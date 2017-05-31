Владимир Путин дал вразумительный ответ на каверзные вопросы Le Figaro

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Поездка во Францию российского лидера могла преподнести много сюрпризов. Но, этого так и не произошло. Зато парижские журналисты смогли прямо-таки наброситься на главу Кремля и напрямую задать ему самые каверзные вопросы.

Одной из тем интервью Владимира Путина, стала его встреча с молодым президентом Франции Эммануэлем Макроном. Журналисты интересовались, о чем договорились, и как собрались взаимодействовать лидеры двух государств.

Президент РФ охарактеризовал своего визави, как прагматичного политика и отметил, что у Макрона есть свои взгляды на вопросы международной политики. «У нас совершенно точно есть точки для сближения наших позиций, для совместной работы по ключевым направлениям», — отметил Владимир Путин.

Что касается каверзного вопроса по украинскому конфликту, российский лидер подчеркнул, что прогресс в урегулировании должен быть достигнут, в первую очередь, сторонами столкновения. При этом Владимир Владимировича акцентировал внимание на то, что сам конфликт на Украине, прежде всего, внутренний, а причиной продолжающегося кризиса в Незалежной, назвал неконституционный захват власти в Киеве в 2014 году. «Вот в этом источник всех проблем. Самое главное, что нужно сделать, это найти в себе силы всем конфликтующим сторонам договариваться, прежде всего, я в этом убежден, уверен, мяч, как говорится, на стороне официальных киевских властей», — резюмировал Путин.

Не обошлось в интервью Владимира Путина и без вопросов сотрудничества Москвы и Вашингтона. Президент РФ отметил, что проигравшая сторона на выборах в США стоит за всеми «вбросами» о связях Кремля с администрацией Белого дома, но Россия готова ждать нормализации отношений.

В этой связи Путин вспомнил слова Трампа о желании нормализовать российско-американские отношения. «Он говорил о том, что уже хуже некуда, мы это хорошо помним», — сказал президент РФ. И связал невозможность организации продуктивной работы с Вашингтоном с внутриполитическими игрищами с использованием под надуманными предлогами антироссийской карты.

Впрочем, как подчеркнул российский лидер, что касается ситуации в Сирии, то он и Дональд Трамп пришли к общему мнению, поддержав создание зон деэскалации в арабской республике. По словам главы Кремля в данный момент идет поиск консенсуса по обеспечению интересов стран, которые граничат с Сирией, а именно Иордании и Израиля.

Ну и, конечно, Le Figaro не могло не спросить у Владимира Путина о русских хакерах, которые якобы «запустили свои щупальца» во все компьютеры Запада, и вмешиваются в избирательные компании в западных государствах.

Владимир Путин заверил французских журналистов, что все подобные домыслы строятся лишь на фантазиях и не отражают действительности. «Россия этим никогда не занимается, нам это и не нужно, нам нет никакого смысла это делать. Какой смысл?» — заключил Владимир Путин.

Так или иначе, но на каждый каверзный вопрос, заданный представителями французских СМИ, Владимир Путин ответил коротко, хладнокровно и с четкой расстановкой приоритетов. Так, что Le Figaro было не к чему придраться. Хотя, они этого, вероятно, хотели, как и многие западные информационные издания, публикующие откровенную чепуху о России.

Антон Орловский