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опубликовано редакцией на Переводике 23.12.16 17:12
скаут: Miroslav;
 
 

На Западе предложили Меркель уйти

Ангела Меркель должна уйти, и это единственный способ защитить «либерально-демократический порядок Запада», пишет в Foreign Policy Маттиас Маттхус, доцент Международной политической экономии в Школе продвинутых международных исследований Университета Джона Хопкинса.

По его словам, сейчас многие смотрят на Меркель как на «последнюю надежду свободного мира» и поэтому настаивают на ее переизбрании канцлером в следующем году.

«Надежды эти опасно ошибочны. Давать Меркель мантию морального лидерства — значит, неверно толковать ее 11 лет пребывания в должности канцлера», — считает Маттхус.

Автор считает, что с момента наступления мирового кризиса 2008 года она потерпела неудачу на четырех фронтах.

Во-первых, речь идет о долговых проблемах еврозоны. Пытаясь решить их, правительство Германии стало навязывать острую экономию и структурные реформы странам-должникам, что привело к катастрофическим последствиям для всего валютного объединения, будущее которого до сих пор кажется «как минимум шатким».


Во-вторых, она потерпела крах в решении украинского кризиса и в выстраивании отношений с Россией на этом фоне. По словам Маттхуса, Германия полностью доверилась НАТО и санкционным мерам. Но они, с точки зрения автора, лишь усилили власть Владимира Путина в его стране.

Кроме того, теперь Меркель придется противостоять избранному президенту США Дональду Трампу, который «мало заинтересован» в поддержке ограничительных мер и который демонстрировал желание наладить отношения с Москвой.

Маттхус также подчеркивает, что враждебность федерального канцлера к России усугубляет ситуацию. «Предложив улучшение отношений, ЕС и США могут дать Путину причину сотрудничать с Западом», — считает он.

Третий фронт, о котором говорит автор — кризис с беженцами. Когда Меркель сказала «мы справимся» и позвала в страну мигрантов, ей многие аплодировали. Но в итоге этот жест обернулся против нее, когда ЕС пришлось пойти на «циничную сделку» с Эрдоганом, чтобы остановить поток беженцев, причем сделка эта проблему отнюдь не решила.

Наконец, ни Меркель, ни Евросоюзу в целом не удалось остановить «постепенное сползание в авторитаризм» Венгрии и Польши, отмечает Маттхус.

Таким образом, с точки зрения автора, Меркель доказала, что не способна решить ни один из четырех кризисов, охвативших Европу, поэтому Германия нуждается в свежем руководстве, в идеале никак не связанном ни с ней, ни с ее партией «Христианско-демократический союз» (ХДС).

«Очевидно следующее: если Меркель и дальше будет управлять Европой, регион продолжит быть угасающей силой, которую и Соединенные Штаты Трампа, и Россия Путина смогут легко игнорировать», — резюмирует Маттхус.

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теги: Меркель Ангела, Германия, Запад  
   
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