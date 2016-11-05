Пространство, которое можно улучшить: парижские квартиры размером со спичечную коробку

Портье Иван Лопес в своей крошечной "комнате для прислуги". Фото: Томас Сэмсон / АФП

Тысячи парижан завершают тяжелый рабочий день подъемом пешком вверх по лестнице в крошечную, душную комнатку, которую они безропотно называют домом.

В городе, в котором, как общеизвестно, трудно найти квартиру - особенно с небольшим бюджетом и без правильного набора документов - многие комнаты, которые когда-то служили помещениями для отдыха прислуги, превращены в съемные квартиры.

Это граничит с нарушением закона - сдавать в аренду эти микро-квартиры, обычно втиснутые под плоской крышей, так как их площадь составляет менее девяти квадратных метров (100 квадратных футов) и в них часто нет настоящей вентиляции.

Но многие люди просто не могут позволить себе квартиры получше, а некоторые, как портье Иван Лопес, сталкиваются и с другими препятствиями.

"У меня нет поручителя, нет родственников в Париже, и у меня иностранный акцент", - говорит 35-летний Лопес мексиканского происхождения, снимающий комнату размером всего в 6,8 квадратных метров за 370 евро (415 долларов) в месяц.

Неоднократно получив отказ агентств по аренде помещений, он не мог найти жилье получше в течение восьми лет.

Кровать Лопеса, которая также служит диваном и местом для хранения, втиснута напротив старого холодильника и крошечной душевой кабины.

"Я работаю в ночную смену, и утром по-настоящему жарко, когда я возвращаюсь. Я не могу здесь спать", - говорит он.

Пережиток буржуазной жизни

Квартиры, которые когда-то являлись помещениями для отдыха прислуги, являются пережитком буржуазной жизни 19-го и начала 20-го века, когда их называли "chambres de bonne" - комнаты горничных.

Удивительно, но они все еще продаются по заоблачным ценам, достигающим 11000 евро за квадратный метр в богатых районах Парижа.



67-летняя Виктуар Ратримосон была современной версией традиционной "горничной", когда она перебралась в свою комнату на шестом этаже в шикарном северо-западном районе в 2011 году.

По происхождению с Мадагаскара, она поступила на работу в качестве помощницы по хозяйству в семью, жившую в этом же здании. Но семья вскоре переехала и попыталась заставить ее уйти.

"Они сказали мне - "Нам больше не нужны Ваши услуги. Мы нашли кого-то, кто работает за 400 евро в месяц" - говорит Ратримосон и ее глаза наполняются слезами.

Как и Лопес, Ратримосон надеется, что власти официально объявят ее квартиру непригодной для жилья. Это сделает их выселение незаконным и заставит, в свою очередь, владельцев - или государство - найти им полноценное жилье.

Согласно "Фонду аббата Пьера", французской НПО, которая борется за права людей, проживающих в жилье ниже требований стандарта, власти тянут резину в этом вопросе.

"Сегодня существует около 7000 комнат прислуги, которые являются основным местом жительства людей, и размер которых составляет менее девяти квадратных метров. И тем не менее, в большинстве случаев государство не объявляет их непригодными для жилья", - говорит Сара Купшу из фонда.

Медленное улучшение

Государственное управление здравоохранения по парижскому региону говорит, что около 50 из этих комнат объявляются ежегодно непригодными для жилья, и что это число растет.

Чиновница управления Эммануэль Богран говорит, что суд по административным делам вынес решение в 2013 году, что недостаточные размеры не являются единственным критерием для объявления помещения непригодным для жилья.

"Для комнаты размером семь-девять (квадратных) метров мы больше не издаем систематически такие приказы. Она должна отвечать и другим критериям, таким как ненадлежащая вентиляция или планировка", - говорит она.

Представитель парижской городской власти по обеспечению жильем Ян Бросса обещает "очень скоро" задействовать план по улучшению этих помещений.



Альберу Вердье потребовалось 15 лет, чтобы найти жилье лучше, чем 6,5 квадратных метров, которые он занимал за 350 евро в месяц.

56-летний мужчина работает два дня в неделю в столовой в здании парламента, а остальные дни - охранником. Теперь он может сам себе готовить в своей квартире в 19 квадратных метров - для него это дворец.

"Когда я только переехал сюда, то подумал - "Этого не может быть. Наверное, мне это снится", - улыбается он.

Агентство AFP



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