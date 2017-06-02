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опубликовано редакцией на Переводике 02.06.17 03:22
скаут: Игорь Львович; переводчик Игорь Львович;
   
 

ХХХ новинка сезона!!! Только на PORNHUB!!! СУПЕР “ХАРДКОР”!!!

                     Такого  вы  ещё  не  видели!!!

Продюсер,  режиссёр  и  ИСПОЛНИТЕЛЬ  ГЛАВНОЙ  РОЛИ  -

                               ЗНАМЕНИТЫЙ

                     АЛЕКСЕЙ  НАВАЛЬНЫЙ

На  этой  неделе,  развлекательный сайт  для  взрослых  PornHub выступил в  несвойственной  ему  роли,   объединив усилия с одним из самых  известных  политических оппонентов Владимира Путина.


Джордж  Милс  George Mills / Published 1st June 2017

Порнографический  сайт  разместил  видео  созданное  критиком  Путина,  после  того  как  оно  было  запрещено  в  сети.

Российский  суд обязал Алексея  Навального,  выдающегося  борца   против коррупции,  удалить  из  сети  документальный фильм, исследующий  предполагаемые финансовые нарушения со стороной видных  политических  фигур  и  крупных  бизнесменов.  

Но уже  через  несколько  часов  после   судебного  решения,  видеофильм  появился  на сайте  “только  для  взрослых”  PornHub,   в  разделе  «хардкор» под названием «Russian corrupted politician f***** hard»

Позже  сайт  официально  связался  с  Навальным  и  пригласил   его  принимать  больше участия   в  размещении   контента на сайте.

Alexey Navalny talking to Pornhub

На  этой  неделе,  видео  Алексея  Навального  появилось  на  сайте  “только  для  взрослых”  Pornhub

«Спасибо» - написал  он  в  ответ  -  «В  любом  случае  я не буду удалять его»

Дерзкий  малый  даже  предложил  PornHub’у  сделать  римейк  этого  видео   «в  соответствующем жанре», добавив: «Это поможет многим  гражданам   понять   что  коррумпированные  чиновники  делают  с  людьми  в  России».

Alexey Navalny walking out of jail

Ранее в этом году  Алексей Навальный был атакован с  помощью  химической  жидкости,  которую плеснули  ему  в  лицо.

Документальный  фильм,  продолжительностью  1  час,  сфокусирован  на  утверждениях, что премьер-министр России  Дмитрий Медведев,  с  помощью   сомнительных средств получил контроль над «значительными активами  и  роскошным  имуществом  в России и за рубежом», сообщает Newsweek.

Но после того, как  российский  суд  потребовал  от  Навального  удалить  видео,  он  разместил  в  своём  блоге  демонстративно-дерзкий пост под  названием “Я  его  не  удалю”, в котором  отказался выполнить  решение  суда  и  призвал  соотечественников  присоединиться к  предстоящим  по всей стране протестам.

Навальный  является одним из самых известных противников российского истеблишмента, зачастую  его   рассматривают  как  неформального  лидера  оппозиции.

Ранее в этом году  Алексей Навальный был атакован с  помощью  химической  жидкости, в  результате  чего  он,  по  сообщениям,  потерял  80%  зрения  на  правом  глазу.  

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теги: Алексей Навальный  
   
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