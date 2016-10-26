«Эхо Москвы» — интернет-газета из параллельной Вселенной

Удивительно, откуда у авторов портала «Эха Москвы» появляются данные, на основании которых они пишут статьи, больше похожие на откровенные вбросы? Которые потом заботливо публикуют подобные оппозиционные ангажированные издания. Такое ощущение, что «мастера пера» и интернет-газета находятся где-то в параллельной Вселенной.





Много вопросов вызывает очередной «труд» Рината Валиулина, который в ярких красках рассказывает об интервью Михаила Ходорковского немецким журналистам. Конечно, последнему сидеть за тысячи километров от России и поливать ее грязью ума много не надо. Ответственности никакой – говорю, что вздумается, а исполнители за иностранные гранты все переведут и опубликуют.





Касательно прошедших в России выборов, что упомянуты в начале статьи Валиулина-Ходорковского, даже говорить ничего не надо – тема уже настолько избита. Приведены десятки фактов, изобличающих ложь в ангажированных СМИ по поводу выборного процесса. Но Ходорковский, видимо, не в курсе, и до сих пор пытается спекулировать на этой теме.





Как и на тематике касательно будущего финансирования здравоохранения. Экс-глава ЮКОСа серьезно считает, что правительство РФ намерено снизить расходы по этой отрасли? Весьма наивно делать такие заявления, не удосужившись даже что-либо выяснить по этому вопросу.





«…При символическом росте — на два процента — расходов на образование, на одну треть сократятся расходы на здравоохранение…»





А вот что происходит на самом деле. Из года в год расходы на здравоохранение только растут. В 2016 году они были увеличены на 6,7% (при правильном подсчете) по сравнению с предыдущим годом, и составили 354 млрд. рублей.





В 2017 году, на зло Ходорковскому и «Эху Москвы», запланировано увеличение расходов на здравоохранение еще на сумму в 170 млрд. рублей.





Похоже, экс-глава ЮКОСа сильно ошибся в своих прогнозах, или очень хотел ошибиться в угоду симпатиям со стороны Запада, и местных западных СМИ. А так же в угоду российским оппозиционным изданиям типа «Эха Москвы».





Кстати, Ходорковский решил приврать и насчет миграции из России.





«…за последние пять лет из России официально уезжало по 120 тысяч ежегодно…»





Любопытно, а Ходорковский знает, что «официально» — это значит оставив в стране паспорт? При таком подходе, цифра в «120 тысяч ежегодно» уменьшается в десятки раз. Ну, а считать временную миграцию в виде выехавших на отдых, путешествие, по делам или к родственникам как людей, навсегда покинувших страну, не совсем правильно.





Очевидно, что Михаил Ходорковский намерено очерняет Россию в глазах мировой общественности за иллюзорное уважение со стороны зарубежных СМИ и политиков, а различные ангажированные издания по типу «Эха Москвы» разносят эту чушь по рунету. За искажение действительности, наглую ложь и откровенную «работу» против России и правительства РФ, вышеуказанный портал будет удостоен еще одним баллом в «рейтинге НЕдоверия» проекта «Газета о Газетах».

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