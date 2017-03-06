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опубликовано редакцией на Переводике 06.03.17 01:03
скаут: fontan2040; переводчик fontan2040;
 
 

Дело Рамуша Харадиная: изнасилования, убийства, обезглавленный ребенок...

«Сербия направила дополнительные улики в отношении бывшего лидера вооруженной группировки ОАК Рамуша Харадиная» во Францию, - сообщает сербская газета «Блиц».

Ежедневное белградское издание сообщило об этом на следующий день после того, как французский суд вторично отложил решение вопроса об экстрадиции Харадиная, разыскиваемого по обвинениям в совершении в 1998-1999 гг. военных преступлений на территории Косово.

В дополнение к ранее представленным уликам, во Францию направлены свидетельские показания о похороненных заживо офицерах полиции, женщинах, которым перерезали горло, изнасилованной невесте, похищенной со свадьбы.

Помощник прокурора Драголюб Станкович (занимается военными преступлениями) совместно с исполняющим обязанности прокурора Миланом Петровичем и бывшим прокурором Владимиром Вукчевичем несколько лет собирали доказательства виновности Харадиная, - пишется в газете.

В статье "Блиц" говорится о том, что, в числе прочих дополнительных свидетельств, во Францию направлена информация о двух сербских полицейских, похищенных возглавляемыми Харадинаем людьми из ОАК (Освободительная армия Косово), которые «ножами отрезали от них куски», а затем, закопав по шею, мочились на них.

В другом случае зверств, приписываемом членам ОАК, речь идет о похищении двух пожилых женщин, которых притащили в недостроенный деревенский дом, где «подвергли издевательствам и насиловали», - пишет Блиц.

В этом доме удерживали и насиловали также и других женщин. Одну из них убили выстрелом в голову, остальных увезли в другое место, где, согласно выводам патологоанатомов, всем перерезали глотки.

Согласно данным сербской стороны, имеются также доказательства того, что боевики остановили албанскую свадебную процессию, обвинив участников в «сотрудничестве с сербской полицией и армией».

Их доставили в подвал отеля, где подвергли пыткам. Женщины, включая невесту, были изнасилованы. Истязатели отрезали одному из мужчин ухо, которое засунули в рот его двоюродной сестре.

Французские власти и прежде получали конкретные свидетельства жестоких преступлений ОАК, «включая самые ужасающие: обезглавливание двухнедельного младенца в г. Джаковица в 1999 г., и изнасилование несовершеннолетней албанской девочки», - сообщает Блиц.

Более 100 страниц дополнительных свидетельств против Хардиная посланы министерством юстиции Сербии в апелляционный суд французского города Кольмар, - заявила в четверг министр Нела Кубурович.  

Цель этого - «показать, что Сербия преследует его не за те преступления, в которых он был признан невиновным Гаагским трибуналом (МТБЮ)».

Кубурович рассказала информационному агентству «Танюг», что дополнительные документы, «посланные несколько дней назад», включают показания свидетелей, полицейские отчеты, переписку военных и протоколы осмотров мест происшествий. 


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теги: Франция, Сербия, Косово, Балканы, Сепаратизм, Военные конфликты  
   
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