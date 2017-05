архив



опубликовано редакцией на Переводике 11.05.17 08:00 скаут: Lilu ; переводчик Lilu “Bloomberg.com”,

"Venezuela’s New Iron-Fisted Boss Facing U.S. Trafficking Probe" США - 06 февраля 2017 г. Новому жесткому руководителю Венесуэлы грозит расследование в США Мадуро выбрал Тарека Эль-Айссами своим новым вице-президентом Эндрю Росати и Фабиола Зерпа Тарек Эль-Айссами Фотограф: Карлос Бесерра/Блумберг Когда Тарек Эль-Айссами, новый вице-президент Венесуэлы, участвовал в студенческих выборах, то он приводил вооруженные банды, как рассказали его противники, чтобы запугивать конкурентов. Затем, говорят они, когда он забыл зарегистрироваться для переизбрания, он звонил местному партийному вождю, чтобы обсудить план по фальсификации голосования. "Я пригрозил бросить его в тюрьму", - сказал Флоренсио Поррас, бывший губернатор штата Мерида. "С тех пор он объявил меня своим врагом". Поднявшись с уровня студенческого лидера в сельской Венесуэле до второго в Венесуэле влиятельного лица всего за чуть более десять лет, Эль-Айссами нажил много врагов вроде Порраса. Сталкиваясь с экономическим крахом и слабой общественной поддержкой, президент Николас Мадуро выбрал своим главным замом одного из самых спорных и вызывающих страх политиков Венесуэлы, говорят критики правительства. 42-летний Эль-Айссами является одним из ряда венесуэльцев, в отношении которых проводится расследование властей США по обвинениям в предполагаемом участии в объединениях наркоторговли и отмывании денег, а также за ключевую роль в оказании помощи Ирану и "Хезболлах", ливанской исламистской группе, для их обоснования в Латинской Америке. Являясь молодой звездой в социалистической партии, которая правит здесь почти два десятилетия, Эль-Айссами считается и его сторонниками, и его критиками коварным и искусным.

Мадуро (справа) и Эль-Айссами в Верховном суде в Каракасе 15 января.

Фотограф: Хуан Баррето/AFP via Getty Images "Он является руководителем, который очень хорошо подходит для данной стадии революции", - говорит Росио Сан-Мигель, президент Control Ciudadano, гражданской контролирующей организации. "Дилемма Мадуро заключается в том, как разобраться с оппозицией, одновременно закрыв внутренние разногласия". Мадуро, которого покойный президент Уго Чавес выбрал своим преемником, оказался под давлением, чтобы он покинул свой пост из-за потенциального дефолта страны, широко распространенных социальных волнений и ободренной оппозиции. Он пока что подавил - посредством его контроля над судебной системой - попытку оппозиции провести референдум о его смещении, прежде чем завершится его президентский срок через примерно два года. Многие аналитики говорят, что если ситуация продолжит ухудшаться, то основной риск для него происходит из рядов военных. Выбор Эль-Айссами содействует решению обеих проблем. Те, кто стремится отстранить Мадуро, вероятно, презирают Эль-Айссами больше и могут начать колебаться в отношении продолжения их усилий. А новый вице-президент является сильным лидером с жестким контролем над силами внутренней безопасности и без особой лояльности к военным. Он будет менее склонен стать участником переворота под руководством военных, чем противодействовать ему. В течение нескольких недель после его вступления в должность Мадуро предоставил ему обширные властные полномочия и выбрал его для руководства только что созданным "отрядом самообороны" против предполагаемых подстрекателей к перевороту и чиновников, подозреваемых в измене. Среди множества арестов с момента создания отряда есть заместитель законодателя из радикально оппозиционной партии и генерал в отставке, который несколькими годами ранее открыто высказал несогласие с правительством. Называющий себя "радикальным чавистом" Эль-Айссами впервые встретился с покойным президентом, когда был студентом. Он открыто превозносил террористическую атаку 11/9 против США, согласно трем свидетелям, и являлся одним из самых непоколебимых союзников Чавеса с тех самых пор. В его последней должности губернатора он регулярно осуждал противников правительства как предателей, стремящихся подогреть волнения. Суд в его штате Арагуа отменил референдум об отзыве (президента) там, обвинив оппозицию в сборе фальшивых подписей. Ни офис вице-президента, ни Министерство информации не ответили на многочисленные запросы об интервью или комментариях. Эль-Айссами публично отрицал любые связи с наркотиками, сказав, что это не что иное, как клевета в СМИ, и сказал, что он передаст себя в руки властей, если кто-то сможет представить доказательства. Близкие к нему люди отмахиваются от утверждений о коррупции и гонениях на политическое инакомыслие. "Он скорее убьет себя, чем будет торговать своими принципами", - сказал Уго Кабезас, бывший губернатор штата Трухильо и однокашник Эль-Айссами. Являясь сыном сирийских и ливанских иммигрантов, Эль-Айссами был одним из пяти детей, воспитанных в веровании друзов в венесуэльских Андах. Высокий, статный и в хорошей физической форме, он женат и имеет двух маленьких детей, и часто окружен лично подбираемыми им охранниками. Его сестра, являющаяся дипломатом, была послом Венесуэлы в Нидерландах до прошлого года. Его отец, лидер небольшой местной партии Баас, продавал обувь и мебель и играл вспомогательную роль в провалившейся попытке переворота Чавеса в 1992 году, и снова, шесть лет спустя, в его успешном участии в президентских выборах. Вскоре после провалившейся попытки переворота Эль-Айссами помогал руководить левым студенческим движением в университете, где он изучал криминологию и юриспруденцию, и где брат Чавеса Адан работал профессором. Харизматичный и скрупулезный, он закончил учебу с отличием и крепко держится связей, которые он завел в университете, всю свою политическую карьеру. "Ему совершенно ясно, кто его друзья", - сказал Мигель Контрерас, профессор криминологии в университете Лос-Андес и руководитель Эль-Айссами. С момента его назначения на пост вице-президента члены его студенческого движения были выбраны на посты министра, губернатора и для работы в государственном нефтяном гиганте, компании PDVSA. Его враги давно обвиняют Эль-Айссами в мстительности: бывший сосед по избирательному списку по имени Никсон Морено бежал из страны после того, как высказал свое несогласие и победил Эль-Айссами на студенческих выборах. После проигрыша на студенческих выборах давний друг Эль-Айссами, Кабезас, позвал его в столицу, чтобы помочь руководить государственной программой регистрации актов гражданского состояния, прежде чем он победил на выборах в конгресс как представитель штата Мерида в 2005 году.

Сотрудники национальной полиции в экипировке спецподразделений блокируют дорогу к Национальному избирательному совету во время марша протеста сторонников оппозиции, требующих референдума для снятия Мадуро, в Каракасе 23 января. Фотограф: Карлос Бесерра/ "Блумберг" Чавес назначил молодого конгрессмена вице-министром, а позднее - министром внутренних дел. Большей части того, что Эль-Айссами пытался сделать в качестве министра внутренних дел, сопротивлялись военные, говорит Вероника Зубияга, социолог в университете Симона Боливара, работавшая с Эль-Айссами. "Я думаю, что он научился, и думаю, что он стал сильнее", - сказала она об этом периоде. В 2012 году Эль-Айссами завоевал пост губернатора штата Арагуа, участвуя в выборах по списку, в котором было полно отобранных самим Чавесом кандидатов. Оппозиция с тех пор называет Эль-Айссами "наркобароном Арагуа", утверждая, что он использует свои обширные политические связи, помогая превратить страну в международный центр для наркотиков и ближневосточных экстремистов. Эти обвинения проистекают из связей Эль-Айссами со службами регистрации актов гражданского состояния до того, как он стал министром внутренних дел, и, как говорят американские следователи, он, судя по всему, выдавал венесуэльские документы ближневосточным экстремистам. Эль-Айссами, считают они, создал сеть подставных компаний, чтобы переводить деньги за пределами Венесуэлы. "Сеть связей Тарека основана не столько на идеологии, сколько является поставщиком услуг", - сказал Джозеф Хьюмайр, исполнительный директор Secure Free Society ("Безопасное свободное общество"), вашингтонского аналитического центра. "Она построена не столько на идеологической близости к кому-либо, сколько на том, кто готов платить". По крайней мере с 2011 года Министерство национальной безопасности и Управление по борьбе с наркотиками проводят расследование в отношении Эль-Айссами по поводу отмывания денег на Ближнем Востоке, конкретно в Ливане, согласно двум людям, осведомленным о расследовании. Некоторые считают, что его назначение поможет вызвать более агрессивную политику в отношении Каракаса со стороны новой администрации Трампа. "Это очевидно средний палец Соединенным Штатам", - сказал Роджер Норьега, являвшийся помощником госсекретаря по делам Западного полушария при Джордже У. Буше. "Конечно, это создает предлог для Трампа быть намного более определенным в его ответных действиях в отношении Венесуэлы". В Венесуэле единым мнением является то, что Мадуро больше обеспокоен укреплением его позиции дома, чем его репутацией за границей, что подразумевает политконсультант Димитрис Пантулас, когда он говорит: "Он человек Мадуро". Но Пантулас также отмечает: "Он способен на что угодно", что говорит о том, что у Эль-Айссами есть собственные амбиции - а лояльность может иметь свои пределы. - При содействии Бена Бернстейна и Нориса Сото. статью прочитали: 27 человек Комментарии