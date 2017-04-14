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опубликовано редакцией на Переводике 14.04.17 18:07
скаут: maximnevinosim;
 
 

Незалежная скатывается по наклонной: секс-туризм – не предел


Украина превращается в настоящую арену для турецкого секс-туризма. Оказалось восточных гостей не волнует, что в Незалежной один из самых низких уровней жизни в Европе. Их соблазняет прейскурант на легкодоступных девиц. Вот он результат «революции достоинства».

О новых «достижениях», как ни странно, начали говорить на государственном уровне. Так депутат Киевской городской рады от партии «УДАР» Алексей Давиденко, которая, кстати, является вполне ура-патриотической фракцией, отстаивающей в свое время события на Майдане, обратил внимание, что в последнее время в Киеве стало очень много туристов из Турции.

Более того киевский чиновник выделяет тот факт, что восточные гости не стесняются «снимать» украинок. «На Бессарабке и Крещатике, в "Гулливере" и "Пассаже". Они ходят поодиночке и целыми группами в поисках интересных приключений и доступных развлечений», — заявил Давиденко, отмечая катастрофу, творящуюся в столице Украины.

Щекотливую информацию подтвердили и в столичной гостинице. Администратор прямо заявила, что клиентов из Турции становится всё больше. Дошло уже до того, что персонал собираются отправить на курсы турецкого языка. «Они сюда приезжают на пару дней погулять или в секс-тур на выходные», — подытожила управляющая.

При этом не так давно «больную тему» поднимали украинские журналисты. Они указывали на аналогичную ситуацию во Львове, где на дешевом рейсе Стамбул–Львов, молодые турки прилетают повеселиться.

Так что Украина продолжает достигать еще больших «высот». Остается только догадываться, что будет после того, как Незалежную признают самой посещаемой страной для секс-туризма.

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теги: Украина  
   
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