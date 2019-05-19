А в Сенегале, братцы, в Сенегале…

Сенегальский художник Бубу Нианг использовал унитаз вместо кисти, когда рисовал портрет президента США Дональда Трампа

18.05.2019

Бубу Нианг (Boubou Niang), молодой сенегальский художник, который рисует известных людей необычными предметами, решил использовать унитаз вместо щетки, когда рисовал портрет президента США Дональда Трампа.

Нианг, который ранее боксерскими перчатками нарисовал портрет боксера Флойда Мейвезера, гантелями – портрет Дуэйна Джонсона и баскетбольным мячом – портрет Леброн Джеймса, на этот раз решил поделиться в соцмедиа видео, на котором он унитазом рисует портрет Дональда Трампа.

Владелец художественной галереи Boubou Design, Ньянг получил сотни тысяч лайков под видео с портретом Трампа, который он за короткое время нарисовал тяжелым унитазом на белом холсте вверх тормашками.

Под видео, которым поделился молодой художник, пользователи соцсетей оставили комментарии, такие, как «Замечательно, нет слов», «Нежелательный человек Трамп», «Каждый получает то, чего он заслуживает».

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