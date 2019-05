архив



опубликовано редакцией на Переводике 19.05.19 21:46 скаут: Alena M.; переводчик Alena M.; “France 24”,

"Council of Europe bid to reconcile with Russia angers Kiev" Франция - 17 мая 2019 г. Совет Европы хочет помириться с Россией, но злит Киев Lehtikuva/AFP Хельсинки (AFP) На встрече в Хельсинки была предпринята попытка разрешить крупный кризис с Москвой после того, как из-за аннексии Крыма в 2014 году ее представителей в Парламентской ассамблее лишили права голоса. В ответ Россия бойкотировала Ассамблею и с 2017 года отказывается платить свою долю в размере 33 миллионов евро каждый год. В своем совместном заявлении министры напомнили, что «одним из основных обязательств» 47 государств-членов было «выплачивать свои обязательные взносы в бюджет». Они также согласились с тем, что «все государства-члены должны иметь право на равных условиях участвовать в Комитете министров и в Парламентской ассамблее». Согласно правилам Совета, государство-член, которое не выплатит свою долю, рискует быть исключенным через два года - в случае России с июня. Теперь Совет Европы должен найти способ, чтобы в июне Россия участвовала в выборах нового генерального секретаря Совета. Это одно из ключевых требований Москвы. Москва пригрозила покинуть орган, если она не примет участия в выборах. В пятницу министры подчеркнули, что они надеются, что «делегации всех государств-членов (смогут) принять участие» в июньской сессии. Осторожное заявление, явно предназначенное для успокоения России, было одобрено Москвой, но вызвало гнев Киева. Это «открывает дверь к урегулированию нынешнего кризиса в нашей организации», заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров. «Это не дипломатия, это капитуляция», - заявил AFP представитель Украины в Совете Европы Дмитрий Кулеба. «Мы хотим, чтобы Россия оставалась в Совете Европы, но мы хотим, чтобы Россия выполняла свои обязательства во всех решениях, принимаемых в ответ на агрессию России против Украины». Финляндия также надеялась передать президентство Франции с достигнутой договоренностью о новой внутренней процедуре урегулирования подобных конфликтов. Министры согласились с «необходимостью скоординированных действий» для такой процедуры, «которая может быть инициирована либо Парламентской ассамблеей, Комитетом министров или Генеральным секретарем и в которой будут участвовать все три». Россия тем временем настаивала в пятницу, что хочет остаться членом Совета. «Мы не стремимся покинуть Совет Европы», - сказал Лавров, добавив, что «Совет Европы нуждается в России». «Мы убеждены, что Европа должна понять - без России вряд ли удастся обеспечить подлинную европейскую безопасность». Амели де Монтшалин, госсекретарь Франции по европейским делам, сказала, что их главная задача – благополучие Совета и граждан Европы, когда ее спросили, открыл ли Совет дверь для возвращения России без каких-либо уступок с ее стороны. «Мы не думаем с точки зрения обмена уступками. Мы думаем, прежде всего, в интересах Совета Европы. Совет должен продолжать защищать всех граждан Европы», - сказала она AFP. Совет Европы, основанный после Второй мировой войны для защиты прав человека, отмечает в этом году свое 70-летие. Его гордость – Европейский суд по правам человека. 25 июня Парламентская ассамблея Совета изберет нового генерального секретаря. Лавров предупредил в пятницу о «последствиях», если Россия не получит участия в июньских выборах.

