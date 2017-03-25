«NEWSru» — портал подростковых политических прогнозов

Ответ здесь, на самом деле, прост. Когда грандоеды по образу и подобию «NEWSru» ищут исполнителей политического заказа, подходят и подобные кандидатуры, абсолютно ничего не смыслящие в вопросе, о котором размышляют в своих опусах.

Вы только вдумайтесь, насколько омерзительный бред могут написать подобные персоналии:

Зато «журналист» из Москвы с уровнем мышления ребенка на подбор выдает порции отборных помоев в адрес России, которыми должен буквально кишить заказанный либеральной помойке текст.

С «вершин своего величия» скудоумный автор решил немного «пометать бисер» перед аудиторией, случайно зашедшей на столь омерзительное чтиво.

Люди уедут? Куда? В США? В Европу? Там, где сейчас будет гарантированный слом старой системы? Штатам и ЕС придется пожить по средствам в нищете и разрухе, да-да, не сомневайтесь. Денежный пылесос в США, несмотря на все их слова и ухищрения, так и не заработал. Надо сделать невозможное, чтобы иностранным инвесторам стало действительно интересно парковать свои капиталы в американских «трежерис».

А вот в Россию инвестиции

как надо. И совсем не в обслуживание долга, как в ущербной системе США. А в разработку новых и существующих месторождений углеводородов.

Сечете разницу? Вкладываются не в обслуживание дальнейшего американского ротожопия, а в будущее. Как свое, так и России. Вряд ли такие шаги являются необдуманными — сотни миллионов просто так не инвестируются.

Поэтому, вряд ли кто-то разочаруется в России. Скорее, мир разочаруется в США. «Поезд» России сегодня набрал серьезный ход во многих аспектах, и такой состав уже не остановить.

До приступов истерического смеха довели следующие размышления автора:

Честно, я не понимаю, что должно происходить в голове у человека, способного написать такую ахинею. Впрочем, как я и говорил ранее, подобная необразованность на руку либеральным помойкам типа «NEWSru» — побольше эмоций и накаления страстей вокруг несуществующих проблем.

Каким образом религия и культура превращают страну в состояние, описанное автором? Причинно-следственные связи полностью отсутствуют. Похоже, подобный интеллектуальный кал становится визитной карточкой либерастов. Впрочем, чему мы удивляемся, если подобные «люди» целенаправленно работают против Земли, которая их выкормила, против Культуры, которая дала им язык, против Родины, которая их воспитала. За вопиющий случай публикации настолько омерзительного и лишенного любой аргументации текста либеральная помойка «NEWSru» получает еще один жирный балл в рейтинге недоверия.

статью прочитали: 29 человек

Комментарии

«Очень не люблю прогнозы, особенно прогнозы относительно будущего России, ибо что можно прогнозировать в сумасшедшем доме? В каком порядке переставят койки в палате? Кто завтра примерит на себя роль Наполеона?»«1) В течение следующих 5 лет из России уедут все инакомыслящие люди, которые смогут уехать в силу своих возможностей.2) В ближайшие несколько лет мы разочаруемся буквально во всех, в кого еще верим.»«В течении следующих 10 лет РПЦ станет в прямом смысле второй властью в стране. Она неуклонно обрастает недвижимостью, активами, пролезает, как подколодная змея, во все сферы общества: в образование, медицину, науку. В результате мы получим классическую средневековую страну с мракобесным, набожным, необразованным на многие годы вперед населением и современным оружием в руках. Обезьяна с гранатой в масштабах огромного государства. Перспективка, а?»