навигатор и справочник
статьи
сообщество
проекты сообщества
 
быстрый поиск:
анонсы проектов  
Проект - Хиханьки

Хиханьки
Проект -

МОО "Вече". Постоянное представительство
Проект - Копаем глубже

Большая мировая шахматная доска
Проект -

Акция «Георгиевская ленточка»

популярные материалы  
 
19.05.19   Редакция

Совет Европы хочет помириться с Россией, но злит Киев

(0)
 
19.05.19  

А в Сенегале, братцы, в Сенегале…

(0)
18.05.19   Редакция

Представление о "Философии экономики социализма и капитализма"

(0)
 
17.05.19   Редакция

Страх Третьей мировой войны: доказывает ли ЭТО, что Советский Союз думал, что ядерная война может произойти?

(0)
 
16.05.19   Редакция

Путешествующая Земля

(0)

последние за вчера, 18.05.19  
19:46   Редакция

Представление о "Философии экономики социализма и капитализма"

(0)
 
13:15   Редакция

Сирия перехватила ракеты, запущенные с израильской территории, сообщают государственные СМИ

(0)
 
11:30   Редакция

Фейсбук разоблачил израильскую кампанию по подрыву выборов в африканских, азиатских и латиноамериканских странах

(0)
переводика рекомендует  
Война и Мир
Терра Аналитика
Усадьба Урсы
Хуторок
Сделано у нас, в России!
Глобальная Авантюра
Вместе Победим
Российская газета
последние темы на форуме  
25.07.18 15:42    
IrinKya Что подарить ребенку на Новый год? (11)
25.07.18 13:28    
Михаил Градов СУБСТАНЦИОНАЛИЗМ (Наши заблуждения и истина) (34)
20.07.18 15:43    
roodme Немного веселья (13)
19.07.18 18:10    
roodme Отдых (31)
10.07.18 10:43    
MarinK Умные люди (2)
09.07.18 13:09    
GoldStar Скоро Новый год! (7)
08.07.18 11:15    
Олька Просто стихи (893)
03.07.18 16:48    
ана Россияне недовольны своей страной (113)
 
опубликовано редакцией на Переводике 19.05.19 21:46
скаут: Alena M.; переводчик Alena M.;
   
 

Совет Европы хочет помириться с Россией, но злит Киев

киев.jpg

Lehtikuva/AFP

Хельсинки (AFP)

На встрече в Хельсинки была предпринята попытка разрешить крупный кризис с Москвой после того, как из-за аннексии Крыма в 2014 году ее представителей в Парламентской ассамблее лишили права голоса.

В ответ Россия бойкотировала Ассамблею и с 2017 года отказывается платить свою долю в размере 33 миллионов евро каждый год.

В своем совместном заявлении министры напомнили, что «одним из основных обязательств» 47 государств-членов было «выплачивать свои обязательные взносы в бюджет».

Они также согласились с тем, что «все государства-члены должны иметь право на равных условиях участвовать в Комитете министров и в Парламентской ассамблее».

Согласно правилам Совета, государство-член, которое не выплатит свою долю, рискует быть исключенным через два года - в случае России с июня.

Теперь Совет Европы должен найти способ, чтобы в июне Россия участвовала в выборах нового генерального секретаря Совета. Это одно из ключевых требований Москвы.

Москва пригрозила покинуть орган, если она не примет участия в выборах.

В пятницу министры подчеркнули, что они надеются, что «делегации всех государств-членов (смогут) принять участие» в июньской сессии.

Осторожное заявление, явно предназначенное для успокоения России, было одобрено Москвой, но вызвало гнев Киева.

Это «открывает дверь к урегулированию нынешнего кризиса в нашей организации», заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

«Это не дипломатия, это капитуляция», - заявил AFP представитель Украины в Совете Европы Дмитрий Кулеба.

«Мы хотим, чтобы Россия оставалась в Совете Европы, но мы хотим, чтобы Россия выполняла свои обязательства во всех решениях, принимаемых в ответ на агрессию России против Украины».

Финляндия также надеялась передать президентство Франции с достигнутой договоренностью о новой внутренней процедуре урегулирования подобных конфликтов.

Министры согласились с «необходимостью скоординированных действий» для такой процедуры, «которая может быть инициирована либо Парламентской ассамблеей, Комитетом министров или Генеральным секретарем и в которой будут участвовать все три».

Россия тем временем настаивала в пятницу, что хочет остаться членом Совета.

«Мы не стремимся покинуть Совет Европы», - сказал Лавров, добавив, что «Совет Европы нуждается в России».

«Мы убеждены, что Европа должна понять - без России вряд ли удастся обеспечить подлинную европейскую безопасность».

Амели де Монтшалин, госсекретарь Франции по европейским делам, сказала, что их главная задача – благополучие Совета и граждан Европы, когда ее спросили, открыл ли Совет дверь для возвращения России без каких-либо уступок с ее стороны.

«Мы не думаем с точки зрения обмена уступками. Мы думаем, прежде всего, в интересах Совета Европы. Совет должен продолжать защищать всех граждан Европы», - сказала она AFP.

Совет Европы, основанный после Второй мировой войны для защиты прав человека, отмечает в этом году свое 70-летие.

Его гордость – Европейский суд по правам человека.

25 июня Парламентская ассамблея Совета изберет нового генерального секретаря.

Лавров предупредил в пятницу о «последствиях», если Россия не получит участия в июньских выборах.


статью прочитали: 33 человек

   
теги: Россия, Украина, Европа, Совет Европы  
   
Комментарии 

Сегодня статей опубликовано не было.


Комментарии возможны только от зарегистрированных пользователей, пожалуйста зарегистрируйтесь
﻿
навигатор и справочник
статьи
сообщество
проекты сообщества
Праздники сегодня

© “Переводика”, 2009-2019
Все права защищены законом. При размещении материалов сайта в сети ссылка на perevodika.ru - обязательна.
об авторских правах		 о проекте | реклама
Написать нам
Интересные статьи
 ﻿﻿ Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой и нажмите

© 2009-2019  Создание сайта - "Студия СПИЧКА" , Разработка дизайна - "Арсента"

 