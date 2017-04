архив



опубликовано редакцией на Переводике 29.04.17 04:28 скаут: Игорь Львович ; переводчик Игорь Львович

"Last few days — Bashar Al-Assad for sale!" Саудовская Аравия - 24 апреля 2017 г. Хрустальная мечта Дома Саудов Last few days — Bashar Al-Assad for sale! Последние дни - Башар аль-Асад выставлен на продажу!

Хуссейн Шобокши Hussein Shobokshi 24 апреля, 2017 Поступают сообщения о готовящейся сделке по «спасению» президента Сирии Башара Асада. Россия или, скорее, Путин, покровитель Асада, хочет получить исключительную цену за “сдачу” Асада и согласие на его уход. Это поистине образец политической работорговли в полном смысле этого слова. Даже сам Башар аль-Асад, среди всей этой шумихи происходящей вокруг него, не может представить себе что будет дальше - он останется или ему придется уйти. Как известно, Башар Асад, у своего отца [Хафеза Асада] не был первым кандидатом на пост президента Сирии. Фаворитом считался его брат, Басиль, он был подготовлен в политическом и военном смысле и раскручен в средствах массовой информации, но погиб при таинственных и сомнительных обстоятельствах, которые позже были описаны как смерть в результате автокатастрофы. Естественно, второй сын, Башар, был вынужден прервать свое изучение медицины, был продвинут по военной службе, а в конституцию были внесены поправки, с тем чтобы он мог принять власть после смерти своего отца. Сегодня «Башар аль-Асад» выставлен на продажу и идет обсуждение «цены» которую хочет получить за его голову Путин. Именно Путин, потому что Иран не входит в это уравнение. Путин единственный, у кого есть обязательства по защите режима Асада, в то время как Иран и его наемники, такие как Хизбалла, являются всего лишь грязными инструментами на переговорах. Путин видит в Сирии возможность восстановить роль и влияние России, которая, после её решающей роли во время холодной войны, отсутствовала на политической арене в мире в целом и в арабском регионе в частности. Россия - это не Иран или «Хезболла», которые защищают Башара Асада по совершенно отвратительным сектантским соображениям, которые делают их абсолютно слепыми в отношении кровавых преступлений со стороны режима. Трамп считает, что он не может позволить себе повторять ошибки своего предшественника, сохраняя у власти преступника, преступника, который уничтожает свой народ химическим оружием. Он рассматривает это использование Асадом химического оружия против своего народа как мощный удар, направленный против него самого, потому что Асад тем самым бросает вызов международному сообществу и американскому руководству. Асад верит в то, что Трамп будет проводить “красных линий” по отношению к его режиму, и, как и администрация Обамы, он «не заинтересован в его удалении». Но это не так. Трамп прекрасно понимает, что Башар Аль-Асад - кровавый преступник и убийца, знает, что тот, не колеблясь, совершит какую-нибудь безумную выходку. Трамп не хочет, чтобы это произошло во время его пребывания в должности, это создаст впечатление, что он поддержал преступника, который со всем своим высокомерием и самонадеянностью уничтожает свой собственный народ. Поэтому Трамп теперь наращивает давление на Путина, который должен выбирать между пребыванием в сообществе гуманных и цивилизованных стран и поддержкой стран-отбросов, их вооруженных подонков и снабжения их оружием. Башар аль-Асад это не Авраам Линкольн, не Мартин Лютер, и не Ганди. Он преступник, который унаследовал власть от своего отца и убивает своих граждан, сейчас идет торговля чтобы определить разумную цену и завершить сделку так, чтобы русские избавились от него. Он не извлек уроков из истории, и поэтому его ждет позорный уход. Последние несколько дней идет торговля с “купцами” из Дамаска от том, что им будет предложено в качестве подходящей цены за Башара Асада, а затем, его «наставник» Путин обсудит окончательную цену сделки! Ожидание долгое, и цена высокая, но Башару аль-Асаду нет места в порядочном обществе.

