об убежище в стране. Сотрудник миграционной службы Андерс Даниэльсон сказал: «Очень трудно дать окончательную оценку. Мы единственно знаем, что миграционная нагрузка на Европу в 2016 году – такая же, или даже больше, чем в 2015».