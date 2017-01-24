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опубликовано редакцией на Переводике 24.01.17 17:31
скаут: Miroslav;
 
 

Новая политика ЕС. Оправится ли союз после двойного удара?

Перестройка – термин в большей степени присущ советской эпохе, но именно это ожидает в ближайшее время Европейский союз, который уже потерпел несколько сокрушительных поражений, но устоял, однако едва ли выстоит ещё один подобный раунд. 

Пока перед глазами пропасть, Европа замерла в ожидании президентских выборов, но предыдущие два удара не пройдут бесследно. Англия вскружила Европе голову выходом из союза, а выборы президента США нанесли сокрушительный удар под дых, остаётся поставить точку, которой не хватается для того, чтобы изменить Европу до неузнаваемости. 

Европа, несомненно, меняется и конференции, на подобие той, что проходит 21 января в Кобленце, где принимают участие представители крайне правой фракции Европарламента «Европа наций и свобод», в которую, среди прочих, входят французский Нацфронт, бельгийская партия «Фламандский интерес» и итальянская «Лига севера», это подтверждают. 

Пока нельзя точно сказать о планах и намерениях Трампа по отношению к ЕС, необходимо ждать конкретных мер, однако Ле Пен отметила, что «его позиция по Европе ясна и понятна. Он не будет поддерживать систему притеснения людей». Кроме того, она также выразила надежду на то, что 2017 год станет «годом, когда проснётся континентальная Европа». 

Предвыборное напряжение в дальнейшем будет только нарастать. Прецедент с Трампом подлил огня в гонку претендентов на место Олланда, где одним из главных, как вы понимаете, является Ле Пен. Она особенна и непредсказуема в своей будущей политике, однако уже можно сказать точно, что продолжать линию Олланда не собирается: «Нет риска того, что я, став президентом Франции, буду продолжать дипломатическую политику Олланда, поскольку её не существует». 

Впереди ещё один раунд, видимо, борьба будет не шуточная – такая, которая способна разогнать задувшие в ЕС муссоны, что изменит направление её политики. Взгляд прикован к Трампу. Не знаю, представляет ли он всю важность своей персоны, главное в первых шагах не сделать фатальных ошибок. Думаю, что ему предстоит собрать мысли в кучу и определить политический вектор «исключительной» нации. Это, по крайней мере, касается старта его президентской деятельности, дальше взгляд можно будет отвести в сторону – на Европу… 

Евгений Радугин


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теги: Европа  
   
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