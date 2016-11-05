навигатор и справочник
статьи
сообщество
проекты сообщества
 
быстрый поиск:
анонсы проектов  
Проект - Хиханьки

Хиханьки
Проект -

МОО "Вече". Постоянное представительство
Проект - Копаем глубже

Большая мировая шахматная доска
Проект -

Акция «Георгиевская ленточка»

популярные материалы  
05.11.16   Редакция

Привет из Штатов дойче халифату

(0)
04.11.16   Редакция

Мишель Аум – ливанский сценарий ближневосточного урегулирования

(0)
 
03.11.16   Редакция

Как Федеральный резервный банк Нью-Йорка совершил ошибку в отношении кражи денег у Банка Бангладеш

(0)
02.11.16   Редакция

Исламское государство в Германии

(0)

последние за вчера, 04.11.16  
19:55   Редакция

Мишель Аум – ливанский сценарий ближневосточного урегулирования

(0)
17:07   Редакция

Экс-генсек НАТО Расмуссен: США должны стать «мировым жандармом»

(0)
12:12   Редакция

Асад устоял! Террористы бегут из Алеппо…

(0)
переводика рекомендует  
Война и Мир
Терра Аналитика
Усадьба Урсы
Хуторок
Сделано у нас, в России!
ПОБЕДИТЕЛИ — Солдаты Великой Войны
Вместе Победим
Российская газета
последние темы на форуме  
05.11.16 14:00    
druginsk Россияне недовольны своей страной (96)
05.11.16 13:02    
Олька Просто стихи (661)
01.11.16 12:08    
timnhachoban Северная Корея: по пути реформ (7)
31.10.16 15:28    
anygen Весёлые картинки (251)
29.10.16 23:22    
dimka43 Юристы (1)
28.10.16 02:27    
EvgenV Кто хочет жить вечно? Учёный считает, что старение будет исцелено (9)
28.10.16 02:14    
EvgenV Хорошо ли живут русские за пределами России? (17)
28.10.16 02:04    
EvgenV Кто знает? Мне родителям нужно купить русские каналы. (15)
 
опубликовано редакцией на Переводике 05.11.16 16:06
скаут: Miroslav;
 
 

Привет из Штатов дойче халифату

Допустим, американцы за дни до выборов беспощадны в политической борьбе. Настолько, что злая сатира на Клинтон задела европейцев. В частности, Меркель. И организация Secure America выставила на посмешище предпочтения той части германской политической элиты, которая причастная к явным операциям с приманиванием гастарбайтеров. Между строк читается, что эта элита виновна и причастна к тайным операциям, вследствие которых и появились вынужденные переселенцы — беженцы от войны. Один из сатирических акцентов на нашем языке широко известен: «За что боролись, на то и напоролись». Как это будет по-американски? И только ли про Германию в ролике, который ясно даёт понять, кем считают сторонники Трампа Клинтон и за что её клан следует отдать под суд.


Есть все основания полагать, что те фрагменты битвы титанов политики, которые доносятся до нас из США, не отражают в полной мере накал страстей. И степень вовлечённости штабов кандидатов и групп их поддержки в геополитические детали тоже отражают лишь изредка.

Сторонники Трампа, само собой, не издевались над ФРГ и немцами. В ролике, обращая сатиру на германские издержки мигрантского кризиса, критиковали политические достижения клана Клинтон и их глобальных хозяев.

Несколько дней назад сайт voltairenet.org опубликовал аналитические записки Тьерри Мейсана с разгадкой тайны следствия ФБР, затеянного после взлома её домашнего сервера, как выясняется, чтобы скрыть причастность Клинтон к махинациям.


Судя по деталям, ФБР зачищало остатки компромата, связанного с причастностью Клинтон к развалу государств Большого Ближнего Востока. Зачищало, но шила в мешке не утаить. И не утаили.


Надо ли уточнять, что клинтоновские шашни с братьями-мусульманами и гибель режимов в Ливии, изнурение Сирии, распил Ирака и прочие «достижения» — прямые стимулы кризиса с участием незаконных переселенцев в самом сердце Евросоюза?

И с созданием игиловского иблисского халифата всё не просто, а по-клинтоновски. Вот так и расшифровывается, по всей видимости, минутное видеопослание Secure America европейцам, если смотреть не на стёб, а вглубь и сквозь.

Клинтон виновна в геноциде, на ней кровь тысяч невинных. Доказано Трампом.



В заключении можно только вздохнуть и вспомнить классика борьбы. «В наше время забытых слов, растерянных принципов, опрокинутых миросозерцаний, отодвинутых прочь резолюций и торжественных обещаний удивляться этому не приходится».

Это Ленин писал сто лет назад по поводу отхода ревизионистов II Интернационала от марксизма.

Сегодня политическая сатира, вброшенная в youtube, напоминает о крови невинных и о кандидате Клинтон, желающей продолжать проливать чужую кровь на новом посту.

Так это эталонный цинизм или окончательный диагноз США, а заодно и всему Западному Проекту?

Совесть Клинтонов не загрызла, но выглядят сегодня оба они настоящей нелюдью. Повторив часть ленинской фразы, скажем, что «в наше время… удивляться этому не приходится».

Автор: Сергей Карлов

статью прочитали: 46 человек

   
теги: США, Германия  
   
Комментарии 

Комментарии возможны только от зарегистрированных пользователей, пожалуйста зарегистрируйтесь
﻿
навигатор и справочник
статьи
сообщество
проекты сообщества
Праздники сегодня

© “Переводика”, 2009-2016
Все права защищены законом. При размещении материалов сайта в сети ссылка на perevodika.ru - обязательна.
об авторских правах		 о проекте | реклама
Написать нам
Интересные статьи
 ﻿﻿ Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой и нажмите

© 2009-2016  Создание сайта - "Студия СПИЧКА" , Разработка дизайна - "Арсента"

 