Саудовская авиация ошибочно разбомбила позиции своих союзников в Йемене

Возглавляемая Саудовской Аравией коалиция в понедельник по ошибке нанесла авиаудар по своим союзникам на юго-западе Йемена, в результате чего погибли по меньшей мере четыре члена так называемого “Южного Сопротивления”, поддерживаемого Объединёнными Арабскими Эмиратами. Инцидент произошёл в районе Аль-Васайя провинции Лахдж.

Первым о произошедшем сообщило просаудовское аденское информационное агентство “Аль-Гад” со ссылкой на местные источники, которые подтвердили, что четыре человека в результате удара погибли, ещё несколько получили ранения.

Издание также приводит имена погибших: Адель Ахмад ас-Субайхи, Хасан Ахмад ас-Субайхи, Ислам Али ас-Субайхи и Тарик Ахмад аль-Хуба ас-Субайхи.

Этот удар саудовская коалиция нанесла всего несколько часов спустя после того, как её самолёты провели бомбардировку административного центра провинции Таиз, в результате которой, по словам местных источников, погибло четыре гражданских лица и ещё двое получили ранения.

В то же самое время, пока продолжаются поиски других возможных жертв, которые могли быть погребены под завалами, ещё один авиаудар был нанесён в округе Макбана.

По сообщениям местных СМИ, в результате этого удара погибли не менее 10 гражданских лиц, несколько жилых строений были разрушены.

Автор – Лейс Фадель.

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