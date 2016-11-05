Привет из Штатов дойче халифату

Допустим, американцы за дни до выборов беспощадны в политической борьбе. Настолько, что злая сатира на Клинтон задела европейцев. В частности, Меркель. И организация Secure America выставила на посмешище предпочтения той части германской политической элиты, которая причастная к явным операциям с приманиванием гастарбайтеров. Между строк читается, что эта элита виновна и причастна к тайным операциям, вследствие которых и появились вынужденные переселенцы — беженцы от войны. Один из сатирических акцентов на нашем языке широко известен: «За что боролись, на то и напоролись». Как это будет по-американски? И только ли про Германию в ролике, который ясно даёт понять, кем считают сторонники Трампа Клинтон и за что её клан следует отдать под суд.



Есть все основания полагать, что те фрагменты битвы титанов политики, которые доносятся до нас из США, не отражают в полной мере накал страстей. И степень вовлечённости штабов кандидатов и групп их поддержки в геополитические детали тоже отражают лишь изредка.

Сторонники Трампа, само собой, не издевались над ФРГ и немцами. В ролике, обращая сатиру на германские издержки мигрантского кризиса, критиковали политические достижения клана Клинтон и их глобальных хозяев.

Несколько дней назад сайт voltairenet.org опубликовал аналитические записки Тьерри Мейсана с разгадкой тайны следствия ФБР, затеянного после взлома её домашнего сервера, как выясняется, чтобы скрыть причастность Клинтон к махинациям.





Судя по деталям, ФБР зачищало остатки компромата, связанного с причастностью Клинтон к развалу государств Большого Ближнего Востока. Зачищало, но шила в мешке не утаить. И не утаили.





Надо ли уточнять, что клинтоновские шашни с братьями-мусульманами и гибель режимов в Ливии, изнурение Сирии, распил Ирака и прочие «достижения» — прямые стимулы кризиса с участием незаконных переселенцев в самом сердце Евросоюза?

И с созданием игиловского иблисского халифата всё не просто, а по-клинтоновски. Вот так и расшифровывается, по всей видимости, минутное видеопослание Secure America европейцам, если смотреть не на стёб, а вглубь и сквозь.

Клинтон виновна в геноциде, на ней кровь тысяч невинных. Доказано Трампом.









В заключении можно только вздохнуть и вспомнить классика борьбы. «В наше время забытых слов, растерянных принципов, опрокинутых миросозерцаний, отодвинутых прочь резолюций и торжественных обещаний удивляться этому не приходится».

Это Ленин писал сто лет назад по поводу отхода ревизионистов II Интернационала от марксизма.

Сегодня политическая сатира, вброшенная в youtube, напоминает о крови невинных и о кандидате Клинтон, желающей продолжать проливать чужую кровь на новом посту.

Так это эталонный цинизм или окончательный диагноз США, а заодно и всему Западному Проекту?

Совесть Клинтонов не загрызла, но выглядят сегодня оба они настоящей нелюдью. Повторив часть ленинской фразы, скажем, что «в наше время… удивляться этому не приходится».

Автор: Сергей Карлов

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