США

Еврейский историк Тим Коул из Бристольского университета: «В конце двадцатого века «Холокост» продается и покупается… Короче говоря - «Шоа [еврейское слово для обозначения Холокоста]» - это большой бизнес»

By Jonas E. Alexis -May 12, 2019

Недавно, Соединенные Штаты начали оказывать давление на Польшу, чтобы она выплатила компенсацию евреям, которые якобы потеряли имущество во время «Холокоста». Поляки , по большому счету, заявили, что не собираются этого делать. Как пишет Russia Today: «Националисты и сторонники крайне правых собрались в субботу у офиса премьер-министра Польши Матеуша Моравецкого, где они протестовали против американского закона S. 447, также известного как Закон “Справедливость - сегодня” (для не получивших компенсацию выживших [в Холокосте] - Justice for Uncompensated Survivors Today - JUST Act). Он был подписан в прошлом году и требует от Государственного департамента следить за реституцией собственности отнятой [у евреев] во время Холокоста в десятках стран». [1]

Поляки имели все основания для протеста. RT пишет: «Моравецкий выразил поддержку протестующим, утверждая, что именно поляки заслуживают того, чтобы получить компенсации за преступления нацистов ... Над толпой были видны плакаты с надписями «Польша не имеет обязательств [перед евреями]» и слышались крики: «Это Польша, а не Полин» [Polin - еврейское название Польши] .

«Противники закона о компенсации утверждают, что он нанесет серьезный ущерб экономике страны, и говорят, что сама Польша никогда не получала адекватной компенсации от Германии за преступления нацистов. Крайне правые группы утверждают, что Закон 447 может принудить Польшу выплатить до 300 миллиардов долларов США компенсаций».[2]

Это действительно так. И если кто-то из читателей считает, что поляки являются антисемитами, тогда прочтите тщательно проработанное исследование Нормана Финкельштейна «Индустрия Холокоста: размышления об эксплуатации еврейских страданий». В настоящее времени все мы знаем, что «Холокост» использовался как идеологическое оружие для подчинения немцев, поляков и других народов, которые также пострадали во время Второй мировой войны. Финкельштейн был тем ученым, кто документально разоблачил этот преступный бизнес - организованное вымогательство.

«Индустрию Холокоста» Финкельштейна быстро осудили как антисемитскую публикацию, даже несмотря на то, что сам Финкельштейн потерял дедушку и бабушку в нацистской Германии. Финкельштейн преподавал в Хантер-колледже и его уволили сразу после выхода книги.

Многие скептики подвергли сомнению его мотивы - и они должны были это сделать, поскольку серьезная наука требует, чтобы мотивы человека также должны были быть рассмотрены в свете разума и интеллектуальной честности. И все же никто не выдвинул ни одного разумного контраргумента тезисам Финкельштейна. Haaretz сообщил нам, что еврейский истеблишмент решил, что убить книгу «по-доброму - было бы лучшей стратегией».[3]

Для описания книги, рядом еврейских писателей, наряду со многими другими словами, использовались такие определения как “антисемитизм” и “искажение фактов”.[4] Исраэль Гутман, «бывший главный историк Яд Вашем», назвал книгу «антисемитским пасквилем».[5]

Тем не менее, когда этим людям предлагают доказать свои обвинения и опровергнуть документально подтвержденные утверждения Финкельштейна, содержащиеся в самой книге, никто из них не может представить ни одного свидетельства в пользу своей правоты. Некоторые утверждают что проблема заключается не в фактах, а в стиле, который Финкельштейн использует в книге.

Майкл Бреннер, профессор еврейской истории в Мюнхенском университете (Германия), в некоторой степени согласен с работой Финкельштейна и в то же время расходится с ним, потому что..., ну, в общем, это его стиль:

«В книге есть ядро ​​обоснованных утверждений, включая материал о проблеме компенсации, отсутствие прозрачности еврейских организаций, которые занимаются этим вопросом, и одержимость Холокостом американского еврейского истеблишмента. Тем не менее, чтобы правильно понять эти утверждения, книги Новика было достаточно. Стиль Финкельштейна только усложняет восприятие этих утверждений».[6]

Десять лет спустя некоторые еврейские организации [своими действиями] продолжают доказывать, что Финкельштейн был прав. Юридическая фирма Nadav Haetzni, «которая предоставляет юридические консультации государственной компании по реституции активов жертв Холокоста», была одной из этих организаций. Юридическая фирма, как сообщает Haaretz, «за последние три года заработала миллионы шекелей в качестве комиссионных».

Это еще не все, фирма , «в качестве комиссионных взяла 1,2 миллиона шекелей в 2008 году и более 1 миллиона шекелей в 2009 году; аналогичные показатели - за 2007 год. И это вдобавок к тем сотням тысяч шекелей, которые компания заплатила другим юридическим фирмам за эти годы ».[7]

В том же году «The Jewish Week» писала:

Семен Домнистер, лидер и руководитель Конференции по претензиям, был признан виновным в «сфальсифицированных заявках на получение средств из Германии».[9] 28 других лиц также были признаны виновными.

Как сообщала газета «Jerusalem Post» в 2010 году, ФБР «расследует мошенническое незаконное присвоение не менее 7 миллионов долларов США, возможно, значительно больше, за последнее десятилетие из Фонда Статьи 2, созданного в 1995 году правительством Германии для предоставления ежеквартальных пенсий лицам, пережившим Холокост. .[10]

В конце концов ответственной за массовое мошенничество была Конференция по претензиям, еврейские жулики выкачали с её помощью колоссальные 57 миллионов долларов.[11] Один немецкий наблюдатель, который присутствовавший был на суде, был просто потрясен, увидев, как организация брала «деньги, собранные в качестве налогов с граждан Германии» и как эти деньги «пошли лицам, которые не имели к Холокосту никакого отношения».[12]

Конференция по претензиям была ответственна за давление оказывавшееся на правительство Германии по поводу требований компенсации, выдвинутых предполагаемыми жертвами Холокоста. Это очень странно по очевидным причинам.

Какую компенсацию получили русские крестьяне после того, как большевистский режим уничтожил более двадцати миллионов человек[13]- эта цифра намного превышает число евреев якобы убитых в нацистской Германии? Менее чем за три года большевики стали причиной голода более шести миллионов человек.[14] Их детям не было предоставлено никакой компенсации, не говоря уже о детях их детей. (Тем не менее, «Jerusalem Post » написала, что в 2010 году Биньямин Нетаньяху рассматривал проекты создания мемориала Красной армии![15])

Какую компенсацию получили гражданские лица Германии сразу после Второй мировой войны, когда Красная Армия насиловала и пытала миллионы людей - женщин и детей?[16] Турецкое правительство, которым с 1915 по 1923 годы управляли еврейские революционеры и масоны, известные как Донме, ликвидировало около 1,5 миллиона армянских христиан.[17] Какую компенсацию получили эти христиане? Какую компенсацию получили немцы после бомбардировки Дрездена?[18] Какую компенсацию получили иракские семьи, когда неоконсервативное движение в значительной степени разрушило их страну?[19]

Видите, прав был еврейский историк Тим Коул из Бристольского университета:

Так имеют ли поляки право противостоять индустрии Холокоста? Ответ оглушительный - ДА.

[1] “‘No obligations’: Polish nationalists march against Holocaust compensation law,” Russia Today, May 12, 2019.

[3] Yair Sheleg, “The Finkelstein Polemic,” Haaretz, March 30, 2001.

[7] Gidi Weitz, “Israeli Holocaust Claims Lawyers Under Fire for Raking in Millions,” Haaretz, March 1, 2010.

[8] Stewart Ain, “Claims Conf. Fraud Put at $350,000; No Survivor Funds Bilked,” The Jewish Week, February 9, 2010.

[9] “Employee Found Guilty of $57 Million Shoah Restitution Fraud,” Times of Israel, May 9, 2013.

[10] Isi Leibler, “Scandals at the Claims Conference,” Jerusalem Post, July 13, 2010.

[11] Paul Berger, “How $57 Million Holocaust Fraud Unfolded at Claims Conference,” Jewish Daily Forward, May 9, 2013.

[13] Jean-Louis Panne et al, The Black Book of Communism: Crimes, Terror, Repression(Cambridge: Harvard University Press, 1999).

[14] See for example Robert Conquest, The Harvest of Sorrow: Soviet Collectivization and the Terror-Famine (New York: Oxford University Press, 1987); The Great Terror: A Reassessment (New York: Oxford University Press, 2008).

[15] Herb Keinon, “PM: Israel to Erect Red Army Memorial,” Jerusalem Post, February 16, 2010; “PM Announces memorial for Red Army’s Victory over Nazis,” Jerusalem Post, October 15, 2010.

[16] See for example Giles MacDonogh, After the Reich: The Brutal History of the Allied Occupation (New York: Basic Books, 2007); R. M. Douglas, Orderly and Humane: The Expulsion of the Germans after the Second World War (New Haven: Yale University Press, 2012).

[17] For a historical survey on this subject, see for example Mark David Baer, The Donme: Jewish Converts, Muslim Revolutionaries, and Secular Turks (Stanford: Stanford University Press, 2009); Michelle Campos, Ottoman Brothers: Muslims, Christians, and Jews in Early Twentieth-Century Palestine (Stanford: Stanford University Press, 2010); Pawel Maciejko, The Mixed Multitude: Jacob Frank and the Frankist movement, 1755-1816 (Philadelphia: University of Pennsylvania Press, 2011).

[18] One survivor, Victor Gregg, still believes that it was a war crime. Victor Gregg, “I Survived the Bombing of Dresden and Continue to Believe It Was a War Crime,” Guardian, February 15, 2013. For historical accounts on Dresden and what happened after the war, see for example Jorg Friedrich, The Fire: The Bombing of Germany, 1940-1945 (New York: Columbia University Press, 2008); Giles MacDonogh, After the Reich: The Brutal History of the Allied Occupation (New York: Basic Books, 2007); James Bacque, Crimes and Mercies: The Fate of German Civilians Under Allied Occupation, 1944-1950 (Vancouver, Canada: Talonbooks, 2007).

[19] See for example Mark Kukis, Voices from Iraq: A People’s History, 2003-2009 (New York: Columbia University Press, 2011).