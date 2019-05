архив



опубликовано редакцией на Переводике 17.05.19 23:50 скаут: Alena M.; переводчик Alena M.; “Express.co.uk”,

"WW3 fears: Does THIS prove Soviet Union thought nuclear war WOULD happen?" Великобритания - 17 мая 2019 г. Страх Третьей мировой войны: доказывает ли ЭТО, что Советский Союз думал, что ядерная война может произойти? GETTY Третья мировая война казалась более чем возможной в разгар Холодной войны в восьмидесятых. Но могли ли действия Советского Союза доказать, что они были больше напуганы возможностью полномасштабной войны, чем США? Холодная война началась еще до Второй мировой войны, после того как президент США Гарри Трумэн утаил от Иосифа Сталина истинную силу своего ядерного оружия. На Ялтинской конференции в феврале 1945 года президент США Франклин Д. Рузвельт, премьер-министр Уинстон Черчилль и Сталин впервые заговорили о том, как может выглядеть послевоенная Европа. В заключительном соглашении обсуждалось то, как союзники будут реорганизовывать бывшие оккупированные нацистами территории, включая и то, что Польша должна быть реорганизована на более широкой демократической основе с избранным лидером. Однако вскоре после этого в Польше было установлено коммунистическое правительство, и многие поляки почувствовали себя преданными. Вскоре Черчилль осознал, что Сталин не собирался сдерживать свое обещание и, на самом деле, был больше заинтересован в распространении коммунизма в Румынии, Венгрии, Чехословакии и в остальной части Восточной Европы. Блокада Берлина стала первым серьезным кризисом. Далее был Суэцкий кризис 1956 года, Берлинский кризис 1959 года и Кубинский ракетный кризис 1962 года - возможно, самый близкий к ядерной войне. Мирное движение, и в частности антиядерное движение, набирало темпы и популярность в конце 50-х и начале 60-х годов и продолжало расти в течение 70-х и 80-х годов. Проводились крупные марши протеста, демонстрации против войны и с призывом к глобальному ядерному разоружению. В 1980 году западные правительства решили бойкотировать московские Олимпийские игры в ответ на вторжение в Афганистан. 14 января президент США Джимми Картер установил крайний срок, к которому Советский Союз должен был выйти из Афганистана или столкнуться с последствиями, включая международный бойкот игр. 26 января премьер-министр Канады Джо Кларк объявил, что Канада, как и США, будет бойкотировать Олимпийские игры, если советские войска не покинут Афганистан к 20 февраля 1980 года. Когда через месяц срок прошел без каких-либо изменений, Картер подтолкнул союзников США вывести свои олимпийские команды из предстоящих игр. 66 стран отказались от участия. Год спустя, после избрания Рональда Рейгана, произошло изменение внешней политики в отношении Советского Союза: отказ от разрядки в пользу Доктрины Рейгана. Введение новой политики положило конец предыдущему подходу. США предоставили открытую и скрытую помощь антикоммунистическим движениям сопротивления, пытаясь «отбросить» прокоммунистические правительства, поддерживаемые Советским Союзом, в Африке, Азии и Латинской Америке. Затем, в 1984 году, США приняли Олимпиаду в Лос-Анджелесе. СССР объявил о своем бойкоте в мае того же года. Они объяснили это проблемами безопасности, «шовинистическими настроениями и антисоветской истерией, раздуваемой в Соединенных Штатах». К бойкоту присоединились еще шесть стран, в том числе Болгария, Восточная Германия, Монголия, Вьетнам, Лаос, Чехословакия и Китай. В общей сложности 14 стран Восточного блока бойкотировали Олимпийские игры, решив вместо этого организовать Игры дружбы в июле и августе 1984 года. Однако большая часть мира интерпретировала этот шаг как ответный удар за игры 1980 года, несмотря на то, что советские СМИ говорили о том, что бойкот был мерой безопасности для защиты своих собственных спортсменов. Некоторые историки теперь считают, что советское поведение в этот период указывает на страну, испуганную агрессивной риторикой Рейгана.

