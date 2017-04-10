А казалось хуже некуда: Украина пробивает коррупционное дно





«Что-нибудь придумаем!» Это, наверное, любимая фраза Петра Порошенко, когда он в очередной раз созванивается с украинскими спонсорами. Нужно ж ведь как-то оправдываться, когда уровень коррупции в стране зашкаливает, а инвестиционный климат продолжает ухудшаться.

У Украины новое «достижение». Это государство возглавило рейтинг по уровню коррупции в бизнесе среди 41 одной страны. Этому заключению свидетельствуют данные, предоставленные аудиторской компанией Ernst & Young, которая с ноября 2016-го по январь 2017-го нанимала фирму Ipsos MORI, дабы те провели расследование.

Согласно 4100 проведенным интервью, Украина возглавила список из самых коррумпированных государств, отняв пальму первенства у таких стран, как Кипр, Греция, Словакия, Хорватия, Кения, Южная Африка, Венгрия, Индия и Египет.

За время опроса выяснилось, что 88% респондентов из числа украинцев уверены: в бизнесе на Украине процветает коррупция.

«Это очень тревожные показатели, на которые стоит обратить внимание политическому истеблишменту, и в частности — представителям законодательной, исполнительной и судебной власти Украины», — резюмировал управляющий партнёр компании EY на Украине Алексей Кредисов.

Правда вряд ли само украинское правительство заинтересовано в борьбе с коррупцией. Посредством махинаций власти Украины получают хороший заработок, так что «пилить сук», на котором они сидят, они не будут.

Максимум на что можно надеяться, так это на громкие заявления из Киева, от Петра Порошенко и ему приближенных, что власть осуждает коррупцию. На этом украинская борьба с бандитизмом, к сожалению, будет окончена.

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