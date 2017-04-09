Ракка: США с коалицией бомбили сирийских детей

Крокодильи слезы» пролиты, военная база Шайрат разрушена, Башар Асад заочно обвинен в военных преступлениях, а Москва в пособничестве. Вроде бы все дела сделаны, и можно вернуться к убийствам мирного населения под лозунгом борьбы с ИГИЛ на сирийской земле. Американцы в своем репертуаре, Трамп в ударе!

Сирийские издания сообщают, что сегодня самолеты западной коалиции во главе с США атаковали с воздуха лодку с находившимися на ней мирными жителями. Кто-то скажет, что Ракка считается неофициальной столицей ИГИЛ, поэтому нет там невинных людей. Ну, так это ложь. В Алеппо же при взятии города и зачистке от террористов предприняли все необходимые меры для защиты мирного населения и спасли людей.

Ранее страдания по Идлибу и погибшим после химатаки детям якобы так растревожили сердце Трампа, что не выдержало ретивое, и отправил он, наплевав на мнение Конгресса, крылатые ракеты бомбить сирийскую военную базу. Видимо, теперь стало легче. Как результат – 20 человек убиты в результате воздушного налета коалиции на населенный пункт Хунайда, расположенный западнее Ракки. Среди убитых четыре ребенка.

Телеканал Sky News Arabia выдает сухую статистику: ВВС альянса нанесли удар по лодке, на борту которой находились 40 сирийцев, пытавшихся бежать через реку Евфрат от боевиков ИГ.

Представитель христианской общины сирийского города Маалюла писатель Абдо Хаддад жестко отозвался об авиаударах западной коалиции во главе с США под Раккой:

«Это не первый раз, когда подобные действия совершает международная коалиция во главе с США. Когда я был в Хунайде, где нет даже намёка на присутствие ИГ, были совершены удары по интернет-кафе, в котором погибли десятки подростков, а также две женщины и три ребёнка».



