Президент РФ о «родимых пятнах холодной войны»









Все помнят условия создание блока НАТО и цели, которые он преследовал. Альянс был основан в 1949 году в США, с целью защитить Европу от советского влияния. Как неоднократно напоминал Владимир Путин, СССР распался, а коммунизма давно не угрожает Европе, но блок все еще существует.





В современно мире НАТО давно потерял свою актуальность, но участник до сих пор ведут себя так, как будто Западу угрожает Советский Союз. Политика противостояния настолько укоренилась в мозгу глав западных государств за последние 65 лет, что вытравить ее практически невозможно. Холодная война оставила след в их сознании, который выглядит безобразными родимыми пятнами.





Как справедливо отметил президент РФ, альянс остается очень идеологизированым, хотя, казалось бы, должен был трансформироваться с течением времени. Несмотря на активное развитие западных государств, их подход к внешней политики до сих пор остается однобоким.





Кто-то может провести параллели между Блоком и ОДКБ, в которую входит Россия, но Владимир Путин обратил внимание, что Организация Договора о коллективной безопасности создана в новых условиях. Она призвана обеспечить безопасность от терроризма, экстремизма, также в ее обязанности входит бороться с наркотрафиком, трансграничной преступностью.





Президент РФ отметил, что все решения в ОДКБ принимаются на основании консенсуса, а не являются формальными политизированными решениями. «Но, тем не менее, мы не можем проходить мимо вещей такого глобального характера, которые создают угрозу всему миру. Например, мы говорили неоднократно о своем неприятии развертывания систем противоракетной обороны, размещения оружия в космосе и так далее», - сказал Владимир Путин. Именно это выгодно отличает ОДКБ от НАТО, доказывая, что международные организации могут быть эффективными и практически аполитичными.





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