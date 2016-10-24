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опубликовано редакцией на Переводике 24.10.16 10:52
скаут: Miroslav;
 
 

Грязное наследие США

В эпоху «холодной войны» Соединенные Штаты, впрочем, как и Советский Союз, приложили немало стараний для того, чтобы держать друг друга в узде. Конечно, помимо демонстрации возможности посредством разработки все более мощных вооружений, стороны прибегали к размещению оружия, в том числе и ядерного, на военных базах за рубежом. Теперь же, спустя десятилетия, мир может ощутить последствия противостояния, которое, к счастью, не привело к глобальной войне, однако оставило «грязный след» на теле планеты.

В частности, касается это американского проекта «ледяной червь», направленного против СССР. В шестидесятые годы прошлого века Вашингтон принял решение развернуть в Гренландии военную базу, известную как «Camp Century» и представляющую собой систему протяженных тоннелей, прорытую подо льдами острова. Под поверхностью планировалось разместить до шестисот ядерных ракет.

Однако этим планам было не суждено воплотиться в жизнь. Спустя некоторое время ученые поняли, что ледяные массивы Гренландии двигаются быстрее, чем они рассчитали на стадии проектирования, к тому же, из-за скачка в развитии ракетной промышленности отпала необходимость располагать базой с таким количеством ядерного вооружения. Американцы покинули «Camp Century» в 1967-м году, оставив значительную часть «добра» в катакомбах острова, полагая, что льды Гренландии навсегда сокроют в себе нереализованный проект Пентагона.

Похоже, они просчитались. По мнению канадского ученого, чьи размышления касательно заброшенной базы накануне опубликовала газета «Der Tagesspiegel», с учетом изменения климата необдуманные действия американцев могут привести к экологической катастрофе. Повышение температур, связанное с изменением климата, в Арктике происходит быстрее, чем по всему миру, причем скорость, с которой происходят эти изменения, в целом недооценивается, отметил канадский эксперт Уильям Колган.

По его словам, на заброшенной базе площадью в 55 гектаров, что соответствует примерно 80 футбольным полям, похоронено достаточное количество радиоактивных отходов, которые образовались в результате эксплуатации ядерного реактора. И если непосредственный источник энергии военные забрали с собой, то большие объемы охлаждающей воды, сохранивший низкий уровень радиации, они оставили. К тому же, подо льдами остались не менее двухсот тысяч литров дизельного топлива и ядовитые химические вещества, находящиеся в отчасти поврежденных хранилищах.

Правительство Гренландии весьма встревожено таким положением дел, более того, пока не ясно, кто будет нести ответственность за дорогостоящую операцию по ликвидации возможных последствий жизнедеятельности американских военных – Соединенные Штаты или Дания, чьей колонией раньше была Гренландия. Так или иначе, как заключил ученый, ядовитые отходы могут попасть в воды мирового океана гораздо раньше, чем стороны разберутся в юридических вопросах.

Автор: Александр Василевский


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теги: США  
   
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