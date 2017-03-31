«Эхо Москвы» и Навальный освободили себя от знания законов РФ

А ведь достаточно потратить 10 минут, чтобы в очередной раз убедиться — «Эхо Москвы» не дает объективную и правдивую информацию своим читателям.













В статье пишут, что следователь СК РФ «в рамках уголовного дела, возбужденного по статье «хулиганство», произвел выемку, изъяв важные для следствия предметы, доказывающие криминальную деятельность Навального».





Таковыми оказались:

1) Электронная книжка

2) Телефон Nokia RM-1134

3) Шнурки от обуви черного цвета.





И дальше резюмируют, что «Главное следственное управление Следственного комитета занято шнурками Навального».





Хочется улыбнуться. Грустно улыбнуться. Журналисты даже не подумали узнать, на основании чего изымаются шнурки у всех заключенных.





Тем не менее, в России главенствует закон. И не важно, что «Эхо Москвы», Навальный и другие участники незаконного митинга не хотят соблюдать Закон Российской Федерации. Он есть и он работает.





Итак, существует Приказ МВД России от 22.11.2005 N 950 «Об утверждении Правил внутреннего распорядка изоляторов временного содержания подозреваемых и обвиняемых органов внутренних дел» в которых есть «Правила внутреннего распорядка изоляторов временного содержания подозреваемых и обвиняемых органов внутренних дел», а также «Перечень продуктов питания, предметов первой необходимости, обуви, одежды и других промышленных товаров, которые подозреваемые и обвиняемые могут иметь при себе, хранить, получать в посылках, передачах и приобретать по безналичному расчету».





Также существует Приказ Федеральной службы безопасности Российской Федерации от 24 марта 2010 г. N 140 г. Москва «Об утверждении Правил внутреннего распорядка в изоляторах временного содержания подозреваемых и обвиняемых пограничных органов».





В 24 пункте данного приказа сказано:

«Обувь тщательно проверяется с внутренней и внешней стороны, при этом особое внимание обращается на подкладки, подклейки, стельки и каблуки, которые, при необходимости, могут отпарываться и сниматься. Супинаторы, металлические подковы и набойки из обуви, а также шнурки изымаются»





В народе изымание шнурков объясняют просто: что бы не повесился. Более официальным языком: с целью предотвращения и профилактики возможного суицида.





Могут ли журналисты «Эхо Москвы», сотрудники ФБК, которые проводят сложнейшие расследования, элементарно поинтересоваться законами России? Или законы их не интересуют, а только пиар?







