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опубликовано редакцией на Переводике 06.12.16 12:11
скаут: Sshokk;
 
 

Бои в Сирии. Борьба за Алеппо продолжается

 Может кто-то скажет - "Какое нам дело до того, что происходит на Ближнем Востоке?" - и это мнение тоже имеет право на существование. И все же большинство людей понимают, что  война в Сирии, где реальные бои происходят каждый день, уносит сотни жизней ни в чем неповинных людей. Вы же сами понимаете, что смириться с этим не может не один здравомыслящий человек.


 Несмотря на достигнутые договоренности о режиме прекращения огня, боевики в Сирии продолжают обстрелы Алеппо, Дамаска, Дерья и других сирийских городов. Больше всего вызывает тревогу, что террористы используют в качестве живых щитов мирных жителей, и при таких обстоятельствах, правительственные войска вынуждены действовать с особой осторожностью.  
  В основном, бои в Сирии ведет группировка Джабхат ан-Нусра, которая не намерена присоединятся к режиму прекращения огня. Не без их участия, ситуация в Алеппо остается напряженной на протяжении долгого времени.   Безусловно, на фоне неприятных событий есть и хорошие новости. Наблюдая за успехами армии Асада, сирийская оппозиция склоняется к тому, чтобы присоединиться к процессу примирения. На сегодняшний день, уже 26 населенных пунктов выступают за прекращения огня, и надеюсь, что не конечный результат.
  Для Башара Асада в приоритете стоит защита мирного населения, поэтому бои в Сирии ведутся за каждый дом и за каждую улицу. Каждый человек, которого удалось освободить от рук террористов, получает помощь и поддержку. Именно поэтому сирийский народ поддерживает своего лидера.
 

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теги: Ближний Восток, Сирия  
   
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