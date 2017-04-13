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дата публикации 13.04.17 02:39
скаут: Игорь Львович;
   
 

Цена за газ? Лукашенко втихую подписал Таможенный кодекс ЕАЭС

11 апреля Лукашенко подписал Таможенный кодекс Евразийского экономического союза (ЕАЭС).


Цена за газ? Лукашенко втихую подписал Таможенный кодекс ЕАЭС

О подписании Беларусью Таможенного кодекса ЕАЭС стало известно от директора департамента таможенного законодательства и правоприменительной практики Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Дмитрия Некрасова.


Как передает РИА Новости, об этом Некрасов сообщил 12 апреля на конференции ИД "Коммерсантъ" "Таможня 2017: актуальные вопросы ВЭД", проходящей в Москве.


"Беларусь вчера подписала Таможенный кодекс ЕАЭС. Он уже поступил в комиссию, в ближайшее время будет опубликован на нашем сайте", — сказал Некрасов.


Напомним, другие страны ЕАЭС (Армения, Казахстан, Кыргызстан и Россия) подписали этот документ на саммите руководителей ЕАЭС в декабре 2016 года, который Лукашенко проигнорировал, заявив, что у Беларуси есть вопросы по Таможенному кодексу.  


Заметим, что незадолго до этого Лукашенко потребовал от правительства обеспечить соблюдение национальных интересов Беларуси при принятии Таможенного кодекса ЕАЭС. При этом он приказал принять во внимание мнение оппозиции по данному вопросу.


После этого Государственный таможенный комитет даже предложил белорусам обсудить проект Таможенного кодекса ЕАЭС, хотя времени на это уже не было.


После демарша Лукашенко отношения с России обострились, однако у Путина были свои козыри в виде поставок нефти, цены на газ и кредитных ресурсов.


И, как стало известно после переговоров между Лукашенко и Путиным по "спорным вопросам", которые прошли в Санкт-Петербурге 3 апреля, "между нашими странами не осталось нерешенных вопросов".


Кстати, еще в минувший четверг пресс-секретарь МИД Беларуси Дмитрий Мирончик на брифинге не исключил, что официальный Минск может подписать Таможенный кодекс в ближайшее время, но не назвал конкретную дату.  


Как сообщил Еврорадио пресс-секретарь белорусского правительства Владислав Сычевич, он не располагает информацией на тему подписания Таможенного кодекса. Однако отметил, что там должен был поставить подпись только Александр Лукашенко.


Вскоре пресс-секретарь Лукашенко Наталья Эймонт подтвердила, што Александр Лукашенко действительно подписал Таможенный кодекс.  


Как раз 11 апреля сообщалось, что Лукашенко провел телефонный разговор с Путиным.


Напомним, в конце прошлого года Лукашенко отказался подписывать Таможенный кодекс ЕАЭС, и это стало одной из основных проблемных точек во взаимоотношениях с Россией.


Как пишет tut.by, Таможенный кодекс Евразийского экономического союза приходит на смену Таможенному кодексу Таможенного союза, принятому в 2009 году. Документ призван заложить необходимые основы для перехода к единому таможенному регулированию в рамках Евразийского экономического союза.


В новый кодекс, работа над которым велась на протяжении трех лет, заложены новые подходы к информатизации таможенных операций, вводится более удобный для бизнеса алгоритм взаимодействия с госорганами, минимизирующий бумажный документооборот и физический контакт участников внешнеэкономической деятельности с должностными лицами. Кроме того, максимально унифицируются таможенные операции для всех стран союза.


Со вступлением нового документа в силу ЕЭК будет определять верхние стоимостные и весовые пороги беспошлинной торговли, единые для всех стран. Стороны же по своему усмотрению смогут устанавливать более низкие нормы беспошлинного ввоза на национальном уровне в отношении товаров, перемещаемых посредством международных почтовых отправлений, а также экспресс-перевозчиками.


Предполагается, что Таможенный кодекс ЕАЭС вступит в силу с 1 июля 2017 года.

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теги: Белоруссия  
   
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