ХХХ новинка сезона!!! Только на PORNHUB!!! СУПЕР “ХАРДКОР”!!!

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АЛЕКСЕЙ НАВАЛЬНЫЙ
На этой неделе, развлекательный сайт для взрослых PornHub выступил в несвойственной ему роли, объединив усилия с одним из самых известных политических оппонентов Владимира Путина.
Джордж Милс George Mills / Published 1st June 2017
Порнографический сайт разместил видео созданное критиком Путина, после того как оно было запрещено в сети.
Российский суд обязал Алексея Навального, выдающегося борца против коррупции, удалить из сети документальный фильм, исследующий предполагаемые финансовые нарушения со стороной видных политических фигур и крупных бизнесменов.
Но уже через несколько часов после судебного решения, видеофильм появился на сайте “только для взрослых” PornHub, в разделе «хардкор» под названием «Russian corrupted politician f***** hard»
Позже сайт официально связался с Навальным и пригласил его принимать больше участия в размещении контента на сайте.
На этой неделе, видео Алексея Навального появилось на сайте “только для взрослых” Pornhub
«Спасибо» - написал он в ответ - «В любом случае я не буду удалять его»
Дерзкий малый даже предложил PornHub’у сделать римейк этого видео «в соответствующем жанре», добавив: «Это поможет многим гражданам понять что коррумпированные чиновники делают с людьми в России».
Ранее в этом году Алексей Навальный был атакован с помощью химической жидкости, которую плеснули ему в лицо.
Документальный фильм, продолжительностью 1 час, сфокусирован на утверждениях, что премьер-министр России Дмитрий Медведев, с помощью сомнительных средств получил контроль над «значительными активами и роскошным имуществом в России и за рубежом», сообщает Newsweek.
Но после того, как российский суд потребовал от Навального удалить видео, он разместил в своём блоге демонстративно-дерзкий пост под названием “Я его не удалю”, в котором отказался выполнить решение суда и призвал соотечественников присоединиться к предстоящим по всей стране протестам.
Навальный является одним из самых известных противников российского истеблишмента, зачастую его рассматривают как неформального лидера оппозиции.
Ранее в этом году Алексей Навальный был атакован с помощью химической жидкости, в результате чего он, по сообщениям, потерял 80% зрения на правом глазу.
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